《路透早报》--6月10日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本5月国内企业物价指数、4月机械订单(9日2350)

--澳洲6月WESTPAC-MI消费者信心指数(0030)

--韩国6月L货供额(0300)

--法国4月工业生产(0645)

--意大利4月工业生产(0800)

--英国4月工业生产和制造业产出(0830)

--美国6月5日止当周抵押贷款市场指数和再融资指数(1100)

--美国5月联邦预算(1800)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏在IMF、日本财务省和亚洲开发银行主办的“高龄社会中为维系长期增长和持续性应采取的财政政策”论坛，致开幕词和主旨演讲(0100)

--泰国央行举行货币政策委员会会议(0730)

--芬兰央行总裁利卡宁计划在央行发布最新经济预估的记者会上发表讲话(0800)

--奥地利央行总裁诺沃特尼将发表讲话(0800)

--冰岛央行宣布利率决定(0800)

--日本央行审议委员佐藤健裕发表演说

--经济合作暨发展组织(OECD)在美国召开2015年税务会议至(6月11日)

--英国央行总裁卡尼和财长奥斯本在伦敦市长官邸一次活动上发表讲话(1945)

--OECD发布2015年新西兰经济调查

--德国央行理事Joachim Nagel就“位于零水平线的货币政策--实际中的挑战”发表讲话(1230)

--新西兰央行公布利率决定(2100)

--巴西央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)与前欧洲及以色列央行官员参加一次公开活动，讨论2008年全球金融危机过后央行的职责

以下为6月9日下午5:00至6月10日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--MSCI明晟推迟纳入中国A股，人民币国际化遇挫

美国指数供应商MSCI明晟周二表示，将推迟将中国A股列入该公司的一个指标指数，但一旦解决市场进入问题，就有望纳入。A股未能被纳入MSCI明晟指标指数，被视为中国通过一系列金融改革来推进人民币国际化并吸引外资的一个挫折。

MSCI明晟表示，在2016年评估其新兴市场指数时，将决定是否将中国A股纳入，并称该决定可能不受股市分类评估例行安排影响。MSCI的犹豫立场表明，外国基金经理仍对中国完全开放资本市场的意愿持保留态度，因为还有几项投资限制，包括限制资金进出、结算风险和投资配额等。

--汇丰计划裁员五万，努力提高股息

欧洲资产最大银行--汇丰控股(HSBC)周二承诺打造提高股息的新时代，计划裁减近五分之一的岗位，并把投资银行业务缩减三分之一，以应对成长乏力的局面。半数裁员将源于出售巴西、土耳其业务。该行计划削减四分之一的风险加权资产，约为2,900亿美元；新的股东权益报酬率(ROE)目标是2017年达到10%以上。此外，汇丰将重塑英国零售银行业务，还计划扩展在亚洲的业务，尤其是在中国。

--美国职位空缺创纪录且小企业信心增强，反映经济成长重拾动能

美国劳工部公布，4月职位空缺增至540万，为2000年12月开始公布该数据以来最高。另外，全美独立企业联盟报告称，小企业信心指数5月攀升1.4个点，至98.3，为12月以来最高。此外，美国4月批发库存稳健增长，油价企稳扶助提振批发销售录得逾一年来最大月度增幅。这些数据均显示经济成长在年初萎缩后重拾动能。数据公布后，美国公债价格走低，美股三大指数基本持平。美元指数上扬。

--日圆贬值导致亚洲地区“货币战”风险上升

从韩国到印尼和印度，货币政策当局正准备让本币贬值，因日圆下跌导致他们经济的竞争力下降，并将各国拖入一场“货币战”。印度财政部长的一位顾问表示，该国出口不振不光是因为全球需求疲弱，也是因日本和欧元区等主要经济体采取了本币贬值的刺激性货币政策。该顾问称，“无论称之为竞争性贬值、货币战还是其他的东西，事实上这些政策正在并将对贸易伙伴产生影响；我们不能承受自己的货币变得缺乏竞争力”。

