俄罗斯阻挠设立南极海洋保护区计划 中国表示支持

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼10月30日 - 俄罗斯再次阻挠在南极设立世界最大的海洋保护区，是最后一个反对该计划的国家；修订后的国际计划获得了中国的支持。

南极海洋生物资源养护委员会（CCAMLR）周五结束了在澳大利亚霍巴特举行的为期10天的会议，但未就保护和管理南冰洋海洋生态系统的协议达成共识。

这是俄罗斯第五次提出反对。中国支持修订后的罗斯海海洋保护区计划；该计划由美国和新西兰提出。

“中国对修订后的海洋保护区计划的支持，是达成保护罗斯海所需共识的重要进展，”新西兰外长Murray McCully在声明中称。

美国代表团团长Evan Bloom对路透称，俄罗斯的持续反对令人感到沮丧；俄罗斯称在如此广袤的区域内禁止渔业作业是不必要的。