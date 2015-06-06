《路透早报》--6月6日

[重大数据或新闻]

--美国5月就业增长大幅加速而且薪资加快上涨，这些信号展现出美国经济的增长势头，并且增强了9月升息的前景。美国劳工部周五公布，5月非农就业岗位增加28万个，为12月以来最大增幅。

--美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利称，经济状况仍可能支持今年升息，但就业市场仍是一个风险。

--路透调查显示，受访的16家美国一级市场交易商中有14家预计美联储将在今年9月升息，16家中有13家预计年底前升息两次。一级交易商对联邦基金利率目标今年年底的预估中值为0.625%，明年年底的预估中值为1.625%。一级交易商对9月升息可能性预估中值为63.5%，高于5月调查时的55%，年底前升息可能性预估中值为80%。

--希腊总理称，其政府将不会签署新救助协议，不会接受任何不包括债务重组的协议。

--石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里称，所有成员国部长达成协议，维持产出上限不变。下次OPEC会议是在12月4日。

--标准普尔将爱尔兰长期外币及本币信贷评等由"A"上调至"A+"，指因净负债减少。

* 穆迪确认芬兰“AAA/P-1”评等，展望由稳定下调至负面。

--周五公布其他重要的经济数据包括：

* 美联储公布，美国4月消费者信贷增加205.4亿美元，预估为增长167亿美元，3月经修正后为增加213.5亿美元。

* 加拿大统计局公布数据显示，加拿大5月就业人数增加5.89万人，受民间行业全职与兼职就业人数增加的推动。5月失业率持平于6.8%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道指和标普500指数周五下滑，因对美联储可能最早在9月升息的观点增强，抵销美国就业市场进一步改善迹象带来的提振。道琼工业指数收低56.12点，或0.31%，收报17,849.46点；标准普尔500指数下跌3.01点，或0.14%，收报2,092.83点；Nasdaq指数收涨9.33点，或0.18%，收报5,068.46点。本周，道指下跌0.9%，标普500指数下滑0.7%，NASDAQ指数微跌0.03%。

--欧洲股市走低，受累于希腊股市在该国延期偿还IMF贷款后重挫至一个月低位。希腊ATG指数急跌5%，盘中一度跌至去年6月6日以来最低，跑输泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数，后者下跌0.9%。英国富时100指数收跌0.8%，报6,804.60点。法股CAC指数收低1.33%，报4,920.74点。德股DAX指数收低1.26%，报11,197.15点。

汇市:

--美元兑日圆急升至13年高位，兑欧元也大涨，因数据显示，美国5月就业岗位增长加速，提升了美联储最早在9月升息的可能性。美元兑欧元、日圆和瑞郎上扬超过1%。欧元兑美元尾盘回落1.09%，报1.11160美元，日低在1.10490美元，周四触及逾两周高位1.13800美元。美元兑日圆急升0.99%，报125.605日圆，盘中触及约13年最高125.860日圆。美元兑瑞郎尾盘上扬0.7%，报0.94020瑞郎。美元指数尾盘攀升0.91%，报96.330。美元指数本周仍可能走低，为三周来首次，因本周稍早，欧元兑美元录得六年来最大两日涨幅。

债市:

--美国指标公债收益率本周创两年来最大周度升幅，周五公布的数据显示，上月美国非农就业岗位增幅大于预期，提升了美联储在9月升息的前景。尾盘，美国30年期公债跌逾一大点，收益率由周四尾盘的3.044%升至3.109%。10年期公债跌27/32，收益率由2.310%升至2.402%。10年期公债收益率稍早一度触及八个月高位2.442%，也创下2013年6月来最大周度升幅。两年期公债跌3/32，收益率报0.720%，盘中触及逾四年最高的0.752%，本周两年期公债收益率升幅为三个月来最大。

--希腊及欧元区低评级公债收益率上扬，此前希腊拒绝债权人对改革换现金协议提出的方案。希腊两年期公债收益率急升约3个百分点，至逾25%，为该公债在去年7月发售来的最高位，10年期希腊公债收益率跳涨82个基点，报11.61%。10年期葡萄牙、意大利和西班牙公债收益率上升6-8个基点，分别报2.94%、2.21%和2.19%，接近周四触及的数个月高位。10年期德债收益率上升2个基点，报0.86%，此前德国央行公布上调经济预估和通胀预估，且西班牙公布的工业数据强劲。

油市:

--油价大涨2%，为三日来首次上升，尽管石油输出国组织(OPEC)决定产量目标不变，将导致原油供应过多的情况加剧。布兰特原油收高1.28美元，或2.1%，报每桶63.31美元，此前跌至4月16日来最低60.94美元。本周大跌3.6%。美国原油跳涨1.13美元，或约2%，收报每桶59.13美元，日低在56.83美元。本周下挫2%。

金属市场:

--金价触及11周低点，势将连跌三周，因在美国公布强于预期的就业数据，巩固了今年升息的前景后，美元大涨。1855 GMT，现货金下跌0.5%，报每盎司1,170.66美元，盘中重挫1.2%，至3月19日以来最低1,162.35美元，本周现货金势将连跌三周，下滑1.6%，为4月24日来最大周度跌幅。美国8月期金收跌7.10美元，报每盎司1,168.10美元。现货银跌0.1%，报每盎司16.04美元。现货铂金回落0.5%，报每盎司1,090美元。现货钯金跌0.3%，报每盎司750美元。

--期铜从盘中低点反弹收高，库存减少抵销美元走强，以及对中国预料中的季节性需求减少的担忧。中国需求忧虑拖累铜价稍早跌至六周低位。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜盘中跌至4月23日来最低5,885美元，之后抹去跌幅，收升0.4%，报5,937美元，连续第三周周线收低。(完)

(整理 利棣儿 审校 母红)

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