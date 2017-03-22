版本:
中国
亚洲 | 2017年 3月 22日 星期三 12:29 BJT

中国货币市场：资金仍紧结构供需矛盾突出，银行应对MPA非银艰难度日

    路透上海3月22日 - 中国银行间市场周三资金面整体仍紧，且与前几日相比结构性供需
矛盾更为突出。银行为应对季末“加强版”的MPA（宏观审慎评估）考核，在管控头寸上依
旧相当谨慎，而不少非银机构因此受累，借钱难度不断增加，为平头寸只能高价融入。
    
    交易员并指出，今日光大银行可转债网下申购资金退款，可能对缓和结构矛盾稍有帮助
，但因此前冻结资金实际上还是留在银行体系中，因此在总量上基本没有助益；季末前在MP
A压力下，流动性偏紧局面难改，非银机构料还将艰难度日。
    
    “还是紧，不过没有前两天那么夸张，情绪稳定一点了。银行上午大部分能平（头寸）
，小部分要等到下午。非银还是在高价借钱，隔夜最高8%，14天最高7.2%。”华东一银行交
易员称。
    
    非银机构的感受依旧不乐观，北京一基金公司交易员表示，“银行和非银感觉彻底断了
，除了个别的几个（银行）。”

    上海一券商交易员亦谈到，今天公开市场净投放规模仍然有限，而昨天有关央行放水的
传言后来也未得到证实，至少从市况来看暂时感觉不到。        
    
    中国央行公开市场今日进行900亿元人民币逆回购操作，其中七天期500亿元，14天期20
0亿元，28天期200亿元，利率继续持稳。据此计算，今日净投放400亿元，为连续第三日净
投放。
    
    上述银行交易员也认为，昨日下午其实资金并没有很明显的缓和，只是紧张程度比上午
稍好一些，而且资金这么紧缺的时候，银行的日间备付也会留得偏多一些，到下午有些余钱
融出也很正常。
    
    她并指出，虽然今日光大银行转债申购资金解冻，但对流动性正面影响应该没有那么大
，因为并不会增加供给总量，“资金冻结期间托管行也是可以用的，（解冻后）可能也就对
非银有点帮助吧。”
    
    中国光大银行上周启动发行300亿元A股可转换公司债券，期限六
年，原股东优先配售日和网上、网下申购日均为上周五（17日），网下申购保证金退款日为
本周三，网上申购资金解冻日为本周四。
    
    中国央行正在不断完善对银行体系的宏观审慎评估（MPA）管理工作。继银行表外理财
一季度正式纳入广义信贷范围考核后，三位消息人士此前透露，部分银行已经收到通知，央
行在今年一季度MPA考核中取消宏观审慎资本充足率考核容忍度指标。   
     

    以下为主要货币市场利率报价:        
        
 北京时间11:59              今日(%)   上日(%)    变动(bp)
                                               
                                                         
 质押式回购加权平均利率                                  
  其中：隔夜                 2.6179   2.7351      -11.72 
        七天                 2.5603   3.0883      -52.80 
        14天                 3.6204   4.3490      -72.86 
 上海证交所质押式回购利率                                
     其中:隔夜               4.3700   3.9550       41.50 
          七天               3.9950   4.2800      -28.50 
         14天                4.3500   4.9950      -64.50 
 回购定盘利率                                            
 其中:隔夜                   2.6500   2.6000        5.00 
      七天                   5.0000   5.5000      -50.00 
     14天                    4.2000   4.8000      -60.00 
 Shibor                                                  
     其中:隔夜               2.6507   2.6477        0.30 
          七天               2.7910   2.7680        2.30 
        三个月               4.4077   4.3846        2.31 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞；审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