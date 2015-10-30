（修正）俄罗斯阻挠设立南极海洋保护区计划 中国支持该计划

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
（修正标题措辞）
路透悉尼10月30日（记者 Lincoln Feast） - 俄罗斯再次阻挠在南极设立世界最大的海洋保护区，是最后一个反对该计划的国家；修订后的国际计划获得了中国的支持。
南极海洋生物资源养护委员会（CCAMLR）周五结束了在澳大利亚霍巴特举行的为期10天的会议，但未就保护和管理南冰洋海洋生态系统的协议达成共识。
这是俄罗斯第五次提出反对。中国支持修订后的罗斯海海洋保护区计划；该计划由美国和新西兰提出。
“中国对修订后的海洋保护区计划的支持，是达成保护罗斯海所需共识的重要进展，”新西兰外长Murray McCully在声明中称。
美国代表团团长Evan Bloom对路透称，俄罗斯的持续反对令人感到沮丧；俄罗斯称在如此广袤的区域内禁止渔业作业是不必要的。
“值得乐观的是，现在只剩一个国家了，我们距离目标更近了。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。