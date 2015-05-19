《路透早报》--5月20日

5月19日，巴西利亚，出访巴西的中国国务院总理李克强在与巴西总统罗塞夫共进午餐后向媒体记者打招呼。 REUTERS/Ueslei Marcelino

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本第一季国内生产总值(GDP)初值(19日2350)

--澳洲5月消费者信心指数(0030)

--德国4月生产者物价指数(PPI)(0600)

--台湾4月外销订单(0800)

--台湾第一季经常帐(0810)

--瑞士5月ZEW投资者信心指数(0900)

--美国一周抵押贷款市场指数(1100)

--加拿大3月趸售(批发)贸易(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行管理委员会会议，未排定宣布利率。

--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济情势和货币政策发表演说(0700)

--英国央行公布5月政策会议记录(0830)

--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)公布4月会议记录(1800)

--纽约联邦储备银行主办一场名为“抵押贷款合约设计：对家庭、货币政策及金融稳定意涵”的会议(至5月21日)

--澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)在2015年信用卡及支付年会发表演说(2250)

--瑞典央行执委会会议

以下为5月19日下午5:00至5月20日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国楼市数据喜人，重燃第二季经济强劲反弹的希望

美国4月房屋开工跳升至近七年半最高，建筑许可急增，重燃美国经济在首季滑入低谷后强劲反弹的希望。

近期公布的一系列数据显示，经济在第二季成长乏力。商务部周二发布，4月房屋开工猛增20.2%，经季节性调整后年率为114万套，为2007年11月以来最高，百分比增幅为1991年2月以来最大。3月房屋开工数据也被大幅上修，进一步增强了数据的乐观基调。

尽管4月房屋开工急增可能是受严寒冬季被压抑的需求释放所提振，但建筑许可跳增10.1%至近七年高位114万户，则表明此轮反弹并非昙花一现。数据公布后，美元指数上扬，美国公债价格回落。

--希腊对很快达成救助协议态度乐观，遭欧洲金主泼冷水

希腊的欧洲贷款人周二淡化了围绕救助协议的谈判很快结束的希望，并表示在希腊现金告罄之前，必须加快谈判进程。欧盟和德国描绘的前景与希腊方面积极乐观的态度形成鲜明反差。希腊左翼政府高官在公开场合发表一连串讲话，承诺几天后就能达成协议。但欧元区决策人士表示，谈判进展没有快到可以在短时间内达成协议。

欧盟执委会发言人Margaritis Schinas表示,“需要更多的时间和努力来弥补仍悬而未决议题的分歧。我们认为有进展，尽管速度缓慢。”在柏林会议后，德国和法国的领导人表示，谈判必须加速，才能释出给希腊的援助金。默克尔和奥朗德都将在本周里加欧盟峰会期间会见齐普拉斯。

--瑞士央行副总裁丹亭称央行了解负利率风险，必要时可扩大资产负债表

瑞士央行副总裁丹亭称，该行了解负利率带来的风险。瑞士央行采行负利率政策以抑制瑞郎升值。丹亭还表示，瑞士央行在必要时可能扩大资产负债表。“瑞士央行完全了解，负利率政策尽管有其固有必要性，但肯定会有不利的负面效应，尤其是对金融稳定性和资本有效利用，因此这仍是一项要谨慎使用的政策工具。”丹亭称，实行瑞郎汇率上限会使资产负债表扩大到危险程度，并让未来货币政策正常化变得更加困难。

--李克强访问期间与巴西签署数百亿美元协议，涵盖领域广泛

中国国务院总理李克强周二为步履蹒跚的巴西经济带来希望，两国签订了价值数百亿美元的贸易、金融和投资协议，涵盖能源、矿业、航空产业及老旧基础设施的升级。李克强在对拉美进行首次正式访问期间，签署多项协议，包括采购由巴西航空工业公司(Embraer)生产的价值10亿美元的客机，及取消对巴西牛肉的进口禁令，还有一项已经讨论很长时间的计划，内容为修建一条连接安第斯山脉和太平洋的铁路线。

