《路透早报》--6月11日

图为停泊在英格兰东南费利克斯托港口的全球最大的集装箱货轮CSCL Globe。 REUTERS/Toby Melville

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本第二季大型制造业景气判断指数(10日2350)

--中国5月工业、消费和投资数据，及房地产投资和销售情况月度报告

--澳洲5月就业数据(0130)

--法国5月消费者物价调和指数终值(0530)

--法国第一季非农就业岗位修正值(0530)

--美国5月出口和进口物价(1230)

--美国6月6日当周初请失业金人数(1230)

--美国5月零售销售(1230)

--加拿大第一季产能利用率(1230)

--加拿大4月新屋价格指数(1230)

--美国4月企业库存(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--韩国央行召开货币政策委员会会议，公布利率决议

--英国预算责任办公室(OBR)发布年度财政可持续性报告(1000)

--德国央行首席经济学家Jens Ulbrich发表讲话(1145)

--欧洲央行管委会委员Sabine Lautenschlager对荷兰财政委员会发表演说(1230)

--加拿大央行发布金融体系检视报告，讨论经济面临的主要风险(1430)，央行总裁波洛兹在报告发布后召开新闻发布会(1515)

--德国央行理事Andreas Dombret发表演说，主题为“构思稳定的货币联盟：进展和未决问题”(1600)

--德国央行理事Carl-Ludwig Thiele就“货币的未来”发表演说(1600)

--德国央行副总裁Claudia Buch在Hans Moeller百岁诞辰座谈会中发表演说(1700)

以下为6月10日下午5:00至6月11日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--法德领导人共促希腊尽快达成协议，标普下调希腊主权信贷评级德国、法国和欧洲执委会的领导人周三对希腊表示，其必须与债权方达成协议，停止试图软化政治立场以获得急需的资金。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，在6月18日的会议上，仍有可能及时与希腊政府达成改革换援助协议，因为只有几个问题需要解决，但希腊的提议不能令人满意。

欧盟称希腊应向债权方提出新的选项，希腊则称应由债权方对其提议做出回应。周三没有领导人会议或磋商。欧元区官员称，减免债务的承诺是难点。

与此同时，标准普尔将希腊主权信贷评等由CCC+下调至CCC，称希腊评等展望为负面，并认为未来几日希腊不太可能同官方债权人达成正式债务协议或更大规模注资协议。

--新西兰央行意外降息25个基点，存在进一步降息可能性

新西兰央行周四将指标利率下调25个基点至3.25%，这是2011年3月以来首次降息，让许多分析师感到意外，他们原本预期央行会保持利率不变，尽管通胀持续低迷。央行还下调了直至2017年的经济成长预估，并称因经济成长放缓，以及乳品价格不振导致贸易条件下降，可能需要进一步降息。利率决定公布后，新西兰元跌至近五年低点。

--世界银行调低全球经济成长预估，敦促美联储推迟加息

世界银行周三调降今年全球经济成长预估，敦促各国在面对商品价格下跌以及美国升息前景时“系好安全带”。世界银行首席经济学家巴苏(Kaushik Basu)表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)应把升息推迟到明年，以避免汇率波动状况恶化及损及全球经济成长。世行发布一年两次的全球经济展望报告，预计全球经济今年将增长2.8%，低于1月时预估的3%。

--美国服务业数据好于预期，暗示第一季GDP或上修

周三的数据显示消费者支出比此前预期的略好一些，说明美国经济第一季可能不像报告显示那样疲软。商务部公布的季度服务业调查(QSS)显示，包括医疗支出的消费增幅略高于政府上月公布的国内生产总值(GDP)修正值中的估值。分析师称，数据说明政府在6月24日公布第三次GDP估值时，第一季消费者支出可能上修0.4个百分点，至2.2%的年率。

--OPEC月报称油市供给过剩将缓解，但5月OPEC产出再度增加

石油输出国组织(OPEC)公布月报表达了对油市供给过剩将随着需求增加和非OPEC国家供给增长放缓而得到缓解的信心，表明其让油价下跌的策略正在起效。月报指出非该组织成员国的产出预计将在下半年减少，而上半年这些国家的产量增长。OPEC还表示，全球石油需求的增速将快于2014年。该组织维持2015年全球石油需求增长预估为118万桶/日不变，并维持2015年对其原油需求预估不变，仍为每日2,932万桶，此外维持2015年非OPEC国家供应增长预估在每日68万桶不变。OPEC引述第二手消息源称5月其原油日产量增加2.4万桶至3,098万桶，因伊拉克和安哥拉产量增加。

