《路透早报》--5月13日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国央行可能公布4月金融数据

--中国国家统计局公布4月工业、消费和投资数据，以及房地产投资和销售月度报告

--澳洲第一季薪资价格指数(0130)

--新西兰4月制造业采购经理人指数(PMI)

--日本4月服务业景气判断指数(0500)

--法国第一季国内生产总值(GDP)初值(0530)、3月经常帐(0645)、4月消费者物价调和指数(HICP)终值(0645)、第一季非农就业岗位(0645)

--德国第一季GDP初值(0600)、4月消费者物价指数(CPI)和HICP终值(0600)、4月趸售物价指数(WPI)(0600)

--意大利第一季GDP初值(0800)、4月CPI和HICP终值(0900)

--英国4月请领失业金人数(0830)

--欧元区第一季GDP初值(0900)、3月工业生产(0900)

--美国4月进出口物价(1230)、4月零售销售(1230)、3月企业库存(1400)

--新西兰第一季实质零售销售(2245)

--英国4月皇家测量师学会(RICS)房价差值(2301)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国财长杰克卢在达拉斯发表演说

--挪威央行举行2015金融基础建设报告研讨会(0630)

--冰岛央行公布利率决定(0800)

--英国央行公布季度通胀报告(0930)，英国央行发布最新增长、通胀和失业率预估

以下为5月12日下午5:00至5月13日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：希腊动用IMF紧急帐户，支付IMF债款--消息

希腊央行一名官员表示，希腊用光了一个国际货币基金组织(IMF)的紧急帐户资金，以支付给IMF到期的7.5亿欧元款项。此举虽然让希腊免于违约，但凸显出希腊财务严峻程度。另一名希腊官员表示，希腊政府动用的准备资金，必须在几周内补回IMF帐户。

希腊总理齐普拉斯呼吁债权人打破现金换改革谈判僵局。据一位政府官员称，齐普拉斯在三天来的第二次内阁会议上告诉各部长，希腊政府仍坚守“红线”，该是债权人拿出诚意的时候了。该官员称，希腊仍期待能在本月底前达成协议。

--中国将允许地方债纳入国库及商业银行抵押品范围--消息

为解决地方债置换问题，三位消息人士周二透露，中国将允许地方债纳入中央国库和地方国库现金管理抵押品范围，并将允许地方债纳入央行SLF(常备借贷便利)，MLF(中期借贷便利)和PSL(抵押补充贷款)的抵押品范围。消息人士表示，财政部、央行、银监会统一发文指出，将允许地方债纳入商业银行抵押品范围，并可按规定在交易场所展开回购交易。路透尚未能联络到财政部、央行和银监会对上述消息给予评论。

--美参议院投票阻止讨论快速通道法案，奥巴马贸易计划受创

美国参议院民主党阻挡了对可能促进达成亚太贸易协议的“快速通道”贸易授权法案的讨论，对总统奥巴马的贸易计划造成重大打击。这一让人震惊的结果令人对立法进程存疑，而这却是让奥巴马政府有能力完成跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的关键。

--OPEC月报：OPEC增产令供应过剩持续，尽管需求上升

石油输出国组织(OPEC)发布月报称，尽管原油需求增强和有迹象显示OPEC容许油价下跌以迫使其他原油生产国减产的策略起效，但4月OPEC原油产量进一步增加，市场供应过剩的局面持续。OPEC将今年对该组织的原油日需求预估较之前预期上调5万桶，得益于预计非OPEC成员国供应略为下降。

另外，美国能源资料协会(EIA)在月报中，上调今明两年全球石油日需求增长预估，但下调今明两年的美国原油日产量增长预估，因油价下跌和原油探勘活动减少。

--旧金山联储总裁：美联储推迟升息的能力“更有限”

美国旧金山联储总裁威廉姆斯表示，与快速收紧货币政策以因应正面惊喜的能力相比，美国联邦储备委员会(美联储/FED)推迟首次升息以抵御经济冲击的能力“更有限”。他表示，现在他“有理由相信”中期内通胀率将升向美联储2%的目标水准，而且就业市场将继续改善。

