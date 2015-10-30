俄罗斯阻挠设立南极海洋保护区计划 中国表示支持

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼10月30日 - 俄罗斯再次阻挠在南极设立世界最大的海洋保护区，是最后一个反对该计划的国家；修订后的国际计划获得了中国的支持。
南极海洋生物资源养护委员会（CCAMLR）周五结束了在澳大利亚霍巴特举行的为期10天的会议，但未就保护和管理南冰洋海洋生态系统的协议达成共识。
这是俄罗斯第五次提出反对。中国支持修订后的罗斯海海洋保护区计划；该计划由美国和新西兰提出。
“中国对修订后的海洋保护区计划的支持，是达成保护罗斯海所需共识的重要进展，”新西兰外长Murray McCully在声明中称。
美国代表团团长Evan Bloom对路透称，俄罗斯的持续反对令人感到沮丧；俄罗斯称在如此广袤的区域内禁止渔业作业是不必要的。
“值得乐观的是，现在只剩一个国家了，我们距离目标更近了。”（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”