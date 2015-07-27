英国央行首席经济学家称无需迅速升息 全球经济风险犹存

路透伦敦7月24日 - 英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹表示，他认为没有必要迅速采取升息行动，因英国劳工市场仍自金融危机复原当中，且全球经济仍存在多重风险。

霍尔丹接受英国广播公司(BBC)电视专访时表示，“不用急着将利率从当前水准调升。”这次专访在周五播出。

在MPC当中，霍尔丹被视为是最不愿升息的委员。英国指标利率自2009年以来便处在0.5%的历史低点。

霍尔丹6月时表示，英国央行未来需要降息的可能性和升息一样高。

然而金融市场目前预期2016上半年升息，部份分析师更表示最快可能在今年11月调升。

英国央行总裁卡尼上周表示，何时升息的决定将在年底前后明朗化。

周三公布的MPC 7月初会议记录显示，有越来越多的委员认为何时升息的决定“更费斟酌”，但在那时希腊乱局是妨碍升息的一大因素。

许多分析师预期，少数MPC委员将在8月投票赞成升息，终止1月以来一致赞成按兵不动的态势。(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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