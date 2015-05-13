《路透早报》--5月14日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--韩国5月L货供额(0300)

--新西兰4月公债外资持有比例(0300)

--美国5月9日当周初请失业金人数(1230)、4月最终需求生产者物价指数(PPI)(1230)

--加拿大3月新屋价格指数(1230)

--日本4月国内企业物价指数(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行总裁德拉吉在IMF的Michel Camdessus央行讲座上发表演说，IMF总裁拉加德致欢迎辞(1400)

--加拿大央行公布半年度评估报告(1430)

--英国央行官员Don Kohn在企业经济学家协会发表演说(1700)

--加拿大央行副总裁Lynn Patterson在特许金融分析师温哥华协会发表演说(1930)

--英国央行主管金融市场基础架构监管的主管David Bailey出席CFTC全球市场顾问委员会会议

--欧洲复兴开发银行年会与2015年企业论坛(至5月15日)

--英国《经济学人》和希腊政府主办圆桌会议，希腊总理齐普拉斯等将发表主旨演讲

以下为5月13日下午5:00至5月14日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国4月零售销售持平且进口物价疲弱，暗示第二季初经济反弹乏力

美国4月零售销售持平，因家庭减少购买汽车等大件商品，暗示经济成长在首季接近停滞后反弹力度仍不够强劲。商务部周三公布的疲弱零售销售，以及显示4月进口物价连降第10个月等数据暗示，美国联邦储备委员会(FED/美联储)开始升息的迫切性不高。

期货市场的表现继续显示，交易商预计美联储最早在12月升息。美元兑欧元和日圆走软，美国公债价格上扬，美国股市攀升。

详细数据：

* 美国4月零售销售持平前月

* 美国3月企业库存较前月增长0.1%，预估为增长0.2%

* 美国4月进口物价较前月意外下降0.3%，出口物价下滑0.7%

--美国两党参议员达成协议，将就快速贸易授权法举行程序性投票

美国参议员周三达成协议，本周将推进一项攸关跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的立法。就在一天之前，民主党议员阻止了该项立法的讨论，令政府的贸易计划遭到打击。共和党与民主党之间达成妥协后，将就“快速”贸易授权法案再进行一轮程序性投票。若快速授权法案周四在程序性投票中成功过关，就将于下周进行全面立法辩论。

--英国央行调降经济成长预估，支持市场的利率预期

英国央行季度通胀报告调降了未来三年的经济成长预期，并谨慎支持市场关于大约一年后才会开始升息的预期。央行现在预期今年经济成长2.5%，低于2月时预估的2.9%，更加接近其他经济预测者的看法。央行亦将2016和2017年的经济成长率预期分别降至2.6%和2.4%。央行表示，预期英国通胀率将在两年后回升到2%目标水准，与三个月前面的预测没什么变化。目前通胀率处于零的纪录低位。

报告公布后，英镑回吐涨幅而公债期货上涨。

--中国新增5,000亿元信贷资产证券化试点规模,支持其在交易所上市--国务院

中国政府网报导，国务院常务会议决定，为深化金融改革创新，盘活存量资金，新增5,000亿元人民币信贷资产证券化试点规模，支持证券化产品在交易所上市交易。政府网刊登的新闻稿称，要继续完善制度、简化程序，鼓励一次注册、自主分期发行；规范信息披露，支持证券化产品在交易所上市交易。试点银行腾出的资金要用在刀刃上，重点支持棚改、水利、中西部铁路等领域建设。

--希腊排除举行公投可能，继续争取与债权人在月底前达成协议

希腊政府排除了迅速举行公投以获取公众对改革计划支持的可能，反而选择为与债权人在月底前达成一项妥协计划做最后的努力。在现金即将告罄、选择余地也不大的情况下，希腊总理齐普拉斯周三稍晚主持四天来的第三次内阁会议，争取找出一个打破和债权人谈判僵局的办法。

--思科获利略高于预期，营收增长5%

网络设备运营商思科季度每股盈余(EPS)较市场预期高0.01美元，因新的交换器、路由器、无线设备和服务器带动需求。在截至4月25日的第三财季，公司净利增至24.4亿美元，或每股盈余0.47美元，上年同期分别为21.8亿美元和0.42美元。公司每股盈余经调整后为0.54美元。营收增长5.1%，至121.4亿美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计每股盈余0.53美元，营收120.7亿美元。思科股价周三盘后盘后交易中下跌1.1%。

