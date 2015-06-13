《路透早报》--6月13日

[重大数据或新闻]

--数位官员对路透称，欧盟高级官员首次正式讨论了可能出现的希腊债务违约情形，因雅典方面与国际金主之间的谈判在即将到来的月底偿债期限之前陷入僵局。

* 希腊官员称，希腊准备提交回应的建议，周六同债权人恢复磋商。希腊政府官员称我们比之前任何时候都更接近达成协议。

--6月初美国消费者信心大幅增强，因预期就业市场供应收紧将刺激薪资劲扬，这可能在今年晚些时候进一步刺激支出和总体经济成长。劳工部周五公布，最终需求生产者物价指数(PPI)上月增长0.5%，为2012年9月以来最大月度涨幅。

--德国总理默克尔周五对欧元区低利率表示理解，认为低利率阻止欧元涨势过快，支持了西班牙和葡萄牙等国家的改革努力。默克尔在柏林对商业领袖表示，强势欧元“意味着(西班牙和葡萄牙等国家)更加难以享受到改革的好处。”

--英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂称，首次升息的时机将主要取决于未来数月的经济数据。现在正接近开始令货币政策回归正常的时机。

--标准普尔将英国主权评等展望由稳定下调至负面，目前评等为AAA。标准普尔称，一旦英国退出欧盟，将给该国较长期经济前景带来重大风险。英国评等展望为负面反映了在未来两年下调该国评等的机率至少在三分之一的观点。

* 惠誉确认英国AA+评等，展望为稳定。

* 惠誉确认法国AA评等，展望为稳定。法国的评级反映该国富裕且多元化经济的平衡，以及宏观金融状况相对稳定的纪录。

* 惠誉确认瑞典AAA评等，展望为稳定。

* 标准普尔确认南非评等，展望为稳定。南非评等展望为稳定反映2015-2018年该国经济成长略有改善的观点。

--周五公布其他重要的经济数据包括：

* 欧盟统计局公布，欧元区4月工业生产较前月上升0.1%，预估为增长0.3%。4月工业生产较上年同期增长0.8%，预估为上升1.1%。

* 英国去年的经济成长率要强于去年和2015年初时的预估水平，因该国统计局最新上修了建筑业产出数据。英国国家统计局称，周五上修数据后，2014年国内生产总值(GDP)为成长2.9%，高于此前给出的2.8%的成长率。英国4月建筑业产出较前月下滑0.8%，3月为上涨1.4%。4月建筑业产出较上年同期增长1.5%，3月为大涨5.0%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五下跌，因希腊债务磋商触礁，且投资者担心美国联邦储备委员会(美联储/FED)将有多快升息，遂保持谨慎态度。道琼工业指数收跌140.53点，或0.78%，至18,898.84点；标准普尔500指数收低14.75点，或0.7%，至2,094.11点；Nasdaq指数下跌31.407点，或0.62%，至5,051.102点。本周，道指上涨0.3%，标普500指数录得的升幅不到0.1%，Nasdaq指数下跌0.3%，连续第三周下跌。

--欧洲股市下滑，回吐了自周一来的涨幅，因希腊同国际债权人本周仍未能达成协议，投资人规避风险资产。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.9%，报1,544.25点，尽管之前两日大涨，但本周该指数仍收平。希腊ATG指数暴跌5.9%，周四曾劲升逾8%，本周该指数下挫1.5%。德股DAX指数收低1.2%，报11,196.49点。英国富时100指数收低0.9%，报6,784.92点。法股CAC指数收跌1.41%，报4,901.19点。

汇市:

--欧元兑美元小涨，因希腊称更接近达成债务协议，这可能避免该国违约。周五一希腊政府官员表示，该国准备提交回应建议，目前比任何时候都要更接近同国际债权人达成协议。纽约尾盘，欧元兑美元从日低反弹，小涨至1.1259美元。美元兑日圆持平，报123.44日圆。

债市:

--美国公债价格收盘基本持稳，长期公债收益率持于七个月高位之下，因在下周美联储政策会议前，对希腊违约的担忧支撑对公债的避险买盘。公债市场早盘试图延续周四的涨势，对美国生产者物价指数(PPI)上月攀升0.5%，以及强于预期的6月消费者信心初值置若罔闻。但早盘的涨势逐步消退。10年期公债收益率日内持稳在2.381%，稍早触及一周低位2.334%。根据路透数据，周四升至10月1日以来最高2.500%。30年期公债收益率跌1个基点，报3.095%，周四触及七个月高位3.227%。

--较低评级欧债收益率跳涨，希腊和国际债权人的僵持局面急转直下，为市场对希腊即将达成改革换现金协议的希望浇冷水。葡萄牙、西班牙和意大利10年期公债收益率上升10-15个基点不等，分别报3.07%、2.27%和2.24%。10年期希腊公债收益率攀升47个基点，报11.82%。10年期德债收益率下滑5个基点，报0.85%，不过交投仍然震荡。

油市:

--油价连续第二天下跌，回吐本周录得的大部份升幅，因投资者获利了结，他们担心沙特增产将令全球供应过剩的情况加剧。布兰特原油收低1.24美元，或2%，报63.87美元。本周，布兰特原油上涨0.7%。美国原油收跌0.81美元，或1.3%，报59.96美元。本周，美国原油上扬1.5%。

金属市场:

--金价小跌，对美元略为走低、股市下滑和希腊债务危机的不确性不作反应，因在下周美联储政策会议前，交易商保持谨慎。1854 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,179.75美元。美国8月期金收跌1.20美元，报每盎司1,179.20美元。现货银下跌1.1%，报每盎司15.86美元。现货铂金跌1.4%，报每盎司1,090美元。现货钯金挫跌1.2%，报每盎司734.50美元。

--多数基本金属下跌，受希腊债务磋商不确性拖累，但期铜持稳，因对中国需求改善抱存希望。伦敦金属交易所(LME)三个月期锌触及4月2日来最低2,095美元，因LME数据显示库存增加近1万吨。低吸买盘令期锌价格反弹，尾盘收高0.2%，报2,122美元。期铅收跌0.2%，报1,862美元，盘中也触及4月初来最低1,836美元。LME库存周四急增超过3万吨，且在周五继续增加。LME期铜收涨0.5%，报5,912美元。(完)

(整理 利棣儿 审校 母红)

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