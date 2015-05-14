《路透早报》--5月15日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本4月国内企业物价指数(14日2350)

--香港政府公布第一季度GDP

--中国商务部公布4月FDI数据

--韩国4月进出口和贸易收支修正值(0000)

--日本4月消费者信心指数(0500)

--瑞士4月生产者/进口物价(0715)

--英国3月建筑业产出(0830)

--美国5月纽约联邦储备银行制造业指数(1230)、4月工业生产(1315)、5月路透/密西根大学消费者信心指数(1400)、3月整体资本净流动(2000)

--加拿大3月制造业销售(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--韩国央行公布利率决定

--日本央行总裁黑田东彦在读卖国际经济协会发表演说(0340)

--英国央行副总裁兼英国审慎监管局局长Andrew Bailey在剑桥大学休斯大厅发表演说

以下为5月14日下午5:00至5月15日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国就业市场改善但通胀仍处低位，联储深陷两难境地

美国上周初请失业金人口降至近15年低位，表明尽管经济成长在首季大幅放缓后反弹乏力，但就业市场仍在稳步改善。虽然管劳动力供应收紧，但美元走强和油价回落使通胀继续受压。低通胀以及第二季初经济成长温和的迹象暗示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能要等待今年晚些时候才升息。数据公布后，美国股市上扬。公债价格也攀升，但美元指数走低。

详细数据：

* 美国上周初请失业金人数降至26.4万人

* 美国4月最终需求PPI较前月下降0.4%，预估为升0.2%

* 美国3月工厂订单确认为较上月增长2.1%

--伊朗海军向悬挂新加坡国旗的油轮开火，海湾紧张局势升温

伊朗革命卫队海军周四在波斯湾向一艘悬挂新加坡国旗的油轮开火，美国官员称，这看来是伊朗用武力解决过往商船法律纠纷的最新行动。要求不具名的美国官员对路透称，五艘伊朗革命卫队海军舰艇在中午(0800GMT)前后靠近Alpine Eternity的油品油轮，迫使这艘油轮逃往阿联酋安全海域。一名匿名美国官员称，伊朗试图在公海拦截这艘油轮，称因该船3月22日撞击了一个伊朗所有的石油平台，应当赔偿损失。

美国白宫、国防部和国务院拒绝确认该事件相关细节，不过承认对伊朗的做法感到关切。美国总统奥巴马周四表示，当海湾国家受到威胁时，美国将考虑动用军事力量进行保护。

--银监会将推银行业混合所有制改革，探索部分业务子公司改革

中国银监会2014年年报指出，今年将推进银行业金融机构混合所有制改革，拓宽民间资本进入银行业渠道；此外，将推动银行业务管理框架改革，探索部分业务和条线的子公司制改革。年报称，随着经济金融形势发生变化，中国银行业面临的风险形势日趋复杂；利率市场化等金融改革不断推进，互联网金融为代表的金融创新不断深化，银行业风险管控任务更艰巨。

--欧盟对俄中在欧盟市场倾销冷轧扁钢的指控展开调查

欧盟执委会官方声明称，针对中国和俄罗斯以低于市场成本价在欧盟市场出售冷轧扁钢产品的指控，执委会已发起一项反倾销调查。如果执委会经调查确认指控为实，则可以课征反倾销税。

欧盟执委会此前宣布，周四起将对来自中国、日本、俄罗斯、韩国及美国的进口取向性矽电钢(GOES)课征反倾销税。这是今年为保护欧盟钢铁厂商所推出的第二记重拳。

--美国参院通过贸易授权法案，并支持对汇率操纵国征收进口关税

涉及12国的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)周四在美国参议院通过了一道关键考验，关乎总统奥巴马亚洲外交重心的议案立法得到支持。美国参议院以65对33票的投票结果通过快速通道贸易授权议案。参议院还支持对汇率操纵国征收进口关税。

--希腊重启比雷埃夫斯港出售案，邀请中国中远等三家企业竞价

希腊一名民营化高层官员向路透表示，希腊已通知三家企业9月前对比雷埃夫斯港多数股权提出约束性买价，重启这项重大资产出售案。比雷埃夫斯港为希腊最大港口。去年希腊将中国中远集团及其他四家公司列入最后竞标名单，角逐取得比雷埃夫斯港的67%股权，但齐普拉斯的左翼政府今年上台后，这项出售案暂停。放行这项出售案，料将是齐普拉斯向欧盟及IMF谈判援助时的重要让步之一。

