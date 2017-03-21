中国货币市场：紧势不改利率大涨，MPA大考加剧谨慎气氛逆回购助益不大

路透北京3月21日 - 中国银行间市场周二资金面仍在收紧，隔夜和七天期利率大幅上涨 ，大行融出稀少。交易员称，季末MPA（宏观审慎评估）大考临近，银行机构心态谨慎，且 光大转债申购资金尚未解冻，虽然公开市场连续净投放，但对缓解资金紧势帮助不大。 他们并称，尽管存款类机构质押回购加权利率有所下跌，但资金紧张局势仍导致市场整 体利率水平明显上行。 上海一基金交易员称，“今天还是非常紧张，隔夜和七天都出到8%了，这次MPA考核更 严，大行都很少出。而且转债的钱明天才回来。” 华北一银行交易员亦表示，时点因素以及转债申购可能是目前流动性紧张的触发点，虽 然央行公开市场净投放表态维稳，但投放量对市场助益不大。 “今天大行也在借，国开都不怎么放钱了，不仅非银，银行也很惨，央行顺势去杠杆吧 。”她说。 中国央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天期500亿元，14天期20 0亿元，28天期100亿元。据此计算，今日将净投放300亿元，为连续第二日净投放。[CN/MMT CN] 中国光大银行上周启动发行300亿元A股可转换公司债券，期限六 年，原股东优先配售日和网上、网下申购日均为周五17日。据国信证券研究报 告预测，该可转债申购冻结资金规模可能在4,000-5,000亿元。 据该可转债发行公告显示，网下申购保证金退款日为本周三，网上申购资金解冻日为本 周四。 上海一银行交易员认为，这两天资金紧张的情况差不多，侧面也反映了机构杠杆和表外 扩张的速度得有多快，估计央行还得敲打一阵子，至少这周感觉都不太好过。 “不过其实也没出现之前钱荒的感觉，只要愿意出高价总还能借到的，还是引导机构把 杠杆降下来吧，长痛短痛总得选一个。”他说。 中国央行正在不断完善对银行体系的宏观审慎评估（MPA）管理工作。继银行表外理财 一季度正式纳入广义信贷范围考核后，三位消息人士上周透露，部分银行已经收到通知，央 行在今年一季度MPA考核中取消宏观审慎资本充足率考核容忍度指标。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5257 2.7013 -17.56 七天 2.6605 2.9196 -25.91 14天 3.9242 3.6272 +29.70 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 7.0250 5.1600 +186.50 七天 5.4500 4.8000 +65.00 14天 5.4100 5.2950 +11.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.6000 2.6100 -1.00 七天 5.5000 3.8500 +165.00 14天 4.8000 4.0000 +80.00 Shibor 其中:隔夜 2.6477 2.6325 +1.52 七天 2.7680 2.7471 +2.09 三个月 4.3846 4.3711 +1.35 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)