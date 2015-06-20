《路透早报》--6月20日

[重大数据或新闻]

--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五称，美国经济状况目前能够支持升息25个基点。如果美国经济如预期般改善，美联储今年可以开始收紧政策，每次联储货币政策会议都有可能。

* 旧金山联储总裁威廉姆斯表示，如果未来数据一如预期，将希望年内升息两次。预计每次升息25个基点，升息幅度再小就没有意义了。

--希腊官员周五称，欧洲央行将给希腊银行业的紧急流动性援助上限上调18亿欧元。

* 银行家表示，希腊银行周五存款外流估计在12亿欧元左右，本周存款外流总计达约42亿欧元。

* 欧洲理事会主席图斯克表示，周一欧盟峰会不会找到希腊问题的“神奇解决方法”，希腊不久将选择接受救助条款还是违约。

* 欧盟官员表示，若希腊不提交新改革提议，欧元区财长将讨论如何应对违约。

* 希腊央行总裁史托纳拉斯周五在一份声明中称，希腊的银行业体系仍然稳定，旨在安抚对本周银行存款提领规模飙升后的担忧情绪。

--日本央行总裁黑田东彦表示，日圆当前的疲态并未对经济产生严重的负面影响，从而淡化他之前向市场发出的勿过分压低日圆的警告。

--周五公布其他重要的经济数据包括：

* 加拿大统计局公布，5月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨0.9%，因为低油价继续产生温和的影响。4月则为上涨0.8%。核心CPI年增幅从2.3%放缓至2.2%。

* 加拿大统计局公布，4月零售销售较前月下滑0.1%，逊于预估，此前两个月均为上升。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五下跌，静待下周欧盟峰会将可能决定希腊能否留在欧元区的消息。道琼工业指数收低99.89点，或0.55%，至18,015.95点；标准普尔500指数收跌11.25点，或0.53%，至2,109.99点；Nasdaq指数下滑15.95点，或0.31%，至5,117.00点。本周，道指上涨0.6%，标准普尔500指数攀升0.7%，Nasdaq指数上扬1.3%。

--欧洲股市上涨，受法国电信类股以及德国钢铁生产企业蒂森克虏伯上涨扶助，但对希腊局势的担忧限制了升幅。但主要股指尾盘缩减涨幅，因美股回吐昨日大涨的升幅，且6月选择权到期令市场波动性增加。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.3%，报1,529.65点，本周该指数跌0.9%。希腊ATG股指周五上升0.7%。德股DAX指数下跌0.54%，报11,040.10点，法股CAC指数上涨0.25%，报4,815.37点；英国富时100指数微升0.04%，报6,710.45点。

汇市:

--欧元兑其他主要货币下滑，受对希腊很快可能出现债务违约的不安情绪打压，这也带动了对美元的避险买盘。欧元兑美元纽约尾盘跌0.02%，报1.1355美元，盘中一度跌穿1.13美元，至1.1294美元。欧元兑英镑低见0.7122英镑，这是5月28日来最低，尾盘跌0.11%，报0.7148英镑。策略师表示英镑有一些避险功能。欧元兑传统避险货币瑞郎和日圆也下滑。美元指数微升0.02%。

债市:

--美国公债收益率下滑，因希腊离偿债期限越来越近，而投资人也在继续纠结是否美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能在今年开始升息。投资人将希望寄托在下周欧元区领导人召开的紧急峰会，指望能达成协议，为希腊释出金援，避免违约和退出欧元区的恶果。指标10年期公债升18/32，收益率由周四尾盘的2.35%跌至2.28%。收益率曲线也趋平，因投资人继续判断是否美联储可能在9月或12月开始升息，抑或推迟到明年才升息。五年期/30年期公债收益率差收窄至148个基点，周四高见151个基点。

--意大利和西班牙公债收益率上扬，市场波动加剧，因希腊与债权人的磋商陷入僵局，使投资者在关键的一个周末前保持谨慎，不愿冒任何风险。意大利和西班牙10年期公债收益率上扬2-3个基点，均报2.31%。稍早来自押注将达成交易的投机客的买盘打压收益率跌至2.23%的低位。10年期德债收益率回落5个基点，报0.76%，因投资者青睐相对安全的最高评级资产。希腊10年期公债收益率急跌38个基点，报12.62%。

油市:

--原油期价下跌约2%，在三日连涨后首次下跌，因担忧希腊财政危机，成品油价格回落，以及周末前投资者锁定获利。布兰特原油期货跌1.24美元，或1.9%，收报每桶63.02美元。美国原油期货回落0.84美元，或1.4%，收报每桶59.61美元。本周，布兰特原油期货下跌1.3%，美国原油期货回落0.5%。

金属市场:

--金价接近三周高位附近，势将连涨第二周，受美联储对升息持谨慎态度和对希腊债务磋商的忧虑提振，但美元反弹限制金价升幅。1809 GMT，现货金小升0.05%，报每盎司1,201.50美元。本周，金价上涨1.8%，为逾一个月来最大单周涨幅。美国8月期金几无变动，收报每盎司1,201.90美元，接近周四触及的近四周高位。

--铝价下挫至逾16个月最低，铜价触及3月来最低，受累于美元上涨、中国需求忧虑及希腊债务谈判存在不确定性。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌1.7%，报每吨5,659美元，为3月18日以来最低，本周累计下跌超过4%，连续第五周下跌。LME期铝下挫0.6%，收报每吨1,691.50美元，为去年2月初来最低。(完)

(整理 利棣儿 审校 母红)

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