《路透早报》--5月22日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾4月季调失业率(0030)

--德国第一季国内生产总值(GDP)修正值(0600)

--法国5月企业景气指数(0645)

--德国5月Ifo企业景气判断指数(0800)

--意大利3月工业订单和工业销售(0800)

--台湾第一季经济成长率统计值(0830)

--英国4月公共部门净借款(PSNB)、收支短差(PSNCR)(0830)

--意大利3月零售销售(0900)

--美国4月消费者物价指数(CPI)(1230)

--加拿大3月零售销售及4月CPI(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行政策决定

--德国央行发布月度报告

--欧洲央行总裁德拉吉在中央银行论坛“欧洲的通胀和失业问题”上发表演说(0800)

--德国央行理事Andreas Dombret就“系统重要性降低--非直接监管的头六个月”发表讲话(0900)

--英国央行理事Martin Taylor在国际信贷组合经理人协会发表演说(0920)

--英国央行副总裁夏菲克在英国企业财务长公会会议上讲话(0945)

--英国央行总裁卡尼出席“欧元区和发达经济体当前通胀和失业率的看法”小组讨论(1100)

--美联储主席叶伦就美国经济展望发表讲话(1700)

--瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley发表题为“金融危机过后的通胀目标设定”的演说

以下为5月21日下午5:00至5月22日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--尽管美国经济其他领域表现疲弱，但就业市场供应收紧的大趋势不变

美国上周初请失业金人口增幅略超预期，但基本趋势仍直指就业市场供应收紧。尽管就业市场表现强劲，但在首季成长大幅放缓后，经济的其他领域反弹乏力。受消费者支出温和，及企业投资和工厂活动疲弱拖累，美国经济首季成长迟滞。

周四公布的其他数据显示，4月成屋销售意外下降，5月制造业活动疲态不改，进一步凸显第二季初经济反弹的力度温和。数据公布后，美国股市小涨，美元指数下跌，美国公债价格攀升。

* 表格：美国上周初请失业金人数升至27.4万人，高于市场预估

* 美国数据：5月Markit制造业PMI降至53.8，连续第二个月下滑

* 表格：美国4月成屋销售按月大跌3.3%，年率为504万户

* 美国数据: 费城联邦储备银行5月制造业指数降至6.7，预估为8.0

--美联储料仍坚持今年升息的计划，叶伦讲话受到重点关注

美国联邦储备委员会(美联储/FED)现任和前任官员表示，联储可能会坚持在今年稍晚升息的计划；而在达成就业与通胀目标方面的进展，则有助于缓和对经济最近疲态的担忧。美联储主席叶伦周五将就经济前景发表讲话，她料将承认经济在近期的迟滞表现，包括在今年最初几个月几近停滞不前。

但她也很有可能会重申美联储一贯的论调，即经济在经历暂时的挫折后表现应会改善，并且强调就业增长稳健，从而令美联储仍有望实施近10年来的首次升息。对美联储现任和前任官员的采访表明，决策者并不需要更多证据说明，经济能够承受住9月温和升息的影响。在很长时间以来，9月都被视为合理的升息时机。

--德法领导人与希腊总理举行会谈，以推动加快解决希腊债务危机

德国总理梅克尔和法国总统奥朗德周四晚间趁欧盟里加峰会间隙，与希腊总理齐普拉斯举行会谈，希望加快解决希腊债务危机。他们赞同希腊应当继续与债权人机构进行商谈，并且同意保持密切联系。

德国政府一名发言人周五表示，德国总理梅克尔和法国总统奥朗德与希腊总理齐普拉斯进行了“友好而有建设性的”谈话，会谈焦点放在希腊当前纾困的成功完成。希腊官员称，三国领导人会谈后，“我们更加接近敲定协议”。

--日本央行今日料按兵不动，但对经济看法更加乐观

日本央行周五料维持刺激政策不变，可能略微上调对经济的乐观看法，无惧第一季国内生产总值(GDP)数据发出好坏不一的信号。但分析师说，GDP增长可能使日本央行坚信经济正在温和复苏，归功于消费和出口稳步回升。 消息人士称，与上月相比，央行可能上修对消费和出口的评估。日本央行上月称，支出“上升但有些疲弱”，而且出口“升温”。日本央行还可能略微上调对经济的评估，央行上月称经济呈“温和复苏趋势”。