李克强称，周二签订的协议价值270亿美元；而罗塞夫公布的协议价值达530亿美元，其助手称这是包含了过去和未来融资金额的大致数值。

--加拿大央行总裁称2%的通胀目标仍适宜，但仍有必要考虑是否调整

加拿大央行总裁波洛兹周二称，央行2%的通胀目标“非常适合我们的情况”，不过称仍有必要考虑研究是否应进行调整。按照通胀目标制，明年将迎来五年一次的更新，考虑中的一个问题是央行是否需要上调目标，以期在危机中有更大的降息空间。

“进行调整的门槛很高，但这不意味着不应该至少仔细思考对这些指标的新看法，”波洛兹称。他的讲话与加拿大央行其他官员最近的讲话相呼应。波洛兹仍乐观地认为加拿大经济能够从低油价中复苏，预计本季能够重启增势。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二涨跌互现，标普500指数和Nasdaq指数收低，但道指小升，且连续第二日刷新收盘纪录；投资者消化楼市数据，一些人认为数据重燃美国经济反弹的希望。

道琼工业指数收高13.51点，或0.07%，收报18,312.39点。标准普尔500指数刷新盘中纪录高位2,133.02点，但尾盘下跌1.37点，或0.06%，收报2,127.83点。Nasdaq指数下滑8.405点，或0.17%，收报5,070.034点。

--欧洲股市返回数年高位，此前一欧洲央行决策者称将加快购债速度。欧洲央行执委科尔的讲话令欧元兑美元在一周来首次跌穿1.12美元，刺激投资者对股市的胃纳，特别是出口企业占比大的德股DAX指数。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨1.65%，报1,606点，该指数没有受德国投资者信心调查意外下跌拖累。德股DAX指数收涨2.23%，报11,853.33点。英国富时100指数收涨0.38%，报6,995.10点。法国CAC指数攀升2.09%，收报5,117.30点。

汇市:

--美元上涨，因美国4月楼市数据意外强劲，且欧洲央行官员暗示可能采取进一步行动拉低欧元区公债收益率及提振通胀，欧元受压。

根据电子交易平台EBS，欧元在纽约尾盘报约1.11540美元，跌1.42%。英镑跌至一周低点1.5445美元，之后反弹至1.5499美元，跌0.95%。美元升0.62%，报120.72日圆，为4月13日来最高。

债市:

--美国公债价格在震荡交投中下滑，连跌第二日，因一波公司债供应及强劲的楼市数据，刺激对美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能今年稍晚升息的预期。

美国债市交投震荡，30年期公债收益率盘中波幅为12个基点，尾盘价格跌16/32，收益率报3.045%，当日升3个基点。指标10年期公债跌11/32，收益率报2.267%，较周一尾盘升4个基点。

--欧元区政府公债收益率普跌，之前欧洲央行决策者表示央行可能采取进一步举措刺激经济并提振通胀。

德国10年期公债收益率回落4个基点，报0.61%，稍早触及0.55%的低位，从上周触及的一年高位回落。希腊两年期公债收益率跌90个基点，至23.08%；10年期公债收益率跌25个基点，报11.19%。

油市:

--油价大跌逾3%，美国原油连跌第五日，因美元上涨，且迹象显示美国和最大产油国沙特原油生产多于全球所需。

布兰特原油下跌2.25美元，结算价报每桶64.02美元。美国近月原油合约收跌2.17美元，报每桶57.26美元。

金属市场:

--金价结束五日连涨收跌，因美元受美国强劲数据提振扩大涨幅，另外，全球股市上扬，之前欧洲央行暗示短期内可能加快购债进度。

1839 GMT，现货金下跌1.5%，至每盎司1,207.30美元；周一曾触及三个月高位1,232.20美元。美国6月期金结算价跌1.7%，报每盎司1,206.70美元。

--期镍创一年内最大单日跌幅，此前镍库存跳升至纪录高位，供应过剩的忧虑加重，打压市场。一波投机性卖盘也拖累铜价跌至三周低点，其他基本金属多数也走软，受美元上涨和油价走软拖累。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍收挫4.8%，报13,090美元，盘中一度大跌逾5%，至13,040美元，为去年5月来最大单日百分比跌幅。三个月期铜收挫2.5%至6,220美元，为约三周最低，且今日跌幅为1月来最大。三个月期铝收报每吨1,790美元的逾三周最低，大跌1.7%。(完)

(整理 李爽 审校 龚芳)

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