--杜邦赢得董事会代理权战争，战胜维权投资者

杜邦打赢与维权投资人佩尔茨(Nelson Peltz)的代理权之战，股东支持公司管理层任命的全部12名董事，给佩尔茨意外一击。这场始于1月的危险的公司异动，在这次投票后宣告结束。杜邦股价收跌6.8%至69.33美元，百分比跌幅在标准普尔500指数成分股中最高，且为2012年10月以来最大单日跌幅。当日共有3,350万股易手，是公司历史上交易最频繁的一天。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市三大股指周三回吐早盘涨幅，收盘几无变动，在美国企业财报季接近尾声之际，一些投资者离场观望，等待下一轮经济数据出炉。道琼工业指数微跌7.74点，或0.04%，收报18,060.49点；标准普尔500指数小跌0.64点，或0.03%，收报2,098.48点；Nasdaq指数上扬5.50点，或0.11%，收报4,981.69点。

--欧洲股市下滑，因美国数据疲弱，带动欧元兑美元反弹，影响了欧元区股市，之前欧元下挫带动欧元区出口企业表现。德国10年期公债收益率上涨也令欧股承压。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌0.3%，报1,570.13 点。德国DAX指数收跌1.05%，报11,351.46点。英国富士100指数收高0.23%，报6,949.63点。法国CAC 40指数回落0.26%，报4,961.86点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币触及逾三个月低点，此前美国公布的4月零售销售数据逊于预期，巩固了对美联储会等更久才升息的预期。美元指数触及逾三个月低点93.461，美元兑日圆也触及近两周低点119.030日圆；欧元兑美元大涨逾1%，日高1.13830略低于上周四触及的逾两个月高位1.1392美元。

纽约尾盘，欧元兑美元升1.27%，报1.13560美元；美元兑瑞郎跌1.36%报0.91695瑞郎；美元兑日圆跌0.64%，报119.100日圆。

债市:

--美国公债收益率收高，交投震荡，此前美国财政部标售的240亿美元10年期新债获得强劲需求，这是较高收益率正吸引一些买家回场的迹象。在强劲的标售结果公布后，公债收益率一度下滑，之后恢复升势，因公司债供应和周四财政部还将发售160亿美元30年期公债，令市场承压。30年期公债收益率升至3.07%，两周前报2.60%。五年期/30年期公债收益率差由两周前的130个基点升至150个基点。

--德国标售的10年期公债收益率自2014年1月来首次上升，反映全球公债收益率上升的走势。全球公债收益率上涨打击投资者对金融资产的信心。欧元区指标10年期德债收益率在上月触及纪录低位0.05%，许多市场人士押注该收益率甚至可能跌至负值区域，但目前已证明了这是10年期德债收益率的低水位线。德国标债后，二级市场欧元区公债收益率下跌。但策略师称，需求仍然相当疲弱，为债市将可能进一步承压的迹象。

油市:

--油价先扬后抑终场收跌，因尽管美国原油库存连续第二周减少，但供应充裕的忧虑仍重压市场。美国原油期货收跌0.25美元，报每桶60.50美元，盘中攀升至61.85美元。布兰特原油期货收报每桶66.81美元，下跌0.05美元，稍早急升至68.17美元。

金属市场:

--金价跳涨2%至五周高位，远高于1,200美元关口，因美国数据令人失望，拖累美元跌至三个月低位。在美国经济数据公布后，现货金升穿100日和200日移动均线，吸引更多技术买入，令现货金升至五周高位每盎司1,218.80美元。在1838GMT，现货金上涨1.8%，报1,214.60美元。美国6月期金收涨2.2美元，报每盎司1,218.20美元。

--期铜下滑，因主要消费国中国的经济数据疲弱，打压市场信心，但美元走软以及对中国追加刺激措施的预期帮助限制市场跌幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.6%，报每吨6,400美元，周二盘中曾升至一周最高的6,459美元。(完)

(整理 杜明霞；审校 徐文焰)

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