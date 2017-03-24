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亚洲 | 2017年 3月 24日 星期五 17:05 BJT

人民币衍生品：境内美元掉期曲线略下移，MPA考核在即资金易紧难松

路透北京3月24日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周略下移。伴随MPA（宏观审慎评估）大考，银行间市场的人民币资金面趋紧，而在周三突然转松，掉期点先升后抑，总体相对稳定；但MPA考核在即，且跨月资金相对紧张，料掉期将维持高位盘整。

交易员并表示，离岸市场人民币资金面相对平稳，而市场对美元仍有需求，离岸CNH掉期曲线略下移，两地价差进一步收窄至不足700点。

“掉期是利率产品，有MPA考核，加上月末资金往往偏紧，资金不会太松，掉期还是维持在比较高的位置，一年期估计维持在1,200-1,400点。”一中资行交易员称。

北京时间16:40，境内美元/人民币一周期掉期报29.34点，一个月期报151点，一年期报1,243点，较上周五分别跌2.85%、跌7.36%和跌1.97%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为3.950/4.150，六个月期双边报价为3.300/3.700，均较上周五小跌。

尽管中国央行公开市场周五暂停逆回购操作，但无碍银行间市场短期资金供给持续向好；不过跨季资金依然紧俏，非银机构需求未见减弱，而受制于MPA考核压力，银行对向非银机构融出态度仍谨慎。

人民币兑美元即期周五早盘小幅下跌，中间价则微升至近三周新高。交易员称，早盘美元指数小幅反弹，略微提振客盘购汇需求，大行则适度提供美元流动性，稳定市场需求，短期汇价料延续区间横向波动。（完） (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
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