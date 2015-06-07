《路透早报》--6月8日

图为在东京拍摄的美元和日元现钞。 REUTERS/Shohei Miyano

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本5月银行放款余额(7日2350)

--日本4月未经季调经常帐(7日2350)

--日本第一季国内生产总值(GDP)修正值(7日2350)

--中国5月进出口贸易数据

--日本5月服务业景气判断指数(0500)

--德国4月工业生产(0600)

--德国4月进出口及贸易收支(0600)

--台湾5月进出口及贸易收支(0800)

--欧元区6月Sentix投资者信心指数(0830)

--加拿大5月房屋开工(1215)

--美国6月就业趋势指标(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--西班牙央行官员Jose Luis Malo de Molina在2015年西班牙经济论坛上发表题为“宏观经济指标评估”的讲话(0645)

--奥地利央行公布2015-17年经济预估(0800)

--前美联储主席沃克尔召开新闻发布会，发布题为“州预算的真相和诚信”的报告(1500)

--美洲国际经济论坛(至6月11日)。与会者包括法国央行总裁诺亚、欧洲复兴开发银行总裁Suma Chakrabarti、加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins、意大利前总理莱塔，以及世界银行集团首席财务官巴德尔

--葡萄牙央行公布夏季经济公报，或将包括2015年和2016年国内生产总值(GDP)预估更新

--加拿大央行高级副总裁Wilkins在美洲国际经济论坛小组讨论上发表讲话(2030)

--经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长William Danvers等在查塔姆社中东北非经济会议上发表讲话

以下为6月5日下午5:00至6月8日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国5月非农就业岗位大增28万个，增强联储今年升息前景

美国5月非农就业岗位增加28万个，为12月以来最大增幅。失业率从前月的5.4%升至5.5%。平均时薪上升0.08美元。就业增长大幅加速而且薪资加快上涨，展现出美国经济的增长势头，并且增强了9月升息的前景。数据公布后，美元兑一篮子货币上涨，美国公债价格骤降，美股期货下跌。

美国纽约联储总裁杜德利称，美国就业市场可能已停下了改善步伐，因为强劲的就业增长掩盖了生产率增长疲弱及兼职和长期失业水准高的情况。但他仍认为今年可能升息。

根据路透调查，较预期强劲的非农就业报告公布后，华尔街主要银行预期，美联储将于9月开始升息，之后在年底前还会再升息一次。

--欧盟领导人指责希腊拖延债务谈判，要求其立即拿出计划

欧盟对希腊的恼怒在周日变得公开化，欧盟执委会主席贾克对希腊总理齐普拉斯进行指责，并警告称，目前留给谈判的时间所剩不多。贾克使用异乎寻常的严厉措辞，指责齐普拉斯歪曲国际贷款人提出的以改革换资金协议方案，却又迟迟不拿出替代性办法。德国总理默克尔表示，希腊谈判中仍有许多工作要做。希腊表示希望继续“政治层面的”债务谈判。欧盟官员称需要在本周达成协议以便及时解冻援助资金。

--G7峰会将重点讨论希腊和乌克兰危机

七国集团(G7)领导人周日在德国巴伐利亚阿尔卑斯山举行峰会，希腊债务危机和乌克兰持续的暴力冲突将是峰会重点关注的问题。峰会还将讨论伊斯兰国、博科圣地组织的威胁。德国总理默克尔与法国总统奥朗德被迫与希腊总理在峰会前举行了10天来的第四次紧急电话会议，试图打破希腊与国际债权人之间的僵局。美国官员担心“希腊退欧”的影响，希望欧洲能达成协议。

--OPEC维持产量目标不变，供应过剩疑虑犹存

石油输出国组织(OPEC)周五决议未来六个月继续维持产出目标不变，无视对在伊朗等部分成员国伺机增加出口之际，油价可能再度下挫的警告。决议推迟了有关未来几个月料将出现的几个棘手问题的讨论，因伊朗和利比亚等成员国经过几年减产后，可能将重新增产。沙特石油部长欧那密称，OPEC定于12月4日召开下次会议。

决议公布后，油价每桶上涨近1美元，缩减了部分周线跌幅。此前油价下跌，是因为有报导称，OPEC没有像少数分析师建议的那样上调产量上限，以追平当前实际要高得多的产量水平。

高盛称，尽管OPEC维也纳会议决定维持日产量目标在3,000万桶不变，但该组织的实际产油量将继续超过这个目标。

--韩国央行官员称，MERS疫情爆发加重央行最早在下周降息的压力

韩国央行一位消息人士表示，致命呼吸道疾病的爆发可能损及消费者支出和旅游业，并令韩国央行最早在下周降息的压力增大。韩国央行将于6月11日开会，这位官员不是具有投票权的货币政策委员会委员。投资者和分析师担心，中东呼吸综合征(MERS)疫情的蔓延可能对本就步履蹒跚的韩国经济造成破坏性打击。他们押注韩国央行下周将降息，而且韩国政府将出台价值数十亿美元的刺激举措。

