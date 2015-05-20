《路透早报》--5月21日

图为澳元硬币和美元现钞。 REUTERS/Tim Wimborne

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本5月制造业采购经理人指数(PMI)(0135)

--汇丰中国制造业5月采购经理人指数(PMI)初值(0145)

--法国5月Markit制造业PMI初值(0700)

--德国5月Markit制造业PMI初值(0730)

--欧元区5月Markit制造业PMI初值、3月经常帐(0800)

--香港4月消费者物价指数(CPI)(0830)

--英国4月零售销售(0830)

--英国5月工业联盟(CBI)总工业订单差值(1000)

--美国一周请领失业金报告、芝加哥联邦储备银行4月全国活动指数(1230)

--美国4月领先指标及成屋销售年率、5月费城联邦储备银行制造业指数(1400)

--美国5月堪萨斯联储制造业指数(1500)

--日本5月路透短观制造业景气判断指数(2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行举行货币政策会议(至5月22日)

--韩国企划财政部长官崔炅焕访问日本(至5月23日)，并会见日本财务大臣麻生太郎

--欧洲央行举行中央银行业务论坛(至5月23日)

--英国央行副总裁贝利面向英国房屋融资协会公会(BSA)发表演说(0830)

--南非央行宣布利率决议(1300)

--英国央行货币政策委员会委员威尔(Martin Weale)在英国国家经济社会研究院(NIESR)举办的AIECE会议上发表演说(1315)

--美联储副主席费舍尔在欧洲央行的中央银行论坛上发表讲话(1730)

--德国央行副总裁Claudia Buch就“金融稳定和审慎政策”发表讲话(1600)

--韩国央行总裁李柱烈与地方银行行长举行例行会议，讨论经济议题(2230)

--英国央行副总裁康利夫在伦敦发表演说

以下为5月20日下午5:00至5月21日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储会议记录显示，联储官员认为6月不大可能升息

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三公布的4月政策会议记录显示，联储官员认为6月升息的时机可能不成熟，尽管大多数官员觉得美国经济势将从今年低迷开局中反弹。

对于疲弱的消费者支出等一连串令人失望的数据，意味着暂时下降还是持续较长的减速，美联储进行了辩论。多数与会官员认同美国经济成长在首季大幅放缓后将加速，就业市场状况将改善。

美联储4月28-29日政策会议记录还凸显联储在升息时努力避免市场波动，同时对于升息时机坚持逐次会议调整指引的做法的难度。由于不确定性升高且出现经济疲软的迹象，会议记录表明联储官员将升息时间推后到今年更晚的时候。

会议记录公布后，美元上扬，短期利率期货上涨；道指和标普500指数升至纪录高位，但之后回吐涨幅。

--日本政府削减债务计划需要央行未来数年维持公债收益率在低点--消息

消息人士称，日本首相安倍晋三削减国家债务的计划将需要日本央行在未来几年保持公债收益率(殖利率)在低位，这可能迫使该行维持大规模货币激励举措的时间要比其希望的更长。

内阁府将在7月公布最新公共财政预测，这些预测将成为财政改革计划的基础。参与预测草案的人士对路透表示，内阁府正考虑在其预测中表示，应该要期待日本央行抑制公债收益率的升势，以尽可能地将借款成本保持在低位，因为日本偿债支出占了政府支出的近四分之一。任何这类措辞可能让日本央行承受压力，因而将刺激举措维持的时间比原先希望的来得久。

--希腊称若得不到援助，6月将陷入违约

希腊执政党一位高级议员周三表示，除非国际金主提供更多援助，否则希腊无法向国际货币基金组织(IMF)偿还6月5日到期的贷款；希腊发出的这一警告表明该国处在违约边缘。

两位与希腊债务谈判有接触的消息人士表示，希腊在与欧盟和IMF的谈判中，提议对某些银行交易课税，藉以筹措收入，来满足财政目标。另一位接触谈判的消息来源称，讨论仍在“初步阶段”。德国财长朔伊布勒告诉华尔街日报他不能排除希腊违约的可能性。

