《路透早报》--5月18日

图为在香港旺角购物区一家货币兑换店拍摄的美元、英镑和人民币货币符号标识。 REUTERS/Damir Sagolj

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国4月70个大中城市房价数据

--澳洲4月新车销售(0130)

--日本3月工业生产修正值(0430)

--瑞士3月零售销售(0715)

--意大利3月贸易收支(0800)

--全美住宅建筑商协会(NAHB)5月房屋市场指数(1400)

--韩国4月生产者物价指数(PPI)(2100)

--新西兰第一季生产者物价指数(PPI)投入及产出物价(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前的经济状况和货币政策，在瑞典央行全球研讨会上发表演讲(0600)

--瑞典央行总裁英韦斯和欧洲央行执委会成员莫尔许参加瑞典央行全球前景研讨会

以下为5月15日下午5:00至5月18日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国工业生产和消费者信心回落，第二季成长前景转淡

美国4月工业生产连续第五个月下降，部分因石油和天然气开采活动进一步放缓，使第二季成长前景变得暗淡无光。

周五公布的另一项数据显示5月初消费者信心骤降，且纽约州制造业活动仅温和反弹，这进一步表明在首季滑入低谷后经济反弹乏力。数据公布后，美国股市基本持平，长期美国公债价格上扬。美元指数小跌。

此外，费城联储预估机构调查显示，经济学家预计美国第二季GDP增长2.5%，之前的预估为增长3.0%。第三季GDP料增长3.1%，之前的预估为增长2.8%。

* 美国4月工业生产意外较前月下降0.3%，市场预估增长0.1%

* 纽约联储5月制造业指数升至正3.09，新订单反弹

* 密西根大学5月美国消费者信心指数初值意外降至10月来最低的88.6

--希腊总理称在与欧盟和IMF的谈判中将坚守红线，决不退让

希腊总理齐普拉斯周五表示，在与国外债权人的协商中，该国政府将坚守红线，决不退让；但他表示，在谈判数月后，必须尽快达成协议。齐普拉斯表示，双方就财政目标和加值税率(VAT)大致达成一致，但劳动市场问题和退休金改革则谈不拢。他表示，协议应该要包括较低的2015-16年基础预算盈余目标，以及债务重整。财政部周五表示，希腊已支付5月中到期的公共部门薪资，证实了如期付款；但本月稍晚的薪资和退休金发放，及6月到期的债务付款恐难如期进行。

--欧洲央行执委莫尔许称央行对量化宽松效果感到满意，不打算过早结束

欧洲央行执委会成员莫尔许周六表示，欧洲央行对购债计划对经济和通胀产生的影响感到满意，目前没有过早结束这项计划的打算。莫尔许称，欧洲央行预计欧元区通胀率在今年秋季前将保持接近零的水准，之后会在年底前开始升向1.5%。他指出，物价增幅有可能在2016年底之前，升向欧洲央行低于但接近2%的通胀目标。

--日本央行讨论哪种利率可以在退出QQE后被用作政策工具

日本央行官员正在悄然讨论指标利率的问题，一旦央行不再施行当前的量化宽松举措，转而采用利率作为货币政策主要工具，则何种利率可以被当做指标，需要仔细研究。据熟悉日本央行内部讨论的消息人士称，目前一个广为讨论的意见是将回购利率当做主要政策利率，而非采用传统的隔夜拆借利率。央行周四进一步与证券回购市场的参与人士交流了该议题。央行没有透露具体讨论内容。可以确定的是，日本央行距离退出量化与质化宽松政策(QQE)还有一段时日。

--中国推进国际产能和装备制造合作，钢铁、建材等为重点行业--国务院

为促进优势产能对外合作，中国国务院周六发布关于推进国际产能和装备制造合作的若干意见，提出力争到2020年与重点国家产能合作机制基本建立，一批重点产能合作项目取得明显进展，形成若干境外产能合作示范基地。政府网刊登的意见全文称，将钢铁、有色、建材、铁路、电力、化工、轻纺、汽车、通信、工程机械、航空航天、船舶和海洋工程等作为重点行业，分类实施，有序推进。意见并指出，完善财税支持政策，加快与有关国家商签避免双重征税协定；同时加大金融支持力度，支持中资金融机构加快境外分支机构和服务网点布局，并鼓励金融机构开展PPP项目贷款业务。

