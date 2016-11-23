退欧不确定性对英国经济增长的拖累弱于预期--央行MPC委员福布斯

路透伦敦11月23日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯周三称，英国退欧公投前后的政治经济不确定性对经济增长构成的拖累不及预期的厉害。

福布斯8月时投票反对重启公债购买。她称主要央行不应以不确定性为借口来避免做出决定，英国央行也不该以此为借口来改变政策制定的方式。

但她称不确定性很难衡量，而且目前对英国经济的影响可能还不大。

“英国经济在退欧公投之前和之后不确定性增加的这段时期内增长，这表明不确定性对经济增长的拖累作用已小于以往的通常情况，”她说道。

其中一个原因可能是，经济学家通常纳入考量的一些因素的作用比原本想像的要小，这些因素包括媒体负面报导和经济增长预估区间异常宽泛等等。

另一个原因是，不确定性增高通常会导致信贷吃紧，企业和消费者更难贷款。而6月公投之后，英国并未出现此种情况。

“但是，即便近期围绕英退带来的不确定性对英国经济的影响要低于预期，但这并不意味着没有影响，或者将来也不会有影响，”她说道。

她补充道，在英国正式开始退欧谈判后，不确定性可能要么快速增加，要么降低，其对投资、薪资和生产率的一些影响将推迟较长时间才会显现。

她称，英国央行将会努力抑制不确定性。(完)