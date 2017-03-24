人民币衍生品：境内美元掉期曲线略下移，MPA考核在即资金易紧难松

中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
路透北京3月24日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周略下移。伴随MPA（宏观审慎评估）大考，银行间市场的人民币资金面趋紧，而在周三突然转松，掉期点先升后抑，总体相对稳定；但MPA考核在即，且跨月资金相对紧张，料掉期将维持高位盘整。
交易员并表示，离岸市场人民币资金面相对平稳，而市场对美元仍有需求，离岸CNH掉期曲线略下移，两地价差进一步收窄至不足700点。
“掉期是利率产品，有MPA考核，加上月末资金往往偏紧，资金不会太松，掉期还是维持在比较高的位置，一年期估计维持在1,200-1,400点。”一中资行交易员称。
北京时间16:40，境内美元/人民币一周期掉期报29.34点，一个月期报151点，一年期报1,243点，较上周五分别跌2.85%、跌7.36%和跌1.97%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为3.950/4.150，六个月期双边报价为3.300/3.700，均较上周五小跌。
尽管中国央行公开市场周五暂停逆回购操作，但无碍银行间市场短期资金供给持续向好；不过跨季资金依然紧俏，非银机构需求未见减弱，而受制于MPA考核压力，银行对向非银机构融出态度仍谨慎。
人民币兑美元即期周五早盘小幅下跌，中间价则微升至近三周新高。交易员称，早盘美元指数小幅反弹，略微提振客盘购汇需求，大行则适度提供美元流动性，稳定市场需求，短期汇价料延续区间横向波动。（完） (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。