--中国统计局：4月经济运行仍处于合理区间，继续加大定向调控力度

中国国家统计局表示，初步数据表明，4月国民经济运行仍处于合理区间，将更加重视预调微调，加大定向调控力度，确保经济运行。统计局发言人盛来运在接受《中国信息报》专访时透露，4月规模以上工业企业增加值增速略高于上月；1-4月份民间投资同比增长接近13%，继续高于全部投资。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收跌，因全球公债收益率近期不断攀升，令原本担心美联储最终将升息的投资者的忧虑加重。美国公债收益率触及六个月高位后小幅回落，令美国股市在大跌后缩减跌幅。

道琼工业指数收跌36.94点，或0.2%，至18,068.23点；标准普尔500指数回落6.21点，或0.29%，至2,099.12点；Nasdaq指数收挫17.38点，或0.35%，至4,976.19点。

--欧洲股市急跌，因全球债市抛售促使投资者削减风险敞口。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌1.3%，报1,574.61点。德国DAX指数收跌1.72%，报11,472.41点。英国富士100指数收跌1.37%，报6,933.80点。法国CAC 40指数回落1.06%，报4,974.65点。

希腊股市跑赢其他欧洲市场，ATG指数收涨1.8%，因该国周一偿还了7.5亿欧元的IMF贷款，缓解了对其违约的担忧，尽管希腊财长称流动性形势“十分紧迫”。

汇市:

--美元兑欧元重挫，为四个交易日来首见，因德债收益率攀升令市场不安，并促使交易商买回欧元以降低投资组合损失。尽管欧元兑美元尾盘上扬0.54%，报1.12155美元，但仍陷于近期的区间内，且低于上周四触及的逾两个月峰值1.1392美元。美元兑日圆跌0.19%，报119.840日圆。分析师称，日圆兑美元一直呈区间走势，因日本央行的货币政策没有出现重大变化。分析师还表示，一旦有迹象显示美联储接近升息，美元将重拾升势。

债市:

--美国公债持稳，因部份买家回到市场，扶助提振财政部标售240亿美元三年期公债的需求，此为本周总计640亿美元公债供应的第一批。美国公债在周二稍早下跌，和德债走势一致。

指标10年期公债尾盘上涨2/32，收益率报2.28%，此前升至2.37%高位，此为11月14日来最高。30年期公债升10/32， 收益率报3.03%，此前上升至11月7日来最高的3.13%。

--欧元区公债收益率攀升，因全球资金流出债市的势头未显示出任何放缓的迹象。分析师找不到解释此轮债市抛售的具体原因，只能将其归咎于随着油价上涨通胀预期攀升，以及投资者对超低收益率感到不安。但由于希腊债务危机损及风险意愿，债市的总体状况变得更加复杂。欧债的抛售势头蔓延至全球其他债市，受指标德债收益率攀升影响，其他市场也进行调整。

10年期德债收益率上扬7个基点，报0.67%，4月中曾触及0.05%的低点。欧元区评级较低公债与可比德债收益率差相对稳定，表明市场目前对希腊问题的关注度并不高。10年期西班牙和意大利公债收益率均上扬9个基点，分别报1.84%和1.85%。

油市:

--油价急升多达3%，因美元走软提振以其计价的商品价格，以及OPEC小幅上调全球石油需求增长预估。也门战事引发对中东石油供应安全的担忧，这也扶助提振油价。美国原油期货收涨1.50美元，或2.5%，报每桶60.75美元。布兰特原油期货收高1.95美元，或3%，报每桶66.86美元。

金属市场:

--金价上升最多1%，受助于全球债市遭抛售令美元和欧洲股市走低，但实质收益率上扬抑制黄金留守在每盎司1,200美元以下。现货金盘中触及每盎司1,196.60美元的日内高位，在1900GMT，上涨0.8%，报每盎司1,193.35美元。美国6月期金收涨9.40美元，报每盎司1,192.40美元。

--期铜触及一周高位，受助于美元走弱和油价上涨，市场等待全球最大铜消费国中国公布反映需求力道的数据。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨逾1%，报每吨6,440美元，周一买盘最后报每吨6,360美元。期铜盘中升至5月5日来最高的6,459美元。自3月中来，期铜上涨逾10%。(完)

(整理 杜明霞；审校 徐文焰)

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