《路透早报》--6月9日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国5月工业生产者价格指数和居民消费价格指数(0130)

--澳洲国民银行5月澳洲企业现况指数和信心指数(0130)

--澳新银行5月澳洲报纸招聘广告和网上招聘广告(0130)

--澳洲4月房屋融资和投资性房屋融资(0130)

--日本5月消费者信心指数(0500)

--瑞士5月失业率(0545)

--法国4月年内迄今预算收支(0645)

--瑞士5月消费者物价指数(CPI)(0715)

--英国4月对非欧盟地区及全球贸易收支(0830)

--欧元区第一季国内生产总值(GDP)修正值(0900)

--美国5月NFIB小企业信心指数(1300)

--美国4月JOLTS职位空缺数(1400)

--美国4月批发(趸售)库存和销售(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁就货币政策发表演说(0600)

--欧洲央行管理委员会委员Sabine Lautenschlager面向荷兰财政委员会发表讲话(1230)

--欧元区银行业单一监督机构主管努伊在柏林会议上发表讲话(1400)

以下为6月8日下午5:00至6月9日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--希腊表示愿意妥协以获得援助，默克尔警告时间紧迫

希腊周一宣布愿意与国际债权人妥协，德国总理默克尔警告称，达成改革换援助协议所剩的时间已经不多。希腊救助计划将于月底到期，届时将面临债务违约风险。

欧盟一位官员表示，改革换援助协议的磋商“没有取得新进展”。默克尔强调希望希腊留在欧元区，她将于周三同法国总统奥朗德一道会晤希腊总理齐普拉斯。如果协商解决不了问题，那么可能迫使希腊退出欧元区，这有可能动摇金融市场，甚至冲击全球经济。

欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚表示，如果希腊退出欧元区，不会对欧元产生太大影响，因为该国的经济规模较小，且欧元区实行了改革。

--OECD报告称领先指标显示美国经济进一步下滑，中国及巴西亦走疲

经济合作暨发展组织(OECD)表示，美国经济成长显露出更多转弱迹象，同时法国及意大利等欧元区国家的复苏正在发力。OECD月度领先指标显示，美国、中国及巴西等主要经济体下滑；该指标旨在预示国际经济的转捩点。

--瑞士政府就汇率抱怨为央行辩护，日本首相称将密切关注日圆走软

对于政界和公众抱怨央行在阻止瑞郎飙升损及经济方面做得太少，瑞士政府周一为其进行了辩护。经济部长Johann Schneider-Ammann称，央行的自主权“毋庸置疑”，政府不会干预。

日本首相安倍晋三称，期望日圆汇率稳定，政府将密切关注日圆走软对小企业和消费者的影响。

--孟山都向先正达投资者献殷勤，以获得收购支持

美国农业化学品公司孟山都要在欧洲举办多个会议，以向先正达股东彰显自己渴望联姻的诚意，周一这家瑞士农作物化学公司拒绝了孟山都的第二次收购提议。据消息人士称，孟山都安排的同先正达股东的见面会定于本周召开，地点分别为伦敦、苏黎世和其他欧洲城市。一消息人士表示，孟山都首席营运官Brett Begemann周二将在苏黎世一家豪华酒店同先正达投资者见面。

--独家：消息人士称芯片厂商Atmel考虑出售公司

三名熟悉情况的消息人士称，微控制器厂商Atmel正在研究各种战略选项，包括可能出售公司。中型半导体厂商正成为吸引大型厂商的收购目标。其中两名消息人士表示，市值约为40亿美元的Atmel正在与投资银行Qatalyst Partners研究出售程序。受此消息影响，Atmel股价周一最高上涨了7.2%，最后收高3.6%报9.75美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一下滑，因投资者担心希腊危机，且斟酌美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早在9月升息的可能性。

道琼工业指数收低82.91点，或0.46%，收报17,766.55点；标准普尔500指数下跌13.55点，或0.65%，收报2,079.28点；Nasdaq指数下跌46.831点，或0.92%，收报5,021.627点。

--欧洲股市走低，受累于欧债收益率和欧元上涨。德国最大银行德志意银行急升约4%，因该行任命新的执行长，但未能抵销欧股的跌势。德股DAX指数收低1.18%，报11,064.92点，为2月底来最低收位。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.94%，报1,529.08点。英国富时100指数收跌0.21%，报6,790.04点。法股CAC指数收低1.28%，报4,857.66点。

汇市:

--美元兑欧元骤降1.5%，兑日圆从13年高位下滑，因欧元区公债收益率上升和投资者缩减强劲的美国就业数据带动的美元押注。

欧元兑美元迫近1.13美元。美元兑日圆下跌0.9%，报124.42日圆，上周五因强劲的美国非农就业报告而触及125.86日圆的13年高位。美元指数下挫1.1%。欧元兑英镑最新劲升超过1%，兑日圆攀升0.60%。

债市:

--美国公债收益率大多收低，指标公债收益率从七个月高位回软，因投资人担心希腊及其避免违约的能力，这重燃了投资人对较低风险公债的需求。

美国10年期公债收益率尾盘报2.390%，较上周五尾盘跌1个基点。五年期公债收益率跌3个基点，报1.712%。但30年期公债收益率尾盘收复稍早失地，升0.5个基点，报3.115%。

--德债收益率攀升，因强于预期的工业生产数据提振德国成长前景，使近期受创的公债市场进一步承压。10年期德债收益率盘中一度触及0.90%的高位，后回落至0.88%，日内上扬4个基点。

西班牙和意大利10年期公债收益率分别小涨至2.24%和2.25%。爱尔兰10年期公债收益率攀升7个基点，至1.71%，因投资者在周四标售7.5亿欧元15年公债前为新债供应预留空间。

油市:

--油价下跌1%或更多，因中国需求下降，且担心石油输出国组织(OPEC)维持产量不变的决定将令目前供应过多的情况持续，尽管美元下跌限制油价跌幅。

布兰特原油收低0.62美元，或1%，报每桶62.69美元。美国原油收跌0.99美元，或1.7%，报每桶58.14美元。

金属市场:

--金价在连跌三日后小升，因美元走低和股市下滑，但金价徘徊在11周低位附近，因周五美国就业数据燃点对美国可能在9月升息的预期。

1903GMT，现货金上涨0.2%，报每盎司1,174美元。美国8月期金收升5.50美元，报每盎司1,173.60美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜和多数基本金属上涨，受美元走软提振，且预期最大金属消费国－中国将祭出进一步刺激措施。

三个月期铜收高0.2%，报每吨5,948美元。期铝收盘没有成交，买盘最后微跌0.03%，报每吨1,750美元。期镍在基本金属中领跑，收涨1.8%，报每吨13,420美元的三周高位。(完)

(整理 许娜；审校 张荻)

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