日本央行总裁黑田东彦在会后记者会中，可能重申将在下一财年上半年实现2%的通胀目标。黑田曾表示，有信心该刺激计划能成功让经济逐步达到物价目标。不过市场并不相信，一项路透调查访问的多数分析师押注10月进一步放松。

--欧洲央行4月会议记录力争稳定政策路线，推动结构性改革

周四公布的欧洲央行4月15日会议记录显示，决策官员一致认为，央行的每月600亿欧元资产购买计划正在发挥预期效果，但唯有各国政府继续推动重要改革，才能得到完整效益。欧洲央行管委会成员的结论是，资产购买计划进展顺利，市场供应稀缺的风险被过度夸大，虽然购买行动只进行一个月，但对市场的影响已经很明显，经济成长及通胀展望有所改善。会议记录描述了讨论内容，但并未提供表决记录或决策过程中紧张关系的细节。

--日本把韩国诉至WTO，指其因福岛核事故后实行食品进口管制

日本周四在世贸组织(WTO)对韩国提起贸易诉讼，指其在2011年福岛核事故之后实行进口禁令，并加强对日本食品的检测要求。韩国对日本的行动表示遗憾，称其对日本一些海产品实施禁令是必要举动，反映了安全疑虑。

WTO发布声明称，日本称韩国采取的几项举措违反WTO动植物卫生检疫协议，韩国也未能证明其实行的贸易显示有合理必要性。根据WTO规定，韩国有60天的时间通过双边协商解决日本方面的关切。之后日本可以要求WTO就该案做出裁定。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周四创纪录最高收位，此前公布的经济数据令人失望，巩固对美国只会在今年晚些时候升息的预期。

标准普尔500指数上升4.97点，或0.23%，收报2,130.82点，略高于上次在周一创下的纪录最高收位2,129.2点。道琼工业指数微涨0.34点，收报18,285.74点。Nasdaq指数上涨19.051点，或0.38%，收报5,090.794点，略低于4月24日触及的纪录最高收位5,092.08点。

--欧洲股市涨跌互见，从日内低位反弹，此前数据直指两大欧元区经济体经济表现好坏不一，5月德国民间部门扩张步伐再次放缓，而法国经济活动继续温和复苏。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.4%，报1,619.85点。德股DAX指数仅升0.14%，报11,864.59点；英国富时100指数收涨0.09%，报7,013.47点；法国CAC指数收涨0.26%，报5,146.70点。

汇市:

--美元兑欧元走软，为本周首次，因在过去一个月遭遇大举抛售后，投资者不愿建立新头寸，部分美国经济数据令人失望也让投资者裹足不前。美元兑欧元尾盘报1.1125美元。

债市: --美国公债收益率下滑，因今日公布的一批经济数据令人失望，对美国经济的担忧重燃，促使投资人进一步质疑美联储是否会在今年稍晚升息。

指标10年期公债价格在清淡交投中升17/32，收益率报2.188%，较周三尾盘跌6个基点。30年期公债升1-14/32，收益率报2.976%，当日跌7.5个基点。

--欧元区公债收益率上涨，因受到近期债市被抛售影响，投资者对法国和西班牙总计逾150亿欧元的新债发售反应冷淡。

德国10年期公债收益率上升2个基点，报0.64%，高于日内低位0.60%。法国和其他最高评级的欧元区公债收益率升幅相近。希腊10年期公债收益率升10个基点，报11.30%。

油市:

--油价跳升逾2%，布兰特原油期货创逾一周最大单日升幅，因美国原油交割地库欣库存再度减少，带动了对供应过剩的情况正在缓和的乐观情绪。

美国原油结算价上升1.74美元，或近3%，报每桶60.72美元。布兰特原油结算价上涨1.51美元，或2.3%，报每桶66.54美元。

金属市场:

--金价下跌，因美国数据显示经济动能不断增强后，美元缩减跌幅；但美联储不太可能在6月升息的迹象，则支撑金市。

1843 GMT，现货金下滑0.3%，至每盎司1,205.28美元。美国6月期金结算价跌0.4%，报每盎司1,204.10美元。

--伦敦期铜小涨，脱离上个交易日触及的三周低点，受助于美元下滑，以及又一份疲弱的中国制造业数据引发市场揣测中国可能出台更多刺激举措。

三个月期铜上涨0.6%，报每吨6,260美元。三个月期铝由周三收盘的1,783美元降至1,773美元，盘中稍早一度跌0.6%，报1,772美元，为约一个月最低水准。(完)

(整理 李爽 审校 龚芳)

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