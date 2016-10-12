英国央行MPC委员桑德斯称英镑若继续下跌并不意外（更新版）

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路透伦敦10月11日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周二称，如果英镑继续下跌他不会觉得意外，但英国央行可能“忽略”英镑疲软对通胀的影响，即便这种影响可能会持续多年。

英镑/美元周二跌破1.23美元，与一些大型银行的预测相符。但上周短短10分钟就跌至31年新低，让一些人猜测英镑是否会更加向平价水准靠拢。

“鉴于英国经常帐赤字的规模和持续存在，如果英镑进一步下跌我也不会意外，但我不确定会不会进一步贬值，”桑德斯书面对议员表示。

英国经常帐赤字目前约为国内生产总值(GDP)的6%，为发达国家中最高者之一。英国央行曾表示，英镑自6月公投退欧以来走低，应该有助于帮助缩减该项赤字。

桑德斯上月投票赞成维持利率于纪录低点0.25%不变。这是他加入英国央行后参加的第一次货币政策委员会(MPC)会议。他以前在美国花旗银行担任首席英国经济学家。

另一位央行决策队伍的新面孔--刚刚加入英国金融政策委员会(FPC)的芝加哥大学学者卡什亚普--周二对议员表示，如果英国出现“硬退欧(hard Brexit)”，英镑可能进一步贬值。在“硬退欧”的情况下，英国将丧失从欧盟那里获得的优惠贸易条件。

卡什亚普认为，英国不用损失大量金融服务就业岗位，就能给政府财政造成巨大打击，而这有可能让英镑进一步贬值。

在桑德斯和卡什亚普讲话时，英镑扩大跌势，日内跌幅达0.8%，同时美元普升。

桑德斯表示，若脱欧的进程“崎岖不平”，签订的协议不如人意，或将令经济增长潜力远低于近期趋势所暗示的情况。

“如果这种情景发生，只要通胀预期和薪资增长仍然可控，那我预计货币政策委员会(MPC)将基本忽略英镑疲软对通胀的这些直接影响，即便这些影响持续多年。”

桑德斯还表示，对于同样的失业率水平，由于英国离开欧盟后来自海外的劳动力预计减少，有可能导致薪资与通胀更快上升。

但他指出，尚未看到薪资加快成长的迹象，而且在最近几年里，薪资的下行压力占据主导。

桑德斯表示，如果有必要的话，英国央行有进一步刺激经济的充足空间。

“我认为我们仍然能够实现我们的职责。我认为可以非常公平地说，货币政策目前肩负重担。但我想还不能说负担过重，”他说。

他重申自己的看法，认为英国经济未来一年的表现可能优于多数分析师的预期，不过他认为退欧可能会导致长期潜在经济增速略微降低。(完)