--中国国务院称，明年起对财政存量资金较大地区压缩下年预算规模

中国国务院周三召开常务会议，明确推进财政资金统筹使用措施，更好发挥积极财政政策稳增长调结构惠民生作用。决定自2016年起，对上年末财政存量资金较大的地区和部门，适当压缩下年财政预算规模。会议新闻稿并显示，对地区和部门结余资金及连续两年未用完的结转资金，一律收回统筹用于重点建设。不足两年的结转资金，要加快预算执行，也可按规定用于其他急需领域。此外，为释放消费潜力、促进消费升级，会议决定将原在16个城市开展的消费金融公司试点扩大至全国。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三跳涨，因投资者对希腊和债权人离达成协议更近一步感到乐观，且科技股和金融股走强。Netflix大涨3.7%，报671.10美元，此前触及盘中纪录高位692.79美元，昨日股东批准大规模增发，向可能分拆股票迈出第一步。

道琼工业指数收高236.36点，或1.33%，至18,000.40点；标准普尔500指数收涨25.05点，或1.2%，至2,105.20点；Nasdaq指数上升62.824点，或1.25%，至5,076.689点。

--欧洲股市结束六日连跌，德股从2月来低点强劲反弹，因交易商称近期抛售过度。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1.74%，报1,548.82点，创5月初来最大单日升幅，所有主要板块均走强。

德股DAX指数大涨2.4%，报11,265.39点，几乎收复过去一周所有失地，但自4月高位仍跌9%。英国富时100指数收高1.13%，报6,830.27点。法股CAC指数收高1.75%，报4,934.91点。

汇市:

--美元兑日圆挫至两周低点，此前日本央行总裁黑田东彦表示，日圆已经“非常疲软”，不大可能进一步下跌。美元兑欧元也下滑，欧元得益于指标德国10年期公债收益率自9月来首次升穿1%。

纽约尾盘，美元兑日圆跌1.3%，报122.62日圆，兑欧元跌0.3%，报1.1312美元。受日圆升势和商品货币大涨的影响，美元指数跌至三周低点94.322，尾盘跌0.55%。英镑兑美元升1%，至三周最高。加元兑美元触及三周最高的1.2217加元，澳元兑美元升多达1%，至0.7785美元。

债市:

--德债遭抛售以及本周大量的公司债和公债供应带动较长期美国公债收益率升至逾七个月高位，之后在10年期公债标售获稳健需求后，收益率从高位回落。

10年期美国公债收益率一度触及2.493%，为该收益率10月1日升至2.508%后的最高位，尾盘回落至2.487%，日内升7个基点。

--德国10年期公债收益率升至1%以上，因市场的长期通胀率预期触及三周高位，这也是促使全球债市近两个月跌势的其中原因。10年期公债收益率盘中涨至1.059%，为2014年9月以来最高，之后缩减升幅，日内上涨2个基点，报0.99%。

意大利和西班牙10年期公债收益率均上升4个基点，分别报2.33%和2.32%。

油市:

--油价连续第二日上涨，美国原油迫近一个月高位，汽油期货触及11月来最高，因美国原油库存大幅减少，提振夏季燃料需求前景。

美国原油收涨1.29美元，或2.1%，报每桶61.43美元，此前触及5月13日高位61.82美元。布兰特原油收报每桶美65.70元，上涨0.82美元，或1.3%，日高在66.36美元。7月美国汽油期货收涨3.3%，报每加仑2.1464美元。日高在2.1506美元，为11月10日来最高。

金属市场:

--金价连升第三个交易日，受美元走软及希腊债务危机疑虑支撑，但美国升息时机逼近及黄金ETF资金外流，限制了升幅。1905GMT，现货金上扬0.8%，报每盎司1,185.96美元，盘中一度攀升1.4%至一周高位1,192.10美元。美国8月期金收涨9美元，报每盎司1,186.60美元。

现货银上涨0.2%，报每盎司15.97美元。现货铂金升0.7%，报每盎司1,110美元。现货钯金升0.3%，报每盎司742.25美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜触及约两周最高水平，因美元下跌和交易所铜库存持续下降，但中国需求不振，限制期铜升幅。三个月期铜收涨1%，报每吨6,028美元，稍早触及5月底来最高6,083.50美元。

期铝收高0.5%，报每吨1,759美元，稍早触及5月底来最高1,774美元。期锌收跌1.1%，报2,136美元。期镍收高0.8%，报每吨13,600美元，稍早触及5月19日来最高13,680美元，因LME镍库存继续从近期纪录高位下降。期铅收跌0.4%，报1,923美元，稍早触及5月底来最高1,966美元。期锡收升0.8%，报15,375美元。(完)

(整理 许娜；审校 张荻)

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