尽管希腊重启该出售案对国际债权人做出让步，但德国央行没有放松针对希腊的强硬立场的迹象。德国央行总裁魏德曼在接受德国报纸采访时，批评每周追加向希腊银行提供的紧急流动性援助，指称这打破了欧洲央行向成员国政府注资的禁忌。

--日本五大商社计划削减投资，加快出售资产

全球大宗商品价格重挫，迫使日本大型贸易商社减计大笔资产，如今他们计划加快出售资产步伐，并把未来三年的投资支出削减最多达100亿美元。这意味着他们要减少在能源与矿产项目的投资，更加严格的地控制成长速度。出售现有资产，可以帮助他们获得资金，以支应在汽车、电力基础设施、医疗服务和食品等领域扩张业务。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四强劲收涨，标普500指数创纪录最高收位，因投资者对利率的忧虑略为缓解，且美元走弱将可能推动美国跨国企业的销售增强。标准普尔500指数上涨22.62点，或1.08%，收报2,121.10点，破4月24日创下2,117.69点的历史最高收位，在本年迄今上涨3%。道琼工业指数收高191.75点，或1.06%，收报18,252.24点。Nasdaq指数上扬69.104点，或1.39%，收报5,050.795点。

标普500指数10大类股齐奏凯歌，科技指数劲涨1.73%，领升股指。苹果攀升2.33%，对Nasdaq指数和标普500指数上涨的帮助最大。

--欧洲股市上涨，受助于欧洲钢企走高，此前报导称，欧盟对俄罗斯和中国进口冷轧钢进行反倾销调查。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.7%，报1,581.43点，盘中曾下挫最多0.8%。

德股DAX指数收涨1.84%，报11,559.82点。法国CAC指数收升1.36%，收报5,029.31点。英国富时100指数收高0.34%，报6,973.04点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币持于1月来最低水准附近，此前美国公布的生产者物价数据疲软，挑战美国经济成长反弹的希望，且巩固了对美联储会推迟升息的观点。美元指数纽约尾盘跌0.18%，报93.452，美元兑瑞郎跌0.43%，报0.91300瑞郎，盘中稍早触及一周低点0.90785瑞郎。美元兑日圆升0.07%，报119.235日圆，稍早触及两周低点118.885日圆。

债市:

--美国公债价格收高，因公债和公司债供应威胁消除，尽管今日美国财政部标售30年期公债得标利率较高。标售后，30年期公债表现继续跑输其他年期公债。五年期/30年期公债收益率差扩阔至155个基点，为10月29日来最宽。指标10年期公债收益率跌至2.26%，周三尾盘报2.27%。

--指标德国10年期公债收益率(殖利率)保持在接近2015年内高点的水平，因从固定收益资产撤退的全球性趋势持续，无视正常情况下利多债市的宏观经济数据。德国10年期公债收益率小跌，报0.70%，但仍接近上周触及的2015年高位0.799%。该收益率在4月中旬时曾低见0.05%。其他欧元区公债收益率为持平至小跌，几个欧洲国家因公众假期而休市。

油市:

--原油期货回落，因全球供应充裕重压油价。布兰特6月原油期货今日到期，该合约收跌0.22美元，报每桶66.59美元。布兰特7月合约回落0.57美元，收报每桶66.70美元。美国6月原油合约下跌0.62美元，收报每桶59.88美元。

金属市场:

--金价触及三个月高位，因新一批美国经济数据良莠不齐，令市场推迟对美国升息时间的预期，美元因此下跌。现货金升至2月17日来最高，报1,227.04美元，在1828GMT，现货金上涨0.5%，报1,221.43美元。美国6月期金收涨7美元，报每盎司1,225.20美元。本周黄金可望创下1月来最大周度涨幅，主要受助于周三录得约2%的升幅。

--期镍下滑，因库存增加后，市场担心供应过剩，且上海期镍大跌令此间市场进一步承压。多数其他金属也下跌，但美元走软以及中国可能追加刺激措施提振经济成长限制了市场跌幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍收低1.9%，报13,780美元。期铅收低2.6%，报1,971美元。期锡攀升1.1%，报15,850美元，期铜收盘没有成交，买盘最后报6,400.50美元，升0.50美元或0.01%。(完)

(整理 杜明霞；审校 徐文焰)

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