--全球六大银行因不当外汇交易，总计被罚近60亿美元

四家大型银行周三就汇率操纵指控认罪，并与另外两家大型银行一道与监管当局就另一项调查达成和解，它们总计被处以近60亿美元罚金。美国和英国官员指控，花旗集团、摩根大通、巴克莱、瑞银集团和苏格兰皇家银行利用受邀聊天室和编码语言来协调他们的交易，明目张胆地欺骗客户以提高自身获利。

周三的和解案之所以这么备受瞩目，部分原因是美国司法部处罚的25亿美元，是其有史以来最大的一批反垄断罚款。

美国司法部还迫使花旗集团旗下主要银行部门Citicorp，以及摩根大通、巴克莱和苏格兰皇家银行的母公司对美国刑事指控认罪，被视作司法部非同寻常地施展拳脚。这是数十年来首次出现大型美国金融机构的母公司或主要银行部门对刑事指控认罪。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道指和标普500指数微幅收低，此前美联储发布的4月会议记录，没有改变市场对美联储升息时间的预期。

道琼工业指数收跌26.99点，或0.15%，收报18,285.40点；标准普尔500指数下跌1.98点，或0.09%，收报2,125.85点；Nasdaq指数小升1.71点，或0.03%，收报5,071.74点。

--欧洲股市上涨，延续上日涨势，电信企业的并购交易和合并磋商消息提振该板块大幅攀升。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.5%，报1,613.60点，扩大周二录得的涨幅。

德股DAX指数收跌0.04%，报11,848.47点。英国富时100指数收涨0.17%，报7,007.26点。法国CAC指数攀升0.31%，收报5,133.30点。

汇市:

--美元兑欧元触及三周高位，兑日圆升至两个月高点；受欧洲央行计划加快购债进度以压低利率支撑，美元延续反弹升势。

纽约尾盘，欧元兑美元虽脱离三周低点1.10620美元，但仍跌0.25%，报1.11220美元。美元兑日圆持于近两个月高位121.49日圆，升0.34%。英镑兑美元逆势上涨0.21%，报1.5542美元，因有新的迹象显示英国央行对异常低利率和楼市感到不安。

债市:

--美国指标公债价格上涨，因美联储公布的4月货币政策会议记录，巩固了对美联储在6月可能维持近零利率不变的观点，因对美国经济的担忧挥之不去。

指标10年期公债在清淡交投中升3/32，收益率报2.251%，较周二尾盘跌1个基点。30年期公债价格则跌8/32，稍早一度大跌近一大点，尾盘收益率报3.052%，当日升1个基点，不过仍低于上周触及的五个半月高位3.128%。

--多数欧元区公债收益率小涨，扭转稍早跌势，因当日稍晚美联储将公布最近一次会议纪录，可能暗示将很快升息。

德国10年期公债收益率升1.2个基点至0.63%，稍早一度跌至0.57%。其他欧元区公债收益率大多亦升2-3个基点。

油市:

--油价反弹，美国原油结束五日连跌，因数据显示最新一周原油库存再次减少；但原油供应过剩情况仍十分严重，且担心美元走强，油价涨幅受限。

美国原油结算价升0.99美元，或1.7%，报每桶58.98美元。布兰特原油结算价涨1.01美元，或1.6%，报每桶65.03美元。

金属市场:

--金价上涨，在美联储发布的会议记录显示决策者认为6月升息的时机可能不成熟后，美元缩减涨幅，带动金价短暂攀升至日内高位。

1848 GMT，现货金上涨0.3%，至每盎司1,211.06美元；在美联储公布会议记录后，现货金一度攀升0.5%，至1,213.36美元的日内高位。美国6月期金结算价上涨2美元，报每盎司1,208.70美元。

--伦敦期镍从盘中跌势反弹，小幅收高；此前一度下跌至接近一个月低点，因伦敦金属交易所(LME)镍库存再创新高，且来自中国不锈钢行业的需求仍低迷。

三个月期镍收高0.2%，报13,110美元，盘中一度跌至12,785美元的4月24日来最低。三个月期铜收平，报6,220美元，稍早触及三周最低的6,194美元。(完)

(整理 李爽 审校 龚芳)

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