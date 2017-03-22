中国货币市场：资金仍紧结构供需矛盾突出，银行应对MPA非银艰难度日

路透上海3月22日 - 中国银行间市场周三资金面整体仍紧，且与前几日相比结构性供需 矛盾更为突出。银行为应对季末“加强版”的MPA（宏观审慎评估）考核，在管控头寸上依 旧相当谨慎，而不少非银机构因此受累，借钱难度不断增加，为平头寸只能高价融入。 交易员并指出，今日光大银行可转债网下申购资金退款，可能对缓和结构矛盾稍有帮助 ，但因此前冻结资金实际上还是留在银行体系中，因此在总量上基本没有助益；季末前在MP A压力下，流动性偏紧局面难改，非银机构料还将艰难度日。 “还是紧，不过没有前两天那么夸张，情绪稳定一点了。银行上午大部分能平（头寸） ，小部分要等到下午。非银还是在高价借钱，隔夜最高8%，14天最高7.2%。”华东一银行交 易员称。 非银机构的感受依旧不乐观，北京一基金公司交易员表示，“银行和非银感觉彻底断了 ，除了个别的几个（银行）。” 上海一券商交易员亦谈到，今天公开市场净投放规模仍然有限，而昨天有关央行放水的 传言后来也未得到证实，至少从市况来看暂时感觉不到。 中国央行公开市场今日进行900亿元人民币逆回购操作，其中七天期500亿元，14天期20 0亿元，28天期200亿元，利率继续持稳。据此计算，今日净投放400亿元，为连续第三日净 投放。 上述银行交易员也认为，昨日下午其实资金并没有很明显的缓和，只是紧张程度比上午 稍好一些，而且资金这么紧缺的时候，银行的日间备付也会留得偏多一些，到下午有些余钱 融出也很正常。 她并指出，虽然今日光大银行转债申购资金解冻，但对流动性正面影响应该没有那么大 ，因为并不会增加供给总量，“资金冻结期间托管行也是可以用的，（解冻后）可能也就对 非银有点帮助吧。” 中国光大银行上周启动发行300亿元A股可转换公司债券，期限六 年，原股东优先配售日和网上、网下申购日均为上周五（17日），网下申购保证金退款日为 本周三，网上申购资金解冻日为本周四。 中国央行正在不断完善对银行体系的宏观审慎评估（MPA）管理工作。继银行表外理财 一季度正式纳入广义信贷范围考核后，三位消息人士此前透露，部分银行已经收到通知，央 行在今年一季度MPA考核中取消宏观审慎资本充足率考核容忍度指标。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.6179 2.7351 -11.72 七天 2.5603 3.0883 -52.80 14天 3.6204 4.3490 -72.86 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.3700 3.9550 41.50 七天 3.9950 4.2800 -28.50 14天 4.3500 4.9950 -64.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.6500 2.6000 5.00 七天 5.0000 5.5000 -50.00 14天 4.2000 4.8000 -60.00 Shibor 其中:隔夜 2.6507 2.6477 0.30 七天 2.7910 2.7680 2.30 三个月 4.4077 4.3846 2.31 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 曾祥进)