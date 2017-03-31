中国货币市场：季末最后一日资金面整体平稳，惟非银受限MPA价格难下

路透上海3月31日 - 一季度末最后一个交易日，中国银行间市场流动性整体平稳，跨月 的隔夜、七天利率仅小幅走升，央行公开市场持续暂停逆回购操作影响不大；不过出于宏观 审慎评估(MPA)考虑，银行对非银机构融出仍然收紧，非银价格续处高位。 “今天还行，不是很紧；4月应该会好很多，”上海一银行交易员称。 上海一基金交易员称，非银在银行间融资仍然价高量少，“今天七天8%，14天6%，21天 5.5%；比昨天好些吧，前几天14天7%，21天6%，七天没什么人出。借还是能借到的，不过都 是散量，没有整的。” 上海证券交易所隔夜债券质押式回购小幅走高，早盘收在15.350%，稍高 于昨日收市价14.955%。与昨日的隔夜回购受清明假期影响资金实际占用天数为五天不同， 今日隔夜回购自4月5日起结算不能跨季，实际占用天数仅一天。 北京一基金交易员称，结算天数回归正常减少对利率的干扰，且预期跨完季后4月初非 银流动性压力将缓和，继续观察午后该利率会否回落。 “跨完季银行有钱就可以放出来(给非银)，而且清明假期以后公开市场逆回购到期也少 ，月初应该会松下来了，”上海一券商交易员称。 中国上海证交所周五表示，交易所回购利率较高，除计息方式的影响外，也是由于近期 正值一季度末MPA考核时点，银行对非银机构融资意愿下降，部分非银机构转到交易所市场 融资，增加交易所市场需求量。 上交所并称，为更好服务市场参与者，便于投资者理解交易所回购利率，正着手准备优 化回购利率计息规则,拟将回购计息方式从名义天数改为资金实际占用天数。 因清明节假期，中国金融市场自4月2日(周日)至4日(周二)休市，4月1日(周六)为换休 工作日；交易所市场自4月1日至4日休市。 中国央行公开市场周五继续暂停逆回购，本周共净回笼2,900亿元，公开市场连续六个 交易日空窗。央行表示，随着月末时点临近，财政支出力度进一步加大，对冲逆回购到期后 银行体系流动性总量处于较高水平。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间 12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5601 2.4684 +9.17 七天 2.9699 2.8144 +15.55 14天 4.7521 4.7391 +1.30 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 15.3500 14.9550 +39.50 七天 4.4700 5.1000 -63.00 14天 4.1050 4.2000 -9.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5200 2.4700 +5.00 七天 4.5000 3.1100 +139.00 14天 5.2000 6.3000 -110.00 Shibor 其中:隔夜 2.5384 2.5070 +3.14 七天 2.8500 2.8210 +2.90 三个月 4.3930 4.3995 -0.65 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)