--MSCI明晟若决定将A股纳入其指数，很多全球投资者将措手不及

美国指数供应商MSCI明晟将在6月9日宣布，是否推进将中国A股列入MSCI新兴市场指数的计划。该公司表示，若将A股纳入MSCI新兴市场指数，A股将在一段时间内吸引到4,000亿美元资金流入。MSCI明晟若在下周决定将中国A股列入该公司的一个指标指数，很多全球投资者将措手不及。投资专家表示，对于基本没有中国股市投资经验的基金而言，此举将是破坏性的，也是代价高昂的，因为他们将很容易受到流动性吃紧的影响，导致追踪失误和跑输指数的情况增加。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道指和标普500指数周五下滑，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能最早在9月升息的观点增强，抵销美国就业市场进一步改善迹象带来的提振。

道琼工业指数收低56.12点，或0.31%，收报17,849.46点；标准普尔500指数下跌3.01点，或0.14%，收报2,092.83点；Nasdaq指数收涨9.33点，或0.18%，收报5,068.46点。本周，道指下跌0.9%，标普500指数下滑0.7%，NASDAQ指数微跌0.03%。

--欧洲股市走低，受累于希腊股市在该国延期偿还IMF贷款后重挫至一个月低位。希腊ATG指数急跌5%，盘中一度跌至去年6月6日以来最低，跑输泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数，后者下跌0.9%。

英国富时100指数收跌0.8%，报6,804.60点。法股CAC指数收低1.33%，报4,920.74点。德股DAX指数收低1.26%，报11,197.15点。

汇市:

--美元兑日圆急升至13年高位，兑欧元也大涨，因数据显示，美国5月就业岗位增长加速，提升了美联储最早在9月升息的可能性。美元兑欧元、日圆和瑞郎上扬都超过1%。欧元兑美元尾盘回落1.09%，报1.11160美元，日低在1.10490美元，周四触及逾两周高位1.13800美元。美元兑日圆急升0.99%，报125.605日圆，盘中触及约13年最高125.860日圆。美元兑瑞郎尾盘上扬0.7%，报0.94020瑞郎。

美元指数尾盘攀升0.91%，报96.330。美元指数本周仍可能走低，为三周来首次，因本周稍早欧元兑美元录得六年来最大两日涨幅。

债市:

--美国指标公债收益率本周创两年来最大周度升幅，周五公布的数据显示，上月美国非农就业岗位增幅大于预期，提升了美联储在9月升息的前景。尾盘，美国30年期公债价格跌逾一大点，收益率由周四尾盘的3.044%升至3.109%。

10年期公债价格跌27/32，收益率由2.310%升至2.402%。10年期公债收益率稍早一度触及八个月高位2.442%，也创下2013年6月来最大周度升幅。两年期公债价格跌3/32，收益率报0.720%，盘中触及逾四年最高的0.752%，本周两年期公债收益率升幅为三个月来最大。

--希腊及欧元区低评级公债收益率上扬，此前希腊拒绝债权人对改革换现金协议提出的方案。希腊两年期公债收益率急升约3个百分点，至逾25%，为该公债在去年7月发售来的最高位；10年期希腊公债收益率跳涨82个基点，报11.61%。

10年期葡萄牙、意大利和西班牙公债收益率上升6-8个基点，分别报2.94%、2.21%和2.19%，接近周四触及的数个月高位。10年期德债收益率上升2个基点，报0.86%，此前德国央行上调经济增长预估和通胀预估，且西班牙公布的工业生产数据强劲。

油市:

--油价大涨2%，为三日来首次上升，尽管石油输出国组织(OPEC)决定产量目标不变，将导致原油供应过多的情况加剧。

布兰特原油收高1.28美元，或2.1%，报每桶63.31美元，此前跌至4月16日来最低60.94美元。本周大跌3.6%。美国原油跳涨1.13美元，或约2%，收报每桶59.13美元，日低在56.83美元。本周下挫2%。

金属市场:

--金价触及11周低点，势将连跌三周，因在美国公布强于预期的就业数据，巩固了今年升息的前景后，美元大涨。1855GMT，现货金下跌0.5%，报每盎司1,170.66美元，盘中重挫1.2%，至3月19日以来最低1,162.35美元，本周现货金势将连跌三周，下滑1.6%，为4月24日来最大周度跌幅。美国8月期金收跌7.10美元，报每盎司1,168.10美元。

现货银跌0.1%，报每盎司16.04美元。现货铂金回落0.5%，报每盎司1,090美元。现货钯金跌0.3%，报每盎司750美元。

--期铜从盘中低点反弹收高，库存减少抵销美元走强，以及对中国预料中的季节性需求减少的担忧。中国需求忧虑拖累铜价稍早跌至六周低位。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜盘中跌至4月23日来最低5,885美元，之后抹去跌幅，收升0.4%，报5,937美元，连续第三周周线收低。(完)

(整理 许娜； 审校 张荻)

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