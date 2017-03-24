中国票据市场：转贴利率续涨，资金面压力及季末MPA调规模效应发酵

路透上海3月24日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上涨，季末MPA压力下不少银行压降广义信贷，抑制收票需求、增加出票需求，而周初资金面暴紧，进一步助推票据价格走高。不过随着后半周资金紧势缓解，票据价格小幅回落。

“周二足年国股（国有股份制银行承兑的）电票成交到过4.85%，应该是近两年的新高了吧，现在又回到4.70%了”，华南一银行交易员称。

他表示，票据价格大涨主要还是因为周初资金特别紧张，而且MPA下票据转贴总体还是供大于需。但价格走高之后，配置需求也有所增多，目前来看收票的也不少，市场供需比较平衡；季末之前，预计下周票据转贴利率继续维持高位震荡。

本周起银行间跨季流动性需求步入高峰，同时银行迎战MPA考核日趋白热化，亦对资金面产生压力，但中国央行单周仅净投放800亿元。交易员透露本周逆回购操作规模不大有央行指导因素影响，配合MPA考核流动性闸门一步步收紧，金融去杠杆正在路上。

今年一季度中国央行对银行体系的宏观审慎评估（MPA）明显趋严，银行表外理财将被正式纳入广义信贷范围考核，且部分银行收到的通知显示，央行将取消宏观审慎资本充足率容忍度指标。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价