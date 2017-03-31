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亚洲 | 2017年 3月 31日 星期五 12:23 BJT

中国货币市场：季末最后一日资金面整体平稳，惟非银受限MPA价格难下

    路透上海3月31日 - 一季度末最后一个交易日，中国银行间市场流动性整体平稳，跨月
的隔夜、七天利率仅小幅走升，央行公开市场持续暂停逆回购操作影响不大；不过出于宏观
审慎评估(MPA)考虑，银行对非银机构融出仍然收紧，非银价格续处高位。
    
    “今天还行，不是很紧；4月应该会好很多，”上海一银行交易员称。
    
    上海一基金交易员称，非银在银行间融资仍然价高量少，“今天七天8%，14天6%，21天
5.5%；比昨天好些吧，前几天14天7%，21天6%，七天没什么人出。借还是能借到的，不过都
是散量，没有整的。”
       
    上海证券交易所隔夜债券质押式回购小幅走高，早盘收在15.350%，稍高
于昨日收市价14.955%。与昨日的隔夜回购受清明假期影响资金实际占用天数为五天不同，
今日隔夜回购自4月5日起结算不能跨季，实际占用天数仅一天。
   
    北京一基金交易员称，结算天数回归正常减少对利率的干扰，且预期跨完季后4月初非
银流动性压力将缓和，继续观察午后该利率会否回落。
    
    “跨完季银行有钱就可以放出来(给非银)，而且清明假期以后公开市场逆回购到期也少
，月初应该会松下来了，”上海一券商交易员称。
    
    中国上海证交所周五表示，交易所回购利率较高，除计息方式的影响外，也是由于近期
正值一季度末MPA考核时点，银行对非银机构融资意愿下降，部分非银机构转到交易所市场
融资，增加交易所市场需求量。
    
    上交所并称，为更好服务市场参与者，便于投资者理解交易所回购利率，正着手准备优
化回购利率计息规则,拟将回购计息方式从名义天数改为资金实际占用天数。

    因清明节假期，中国金融市场自4月2日(周日)至4日(周二)休市，4月1日(周六)为换休
工作日；交易所市场自4月1日至4日休市。
           
    中国央行公开市场周五继续暂停逆回购，本周共净回笼2,900亿元，公开市场连续六个
交易日空窗。央行表示，随着月末时点临近，财政支出力度进一步加大，对冲逆回购到期后
银行体系流动性总量处于较高水平。    
    
    以下为主要货币市场利率报价:
 北京时间 12:00              今日(%)  上日(%)   变动(bp)
                                                
 质押式回购加权平均利率                                 
  其中:隔夜                   2.5601    2.4684     +9.17
      七天                    2.9699    2.8144    +15.55
      14天                    4.7521    4.7391     +1.30
 上海证交所质押式回购利率                               
  其中:隔夜                  15.3500   14.9550    +39.50
      七天                    4.4700    5.1000    -63.00
      14天                    4.1050    4.2000     -9.50
 回购定盘利率                                           
  其中:隔夜                   2.5200    2.4700     +5.00
      七天                    4.5000    3.1100   +139.00
      14天                    5.2000    6.3000   -110.00
 Shibor                                                 
  其中:隔夜                   2.5384    2.5070     +3.14
      七天                    2.8500    2.8210     +2.90
      三个月                  4.3930    4.3995     -0.65
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)
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