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亚洲 | 2017年 3月 21日 星期二 12:08 BJT

中国货币市场：紧势不改利率大涨，MPA大考加剧谨慎气氛逆回购助益不大

    路透北京3月21日 - 中国银行间市场周二资金面仍在收紧，隔夜和七天期利率大幅上涨
，大行融出稀少。交易员称，季末MPA（宏观审慎评估）大考临近，银行机构心态谨慎，且
光大转债申购资金尚未解冻，虽然公开市场连续净投放，但对缓解资金紧势帮助不大。
    
    他们并称，尽管存款类机构质押回购加权利率有所下跌，但资金紧张局势仍导致市场整
体利率水平明显上行。
    
    上海一基金交易员称，“今天还是非常紧张，隔夜和七天都出到8%了，这次MPA考核更
严，大行都很少出。而且转债的钱明天才回来。”
    
    华北一银行交易员亦表示，时点因素以及转债申购可能是目前流动性紧张的触发点，虽
然央行公开市场净投放表态维稳，但投放量对市场助益不大。
    
    “今天大行也在借，国开都不怎么放钱了，不仅非银，银行也很惨，央行顺势去杠杆吧
。”她说。
    
    中国央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天期500亿元，14天期20
0亿元，28天期100亿元。据此计算，今日将净投放300亿元，为连续第二日净投放。[CN/MMT
CN]
    
    中国光大银行上周启动发行300亿元A股可转换公司债券，期限六
年，原股东优先配售日和网上、网下申购日均为周五17日。据国信证券研究报
告预测，该可转债申购冻结资金规模可能在4,000-5,000亿元。
    
    据该可转债发行公告显示，网下申购保证金退款日为本周三，网上申购资金解冻日为本
周四。
    
    上海一银行交易员认为，这两天资金紧张的情况差不多，侧面也反映了机构杠杆和表外
扩张的速度得有多快，估计央行还得敲打一阵子，至少这周感觉都不太好过。
    
    “不过其实也没出现之前钱荒的感觉，只要愿意出高价总还能借到的，还是引导机构把
杠杆降下来吧，长痛短痛总得选一个。”他说。
    
    中国央行正在不断完善对银行体系的宏观审慎评估（MPA）管理工作。继银行表外理财
一季度正式纳入广义信贷范围考核后，三位消息人士上周透露，部分银行已经收到通知，央
行在今年一季度MPA考核中取消宏观审慎资本充足率考核容忍度指标。    

    以下为主要货币市场利率报价:        

 北京时间11:36                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.5257     2.7013     -17.56
      七天                     2.6605     2.9196     -25.91
                                                  
      14天                     3.9242     3.6272     +29.70
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    7.0250     5.1600    +186.50
                                                  
      七天                     5.4500     4.8000     +65.00
                                                  
      14天                     5.4100     5.2950     +11.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.6000     2.6100      -1.00
                                                  
      七天                     5.5000     3.8500    +165.00
                                                  
      14天                     4.8000     4.0000     +80.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.6477     2.6325      +1.52
                                                  
       七天                    2.7680     2.7471      +2.09
                                                  
       三个月                  4.3846     4.3711      +1.35
                                                  
    
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)
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