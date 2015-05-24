（更正）《路透早报》--5月24日

调查：人民币和印度卢比来年料将走弱 美升息预期支撑美元
路透班加罗尔5月3日 - 路透调查显示，中国人民币和印度卢比兑美元来年料将走弱，美元受美国升息预期所支撑，不过分析师对亚币的空头押注已较前次调查缩减。
(因译文有误，金市报导中美国期金报价应为“小跌0.10美元”，而非“小跌0.10美分”)
[重大数据或新闻]
--美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周五表示，她预计美联储将在今年升息，因美国经济在从首季疲弱态势中反弹的正轨上，且对经济不利的国内外因素开始消退。叶伦在罗德岛一讲话的准备稿中表示，她预计经济数据将增强，并指出年初成长疲弱可能部分是因“统计上杂音”所致。
尽管表示经济前景总是高度不确定，且指出通胀持续处于低位，但叶伦称，推迟收紧货币政策直至就业和通胀达到央行的目标水准，可能会有令经济过热的风险。“因此，如果经济如我预期般持续改善，我认为在今年某个时点开始上调联邦基金利率目标，并将货币政策正常化将是合适的。”叶伦表示。
--下周一美国因阵亡将士纪念日休市，欧洲多国也为假期。
--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，欧元区经济前景比过去七年任何时候都要好，但成长速度料继续低于金融危机前的水平，仍需要进行可靠的改革。
--德国央行总裁魏德曼接受路透专访时表示，欧洲国家不能总是给予希腊争取更多时间，以此来安抚金融市场，稳定希腊经济是希腊政府的责任。
--英国央行副总裁夏菲克称，薪资和就业市场数据出现鼓舞人心的迹象，拉低英国通胀的因素预计不会长期存在。
--标准普尔确认瑞士“AAA/A-1+”评等，展望为稳定。标准普尔称，瑞士央行近期决定放弃瑞郎/欧元汇率上限将拖慢今明两年经济成长。
* 惠誉将匈牙利评等展望上调至“正面”，确认“BB+”评等。
--德国央行总裁魏德曼接受路透专访时说，中国人民币要想成为全球主要储备货币，需要实现流动和自由兑换。如果条件得到满足，人民币可能被纳入国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR)。
--国际货币基金组织(IMF)称，即使日本央行进一步放宽政策，日本通胀触及2%的时间将长于日本央行的预期。日本央行必须准备好再度放宽政策。
--周五公布重要的经济数据包括：
* 美国劳工部公布，4月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%(预估为上涨0.1%)。4月CPI较上年同期下跌0.2%(预估为下跌0.1%)。4月核心CPI较前月上涨0.3%(预估为上涨0.2%)。4月核心CPI较上年同期上涨1.8%(预估为上涨1.7%)。
* 加拿大统计局公布，4月消费者物价指数(CPI)较上年同期升幅自3月的1.2%放缓至0.8%，低于加拿大央行1-3%的目标区间，且为2013年10月以来最低水准。主因是能源价格下滑。
* 加拿大统计局公布，3月零售销售较前月增加0.7%，高于预期，受汽车、食品和饮料店销售的推升。
[市场摘要]:
股市:
--美国股市周五下跌，此前美联储主席叶伦的讲话暗示美联储准备好在今年升息，这和市场预期一致。道琼工业指数跌53.72点，或0.29%，收报18,232.02点。标准普尔500指数下跌4.76点，或0.22%，收报2,126.06点。Nasdaq指数下滑1.43点，或0.03%，收报5,089.36点。本周道指下跌0.2%，标准普尔500指数攀升0.2%，NASDAQ指数上涨0.8%。
-- 欧洲股市徘徊在三周高位附近，因欧元走软提振出口类股，但在Richemont警告主要亚洲市场销售仍艰困后，奢侈品类股承压跑输。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.1%，报1,617.91点，但仍接近约三周最高水准。德股DAX指数收低0.42%，报11,815.01点。法股CAC指数微跌0.07%，报5,142.89点。英国富时100指数收涨0.26%，报7,031.72点。
汇市:
--美元走强，逆转盘中跌势，因美国通胀数据显示，基础通胀压力增加，提升了美联储在今年晚些时候升息的可能性。美联储主席叶伦今日稍后发表讲话称，仍可能在今年升息，这支持了美元。欧元兑美元在EBS电子交易平台回落0.99%，触及日低1.10025美元，为4月29日以来最低。本周欧元下跌3.83%，为2011年9月以来最大周度跌幅。美元兑日圆攀升0.45%，报121.57日圆，此为10周高位。本周，美元兑日圆上扬1.95%，为12月初以来最大单周涨幅。
债市:
--美国公债收益率上涨，因美国4月核心消费者物价指数增长强于预期，激活了对今年稍晚通胀可能接近美联储2%目标的预期。指标10年期公债在清淡交投中跌7/32，收益率报2.213%，较周四尾盘升3个基点。两年期公债收益率攀升4个基点，报0.618%。根据Tradeweb，10年期通膨保值债券(TIPS)较10年期公债收益率差一度升至1.92个百分点，为两周半最宽，尾盘报1.90个百分点，升2个基点。
--德债收益率回落，本周有望录得五周来首次下跌，因市场关注欧洲央行继续购债，这扶助债市在过去数周大幅震荡后回稳。希腊债市逆势而动，收益率攀升，因最近与债权人的磋商未能达成任何债务协议。周五，10年期德债收益率回落3个基点，报0.60%。法国和其他最高评等欧洲公债收益率跌幅类似。意大利和西班牙可比公债收益率持稳至小跌。希腊两年期公债收益率攀升75个基点，至24%。
油市:
--油价下挫近2%，因美元上扬及在美国阵亡将士纪念日长周末前出现获利了结，油价结束两日连升。美国原油收低1美元，或1.7%，报每桶59.72美元。但本周美国原油期货升3美分，连涨第十周。布兰特原油收挫1.17美元，或1.8%，报每桶65.37美元。本周布兰特原油期货大跌2.1%。
金属市场:
--金价下跌，势将录得四周内首周下跌，此前美联储主席叶伦称，她预计美联储将在今年升息。在1900 GMT，现货金下滑0.1%，至每盎司1,204.72美元。本周金价下挫1.6%。美国6月期金小跌0.10美元，收报每盎司1,204美元。现货银跌0.6%，报每盎司17.02美元，本周势将下挫2.6%。现货铂金跌0.9%，报每盎司1,141.74美元。现货钯金下滑0.7%，报每盎司783.50美元。
--伦敦期铜价格下跌，因担心最大消费国中国的需求，而期镍价格触及四周低位，此前伦敦金属交易所(LME)镍库存上升至纪录高位。LME三个月期铜收盘时没有成交，买盘最后报6,161美元，稍早触及三周低位6,143美元，周四报每吨6,260美元。期镍下滑2.2%，报每吨12,710美元，稍早触及一个月低点12,680美元。(完)
(整理 利棣儿 审校 母红)
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