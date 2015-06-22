《路透早报》--6月23日

图为瑞士黄金冶炼和金条生产商Argor-Heraeus SA生产车间内存放的金条。 REUTERS/Arnd Wiegmann

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第一季房价指数(0130)

--日本6月制造业PMI初值(0135)

--汇丰中国6月制造业采购经理人指数(PMI)初值(0145)

--法国6月Markit制造业、综合和服务业PMI初值(0700)

--德国6月Markit制造业、综合和服务业PMI初值(0730)

--欧元区6月Markit制造业、综合和服务业PMI初值(0800)

--台湾5月外销订单(0800)

--意大利4月工业订单(0800)

--意大利4月零售销售(0900)

--英国工业联盟(CBI)总工业订单差值(1000)

--美国5月耐久财订单(1230)

--美国联邦住房金融局(FHFA)4月房价指数(1300)

--美国6月Markit制造业PMI初值(1345)

--美国5月新屋销售年率(1400)

--美国里奇蒙联储6月综合制造业指数(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)经济学家会议；希腊央行主办的圆桌讨论会

--欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚在一次会议上发言(0700)

--日本央行公布5月政策会议记录(2350)

以下为6月22日下午5:00至6月23日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--希腊提出新改革建议，债权人看到些许达成协议的希望

希腊周一从悬崖边上后撤了一步，其提出新的改革建议。欧元区财长表示谨慎欢迎，将其视为未来几日谈判的基础，期望能够达成协议避免希腊违约。

欧元区领导人在布鲁塞尔召开紧急峰会，对希腊提出的新建议表示谨慎乐观，称其可能会促成本周达成协议。但德国总理默克尔在到达峰会会场时，态度较谨慎。

“欧元集团会议之后，还没形成做出一个决定的基础，因此这可能只是一场谘商峰会，”她说。不过其他领导人表态比较乐观。欧洲股市和希腊资产大涨，因有望在最后一刻达成协议缓解危机。

希腊总理齐普拉斯周一重申，希腊政府正在寻求与债权人达成协议以解决该国的融资需求，称现在取决于欧洲债权人的态度。

--美国成屋销售触及五年半高位，首次购房人占比为2012年来最大

美国5月成屋销售急升至五年半高位，受助于首次购买者入市，这是楼市和总体经济活动在第二季累积动能的最新迹象。全美不动产协会(NAR)周一公布，美国5月成屋销售按月增长5.1%，年率为535万户，为2009年11月以来最高。这使今年的成屋销售有望录得2007年以来最大升幅。

经济前景不断改善使美联储有望在今年晚些时候升息。楼市数据公布后，美国股市扩大涨幅。市场人气也因希腊将达成交易避免违约的希望而受到提振。美元指数基本持稳，美国公债价格回落。

--调查显示中国经济第二季全面回暖，印证官方复苏说法

中国褐皮书(China Beige Book,CBB)公布的一项民间调查显示，中国经济在第二季全面反弹，这印证了官方关于经济形势好转的说法。报告称，经济反弹受到好几个因素的推动。“在主要产业中，两个因素比较突出：一个可喜的迹象是零售产业，尽管价格下滑，但营收增长加快；另一个因素是房地产业的全面反弹，”报告写道。

报告还强调了另外一个值得欢迎的趋势：经历数月的生产者物价下滑后，企业售价和获利开始复苏。调查称，劳动力市场也出现改善，稳定的薪资状况导致中国企业出现“短暂的劳动力市场甜蜜点”。

当然仍有一些令人担忧的迹象，特别是资本支出复苏依然疲弱，尽管股市大涨通常会刺激企业加大投资。

--日本首相安倍将与业界展开对话，旨在促进资本支出

日本首相安倍晋三周一表示，他计划与业界就促进投资展开正式对话，说明他的“第三支箭”增长战略重心已向资本支出转移。“与业界有关提高薪资和物价的讨论已有所成效。除此以外，我将提出在政府与民间部门之间建立对话渠道，商讨培育未来投资的举措，”安倍在一次讨论今年增长战略的政府小组会议上表示。

