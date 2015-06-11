《路透早报》--6月12日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本4月工业生产和产能利用率修正值(0430)

--德国5月趸售物价指数(0600)

--英国4月建筑业产出(0830)

--欧元区4月工业生产(0900)

--美国5月最终需求生产者物价指数(1230)

--美国6月路透/密西根大学消费者信心指数初值(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧盟与墨西哥将举行第七届欧盟-墨西哥峰会。双方将在峰会上就双边法律框架现代化的议题展开协商，检讨现有的双边机制与对话

--南非财长内内在经济研究局年会发表演讲，聚焦南非经济增长制约因素、税改及货币政策(0600)

以下为6月11日下午5:00至6月12日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--IMF代表返回华盛顿，欧盟警告希腊停止赌博

国际货币基金组织(IMF)周四宣布，由于同希腊政府仍然存在重大分歧，其谈判代表团已经放下布鲁塞尔的磋商飞回华盛顿，这使停滞不前的希腊债务问题谈判陡生变数。IMF采取意外举动的同时，欧盟要求希腊总理齐普拉斯不要拿国家的前途赌博，应作出关键性决定以避免灾难性的违约出现。

一位希腊消息人士对路透表示，希腊谈判代表团也已于周四启程回国，指因分歧继续存在。若达不成协议，希腊6月底可能无法偿还IMF贷款而违约。IMF的言论传出后，欧洲股市下跌。

--美国5月零售销售强劲，提振成长前景

美国5月零售销售急增，尽管汽油价格小幅上涨，但家庭增加购买汽车和一系列其他商品，这是经济成长终于开始加速的最新迹象。美国商务部称，5月零售销售增长1.2%，4月和3月零售销售被上修。5月核心零售销售增长0.7%，4月被上修至增长0.1%。零售销售数据公布后，美元兑一篮子货币上涨。美国公债价格上扬，因欧洲借贷成本走低，重燃对美国公债的买兴。美国股市也走高。

此外，另一项数据显示，上周初请失业金人口小幅增加，但该数据处于反映就业市场供应收紧的区间内。经济不断改善的迹象可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在9月升息。

--中国前中央政治局常委周永康一审被判无期徒刑，受贿近1.3亿元

新华社周四报导称，中国前中央政治局常委、前中央政法委书记周永康犯受贿罪、滥用职权罪、故意泄露国家秘密罪，被天津市第一中级法院一审判处无期徒刑，其受贿共计折合人民币1.29亿余元；周永康当庭表示服从法庭判决，不上诉。

--推特执行长Costolo宣布辞职，公司管理层再现变动

美国推特执行长Dick Costolo突然于周四宣布辞职。当前之际，该公司用户增长缓慢且吸引广告商的速度亦不及竞争对手，正在引起越来越多人的深思。公司另一位创始人Jack Dorsey将临时接替Costolo担任执行长。消息公布后，推特股价在盘后交易中大涨8.5%。该股在常规交易时段几近持平于35.84美元。

--独家：沙特准备进一步增加原油产量以满足全球需求

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)营销主管Ahmed Al-Subaey周四对路透称，沙特准备在未来几个月增加石油产量至纪录新高，以满足不断增加的全球和国内需求。这位高管表示，沙特正在与印度潜在的买家讨论增加供应的问题。该高管补充说，预计今年下半年印度将成为推动需求增长的主要动力，同时中国需求正在持稳。

--加拿大央行称金融风险微升，因家庭债务水平高企和油价低

加拿大央行周四在其金融稳定评估报告(FSR)中表示，加拿大金融系统的风险小幅上升，因家庭债务水平高企和低油价带来相关经济影响。不过央行表示，尽管风险小幅上升，但金融系统的韧性继续改善，受益于全球和加拿大的金融改革。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四攀升，因零售销售数据提振消费者支出前景，且医疗保健股上涨。

道琼工业指数收高38.97点，或0.22%，至18,039.37点；标准普尔500指数收涨3.66点，或0.17%，至2,108.86点；Nasdaq指数上升5.820点，或0.11%，至5,082.509点。

--欧洲股市涨势降温，因希腊债务问题的不确定持续，令股指从稍早高位回软。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.6%，报1,557.95点，低于周四日内高位1,568.89点。

德股DAX指数收涨0.6%，报11,332.78点。英国富时100指数收高0.24%，报6,846.74点。法股CAC指数收高0.74%，报4,971.37点。

汇市:

--美元走强，因美国5月零售销售急升，这可能促使美联储(FED)最早在9月升息。美元兑日圆一度上扬多达1.1%，尾盘报123.41日圆，日内上扬0.6%。美元兑欧元也攀升0.60%，报1.1260美元。美元指数上涨0.4%。新西兰元兑美元尾盘急跌2.8%，报0.7002美元。

债市:

--美国公债市场上扬，指标10年期公债收益率从七个月高位回软，因欧洲借款成本下降，且美国30年期公债标售需求强劲，在两日跌势后激活对美国公债的兴致。

纽约午后，指标10年期公债收益率跌8个基点，报2.395% ，根据路透数据，稍早触及10月1日来最高2.500%。

--意大利、爱尔兰和西班牙公债收益率下滑，此前这三个国家发售超过120亿欧元公债获强劲需求，带动投资人逢低承接。意大利、西班牙及爱尔兰10年期公债收益率大跌16-20个基点，分别报2.16%、2.14%及1.62%，从去年10月来的高位回落。

欧元区其他债市也上扬，因投资人在4月开始的大跌后逢低承接。德国10年期公债收益率跌12个基点，至0.89%。希腊10年期公债收益率跌55个基点，报11.32%。

油市:

--原油价格下跌，因市场人士对油价过去两天的涨势了结获利，且在希腊忧虑带动美元兑欧元上涨，拖累商品需求后，油市人气偏空。

布兰特原油收跌0.59美元，或约1%，报每桶65.11美元，日低在64.50美元。美国原油收低0.66美元，或1%，报每桶60.77美元，日低在60.21美元。

金属市场:

--金价下跌，结束三日涨势，因全球股市上扬，且美国经济数据强劲燃点对美联储今年升息的预期，提振美元上涨。1827GMT，现货金下跌0.4%，报每盎司1,181.30美元。美国8月期金收跌6.20美元，报每盎司1,180.4美元。

现货银上涨0.2%，报每盎司16美元。现货铂金跌0.7%，报每盎司1,102.25美元。现货钯金升0.1%，报每盎司742.75美元。钯金稍早触及4月1日来最低736.00美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜跌至七周低点，因美元走强及全球最大金属消费国--中国经济数据疲弱，令投资人对工业金属的需求忧虑加重。三个月期铜收低2.5%，报5,880美元，周三收报6,028美元。盘中稍早期铜一度跌至4月23日来最低5,861美元。期铝由每吨1,759美元跌至1,750美元。(完)

(整理 许娜；审校 张荻)

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