--中国3月重新成为美国最大的债权国

美国政府周五的数据显示，中国3月重新成为美国最大的债权国，尽管海外央行持有的美债整体数量有所下降。美财政部数据显示，中国3月持有1.261万亿美元的美国公债，为去年9月以来最高，且高于2月的1.224万亿美元。日本跌回第二大债权国的位置，持有1.227万亿美元美债，高于2月的1.224万亿美元。3月外国央行持有的美债总量下滑的速度加快，减少236.9亿美元，创2013年4月以来最大月度降幅。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五几无变动，标普500指数连续第二日刷新纪录高位，此前公布一批的美国经济数据疲弱。道琼工业指数收高20.32点，或0.11%，收报18,272.56点；标准普尔500指数上涨1.63点，或0.08%，收报2,122.73点；Nasdaq指数下跌2.503点，或0.05%，收报5,048.292点。

本周，道指上涨0.4%，标准普尔500指数升0.3%，Nasdaq指数涨0.9%。

--欧洲股市小跌，因疲弱的美国经济数据公布后欧元反弹，盖过了债市在近期大幅震荡下行后趋稳这一利好因素。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.5%，报1,573.09点。

德国DAX指数收跌0.98%，报11,447.03点。英国富士100指数收挫0.18%，报6,960.49点。法国CAC 40指数回落0.71%，报4,993.82点。

汇市:

--美元兑欧元挫跌至三个月低位，因美国制造业和消费者信心数据令人失望，使美国经济复苏力道受到质疑。美元兑一篮子主要货币连续第五周下跌，为四年来最长跌势。美元指数最新下滑0.3%，报93.204。

纽约尾盘，欧元兑美元上涨0.4%，至1.1455美元，稍早触及三个月峰值1.1466美元。美元兑日圆小升0.1%，报119.31日圆，令本周跌幅缩减至0.5%。英镑兑美元下滑0.2%，报1.5738美元，但本周英镑录得1.8%的涨幅。澳元兑美元下跌0.5%，报0.8038美元。

债市:

--美国公债收益率下滑，因数据显示经济成长不断放缓，令对美国联邦储备委员会(FED/美联储)需要等更久才升息的预期升温。指标10年期公债升27/32，收益率报2.14%，周四尾盘报2.24%。

--欧元区公债收益率(殖利率)下降，追随隔夜美国公债的走势。不过在最近几周剧烈动荡后，策略师对于债市前景仍持谨慎立场。德国10年期公债收益率跌7个基点报0.64%，仍远高于上月创下的纪录低点0.05%。

低评级的欧元区公债收益率也下跌。葡萄牙、意大利和西班牙10年期公债收益率下跌7-10个基点，分别报2.32%，1.80%和1.76%。希腊10年债收益率逆势上扬21个基点，报10.78%。

油市:

--布兰特原油期货周五从盘初跌势中反弹，但美国原油期货保持跌势，因交易商和投资人争论，在供应居高不下的情况下，过去一个半月的油价升势能否持续。美国原油结算价下跌0.19美元，收报每桶59.69美元，盘中一度大跌逾1美元。但周线来看，美国原油期货连升第九周。

布兰特原油期货结算价升0.11美元，报66.81美元，本周布兰特原油期货为六周内第五周上升。

金属市场:

--金价持稳在三个月高位附近，本周金价升幅可望创1月中来最大，因美国消费者信心疲弱，拖累美元下滑，且令美国短期内升息的预期进一步降低。1833 GMT，现货金升0.3%，报1,224.53美元。美国6月期金小幅收涨0.10美元，报每盎司1,225.30美元。金价本周上涨3%。

现货银攀升0.5%，报每盎司17.51美元，本周可望录得约两个月来最大单周升幅。现货铂金涨0.5%，报每盎司1,164.44美元。现货钯金上扬1.3%，报每盎司791.50美元。

--期铜小升，因美元略为走弱，抵销对近期铜价上涨超过供需基本面情况的忧虑。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨0.2%，报每吨6,415美元，高于日内低位6,352美元。期铜周线变动不大，为连续第二周表现如此。(完)

(整理 利棣儿/李爽 审校 母红/龚芳)

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