--中国紫金矿业频频发力并购，目标锁定澳洲黄金矿商Phoenix

紫金矿业周一向澳洲金矿企业Phoenix Gold发起竞购；这是紫金矿业在不到一个月内第三次抛出海外资产收购计划。在开价4,700万澳元(3,655万美元)收购Phoenix之前，紫金矿业已持有其17.9%的权益。

紫金矿业向Phoenix提出的竞购条件是，后者取消对Evolution配股6,190万股的计划，Evolution目前正在等待周二的股东投票。Phoenix建议股东不要采取任何行动，因公司在征求其他收购提议。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市收涨，Nasdaq指数收在纪录高位，因对希腊与债权人达成协议，避免债务违约的希望增强。

道琼工业指数收涨103.83点，或0.58%，至18,119.78点；标准普尔500指数收高12.86点，或0.61%，至2,122.85点；Nasdaq指数上扬36.97点，或0.72%，收报5,153.97点。

--欧洲股市升至逾一周最高水准，市场指望希腊同债权人纠缠数月后，债务危机谈判能有所进展。希腊股指攀升9%，希腊银行股暴涨近21%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高2.36%，报1,565.68点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数劲升4.1%，为2012年8月来最大单日百分比升幅。德股DAX指数大涨3.81%，报11,460.50点，法股CAC指数劲升3.81%，报4,998.61点；英国富时100指数升1.72%，报6,825.67点。

汇市:

--欧元一度上扬，受助于希腊与欧元区财长的磋商取得进展，有望达成具体的债务协议的乐观消息，但随着欧洲进入夜间，有关希腊的消息减少，欧元也回吐了涨幅。

纽约尾盘，欧元保持在窄幅交投区间内，兑美元在电子交易平台(EBS)报1.13355美元，跌0.15%。欧元兑日圆一度升近1%，纽约尾盘升幅减半至0.44%，报139.81日圆。欧元兑瑞郎升0.40%，报1.04530瑞郎。美元兑日圆升0.53%，报123.35日圆。

债市:

--美国公债价格重挫，因对希腊能在最后一刻达成协议寄予厚望，且美国公布的楼市数据强于预期，巩固了对美联储将在9月升息的预期。

30年期公债跌1-27/32，收益率由上周五尾盘的3.06%升至3.15%。指标10年期公债大跌26/32，收益率由周五尾盘的2.27%升至2.36%。三年期公债跌5/32，收益率则由1%升至1.04%。

--意大利、西班牙和葡萄牙债券收益率下跌超过20个基点，此前欧盟对希腊提出改革新提议表示欢迎，该提议暗示希腊在最后关头做出了让步，以避免国家违约。

希腊10年期公债收益率暴跌141个基点，报11.23%，两年期公债收益率急挫485个基点，报23.65%的两周低点。意大利、西班牙10年期债券收益率均下降21个基点，分别报2.11%、2.10%，葡萄牙10年期公债收益率大跌27个基点，报2.81%。德国10年期公债收益率上升13个基点，至0.89%。

油市：

--原油扭转跌势小幅收高，美国近月原油合约到期前的回补空头提振油价，盖过了担心汽油库存不断上升为油市带来的压力。

布兰特原油收高0.32美元，或0.5%，报每桶63.34美元，稍早下挫近1美元。美国原油收涨0.07美元，或0.1%，报每桶59.68美元，近月7月美国原油合约收盘时到期，盘中一度下滑近0.7美元。

金属市场:

--金价下跌逾1%，因希腊债务磋商可能取得进展的迹象推高全球股市，限制对黄金的避险需求。

现货金下挫最多1.5%，至每盎司1,181.90美元的日内低位，1816 GMT，现货金下滑1.3%，报每盎司1,184.01美元。美国8月期金收跌17.80美元，或1.5%，报每盎司1,184.10美元。

--铜价跌至三个月低点，因美元走强且在主要消费国－中国公布关键制造业数据前，市场担心需求前景。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜触及5,642.50美元日低，收盘报5,654美元。LME期铝收高，报每吨1,709美元。(完)

(编译 王丽鑫；审校 李爽)

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