--中国证监会下发新一批24家新股发行批文，包括国泰君安证券

中国证监会周二稍晚下发新一批24家首次公开发行(IPO)企业的发行批文，其中包括国泰君安证券。证监会官方微博称，获得IPO批文的企业中，上交所七家，包括国泰君安证券股份有限公司、安徽口子酒业股份有限公司等；深交所中小板八家，包括成都康弘药业集团股份有限公司等；以及创业板九家。据此前国泰君安刊登的预披露材料，其拟发行不超过15.25亿股A股，有望创下近五年来最大A股IPO融资纪录。

--消息人士称，中国多家银行拟月中发大额存单，利率为基准利率1.4-1.5倍

多位消息人士周二向路透表示，包括中国工商银行等多家银行近期筹备发行大额存单，计划6月15日前后发行；目前，已在部分试点地区分支机构面向客户进行询量。他们并称，工行、中国银行、农业银行三家银行正在询量的大额存单，主要集中在一年以内的短期品种，利率控制在存款基准利率的1.4-1.5倍之间。另据一位熟悉情况的监管人士称，农行已向大额存单托管机构上海清算所“表达意向，...他们在抢第一单。”

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收盘基本持稳，标普500指数结束三日连跌，因金融和消费必需品类股反弹。

道琼工业指数微跌2.51点，或0.01%，至17,764.04点；标准普尔500指数微升0.87点，或0.04%，至2,080.15点；Nasdaq指数小跌7.76点，或0.15%，至5,013.87点。

--欧洲股市跌至三个半月低点，因投资人愈发担心美国早至9月就开始升息周期的冲击，全球股市遭抛售。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数连跌第六个交易日，收跌0.4%，报1,522.29点，盘中跌至1,507.72点，为2月中来最低。

德股DAX指数收低0.58%，报11,001.29点，英国富时100指数收跌0.53%，报6,753.80点。法股CAC指数收低0.15%，报4,850.22点。

汇市:

--美元小涨，得益于美国公债收益率上升以及对美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能早至9月就开始升息的预期。纽约尾盘，欧元兑美元跌0.12%，报1.1277美元，盘中低见1.1215美元。美元兑英镑和瑞郎也走强，但兑日圆持平。美元指数跌0.10%，报95.182，远低于上周五美国就业报告发布后触及的96.909高位。

债市:

--美国公债收益率上涨，指标10年期公债收益率触及七个月高位，因包括今日240亿美元三年期公债标售在内的本周大量债券供应刺激了卖盘。

指标10年期公债收益率触及七个月高位2.449%，之后回落至2.420%，较周一尾盘升4个基点。30年期公债收益率尾盘报3.152%，当日升5个基点，此前也升至七个月最高的3.1830%。

--德国10年期公债收益率上涨，因公债市场持续七周的抛售在短暂喘息后恢复。欧元区经济成长和通胀预期攀升是公债市场被抛售的部份原因。德国10年期公债收益率上涨8个基点，至0.97%，稍早跌至低位0.87%。

油市:

--原油、汽油和柴油期货跳升超过3%，因看多的投资者押注上周美国原油库存再度减少，随大举买入原油和成品油期货。

布兰特原油期货收涨2.19美元，或3.5%，报每桶64.88美元，为5月29日来最大单日涨幅。美国原油期货收升2美元，或3.4%，报每桶60.14美元。取暖油期货和汽油期货均上涨超过3%。

金属市场:

--金价上扬，因欧洲股市走低，且商品价格普涨，但金价仍陷于区间内，因投资者静待美国升息时机的更明确信号。1927GMT，现货金上扬0.3%，报每盎司1,176.88美元。美国8月期金收涨4美元，报每盎司1,177.60美元。

现货银上涨0.2%，报每盎司15.94美元。现货铂金升0.3%，报每盎司1,103.50美元。现货钯金小跌 0.3%，报每盎司739.50美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜上涨，因早盘美元下跌引发一轮买盘，且商品市场全线上涨。不过，期铜价格升幅受限，因预期中国本周将公布的经济数据疲弱。三个月期铜收报每吨5,970美元，高于周一收报的5,948美元。

期铝收平在1,750美元，这是周一最后买盘报价。期铅上涨约1%，报1,930美元。期锡下滑至15,250美元，昨日报15,440美元。期锌稍早触及一周高位2,182美元，终场收升1%，报2,160美元，周一报2,139美元。期镍从周一的13,420美元上涨至13,495美元，稍早触及三周高位13,620美元。(完)

(整理 许娜；审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。