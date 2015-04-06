《路透早报》--4月6日

图为在日本西部夏普一家工厂拍摄的夏普公司旗帜（左）、日本国旗以及富士康公司旗帜。 REUTERS/Tim Kelly

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本2月同时和领先指标(0500)

--美国3月Markit综合采购经理人指数(PMI)终值 (1345)

--美国4月就业趋势指数(1400)

--美国供应管理协会(ISM)4月非制造业指数(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--纽约联邦储备银行总裁杜德利对地方商界和社区领袖就全国和地区经济发表讲话(1230)

以下为4月3日下午5:00至4月6日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--美国3月非农就业岗位增幅意外骤降，打击升息预期

美国劳工部周五公布的3月非农就业岗位增幅为逾一年来最少，这是经济疲软的最新迹象，并可能进一步推迟预期中的美联储升息。上月非农就业岗位增加12.6万个，还不到2月的一半，为2013年12月以来最低增幅。

疲软主要集中在商品制造行业，这些行业受到美元强势和油价下跌的打击。休闲和酒店服务行业的就业增长也大幅放缓，暗示冬季的严寒天气可能拖累了招聘。虽然失业率维持在逾六年半低点5.5%，但工作人口减少。就业参与率回落到去年底触及的逾36年低点。

数据公布后，美国公债价格上涨，因为投资者推后了预期的美联储升息时间，而美国股指期货下跌约1%。美元兑一篮子主要货币下跌。

--中国央行继续实施稳健货币政策，提高直接融资比重降低融资成本中国央行货币政策委员会第一季度例会强调，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度。而与去年四季度例会不同的是，央行此次特别指出，要提高直接融资比重，降低社会融资成本。央行网站周五刊登的会议内容表述基本与四季度例会相同，包括进一步推进人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

--日本夏普可能剥离LCD业务，并向政府支持机构寻求投资--消息

消息人士周日透露，亏损的日本电子企业夏普可能剥离LCD面板业务，并为其向政府支持的日本产业革新机构(INCJ)寻求资金。日本经济新闻稍早报导，夏普的LCD业务在本财年可能分离出去，INCJ可能对其投资1,000亿日圆。该消息人士称，夏普希望继续持有LCD业务的多数股权。

--债券基金第一季净流入1,020亿美元，创2001年以来最高

美银美林全球调查报告数据显示，全球投资者在截至4月1日当周向固定收益基金投资85亿美元，今年前三个月流向固定收益的资金达到2001年以来最高的1,020亿美元。欧洲股市基金第一季末也获得强劲资金流入。专注欧洲股市的基金在4月1日当周吸引37亿美元净流入，为连续12周净流入。美银美林称，专攻日本股市的基金最近一周亦连续第六周录得资金流入，净流入19亿美元。

[市场摘要]

股市:

--美国股市周五因假日休市。逊于预期的美国3月非农就业报告公布后，股价指数期货周五大跌，暗示周一美股恢复交易时将开低。

--欧洲主要股市周五至周一休市，周二恢复交易。

汇市:

--美元周五大跌，因就业报告严重疲于预期，加重了对美联储收紧货币政策是否会比预期推迟更长时间的怀疑。美国3月非农就业岗位增幅降至逾一年最低，同时迹象显示美元攀升至数年高位损及美国经济。数据公布后欧元涨逾1%，升至一周高位1.10270，随后回落至1.09750，在EBS交易平台上涨0.88%。美元指数下滑，跌0.71%至96.736。

美元兑日圆触及一周低位118.71日圆，随后在119附近企稳，日内下跌0.58% 。美元兑瑞郎跌至五周低位0.94860。

债市:

--美国公债价格上涨，股指期货下跌，因3月就业数据疲于预期，给美国经济增长再添疑云，市场对美联储9月前升息的预期降温。指标10年期公债收益率触及近两个月低位1.8%，三年期和两年期公债收益率则分别触及两个月低位0.77%和0.47%。

30年期公债价格涨逾1点，但日内收益率低点2.445%仍然高于周四触及的近两个月低位2.441%。美国债市周五提前闭市。10年期公债价格尾盘上涨18/32，收益率报1.84%，周四尾盘报1.9%。三年期公债价格上涨6/32，收益率报0.78%，周四尾盘报0.86%。本周美债收益率全线下跌。

--欧元债市因复活节休市。

油市:

--因假日休市。

金属市场:

--金价周五上涨，因数据显示美国3月非农就业岗位增长为逾一年最低，令市场预期美联储升息可能来得更晚。假日因素令市场交投清淡。1910GMT，现货金上涨0.7%，报每盎司1,210.20美元。美国6月期金结算价持平于每盎司1,200.90美元。现货铂金(白金)上涨0.5%，报每盎司1,155美元。现货钯金跌0.5%，报每盎司740.65美元。白银上涨1.7%，报每盎司17美元。

--伦敦金属交易所(LME)周五至周一逢复活节假期休市。(完)

(整理 张涛；审校 于春红)

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