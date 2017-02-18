中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架

路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。

央行网站周五刊登报告全文表示，从2016年宏观审慎评估情况看，货币信贷基本保持平稳增长态势，银行业金融机构总体上经营稳健，市场利率定价秩序等得到有效维护，符合加强宏观审慎管理的预期。

央行并称，去年末银行业表外理财资产超过26万亿元人民币，同比增长超过30%，比同期贷款增速高约20个百分点，但对表外理财业务的风险还缺乏有效识别与控制。将表外理财纳入广义信贷范围有利于更全面地反映银行体系信用扩张状况，更全面地对银行体系实施宏观审慎管理。

自2016年起，央行将原有的差别准备金动态调整机制，升级为“宏观审慎评估体系”（MOA），从资本和杠杆情况、资产负债情况、流动性情况、定价行为、资产质量情况、跨境业务风险情况、信贷政策执行情况七大方面对金融机构的行为进行多维度引导。

以下是央行货币政策执行报告中“将表外理财纳入宏观审慎评估”专栏全文：

2016年起中国人民银行将差别准备金动态调整机制“升级”为宏观审慎评估（MPA）。MPA已成为“货币政策+宏观审慎政策”双支柱的金融调控政策框架的重要组成部分。与差别准备金动态调整机制相比，MPA将对狭义贷款的关注拓展为对广义信贷的关注。在2016年的MPA评估中，银行广义信贷的范围包括贷款、债券投资、股权及其他投资、买入返售资产以及存放非存款类金融机构款项等资金运用类别（不含存款类金融机构之间的买入返售）。银行表内资金运用绝大部分已经纳入广义信贷范围。

从宏观审慎政策的理论发展和国际实践看，随着金融创新和金融市场发展，影子银行体系扩张往往快于传统信贷增长，在中国主要表现为表外业务的快速增长，其顺周期加杠杆、跨市场传播风险、羊群效应等现象也较为突出。将更广泛的金融资产、金融机构、金融市场纳入宏观审慎管理，防范系统性风险是大势所趋。近年来，我国银行表外理财业务增长较快。根据中国人民银行统计，2016年末银行业表外理财资产超过26万亿元，同比增长超过30%，比同期贷款增速高约20个百分点，但对表外理财业务的风险还缺乏有效识别与控制。一是表外理财底层资产的投向与表内广义信贷无太大差异，主要包括类信贷、债券等资产，同样发挥着信用扩张作用，若增长过快也会积累宏观风险，不符合“去杠杆”的要求。二是目前表外理财业务虽名为“表外”，但交易的法律关系还不够明确，业务界定尚不够清晰，一定程度上存在刚性兑付，出现风险时银行往往表内解决， 未真正实现风险隔离，存在监管套利等问题。因此，将表外理财纳入广义信贷范围有利于更全面地反映银行体系信用扩张状况，更全面地对银行体系实施宏观审慎管理。

基于上述考虑，自2016年三季度起，中国人民银行开始就表外理财纳入MPA广义信贷指标开展模拟测算，并加强与市场和金融机构的沟通及预期引导，相关工作进展总体顺利，市场对此已有充分预期，实施条件已经具备。中国人民银行将于2017年一季度MPA评估时正式将表外理财纳入广义信贷范围，以合理引导金融机构加强对表外业务风险的管理。在具体操作上，将表外理财资产在扣除现完金和存款之后纳入广义信贷范围，纳入后仍主要对新的广义信贷余额同比增速进行考核和评估。将表外理财纳入广义信贷之后，部分机构的广义信贷同比增速将会提高，与之对应的宏观审慎要求也会相应提高，由此引导金融机构稳健经营。需要指出的是，表外理财本质上属资产管理业务，应具有“受人之托、代客理财、投资者风险自担”的属性。要从根本上解决真实资本计量、风险隔离、刚性兑付、监管套利等问题，还需进一步理顺资产管理业务的法律关系和监管安排。 （完）

欲览详情，请点击央行网站链接 here (发稿 李铮; 审校 杨淑祯)