（更正）《路透早报》--6月24日

(更正：重大数据或新闻中第三条“他认为今年会有两次降息”有误，应更正为“他认为今年会有两次加息”)

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--法国第一季国内生产总值(GDP)终值(0530)

--瑞银集团(UBS)5月瑞士消费指数(0600)

--台湾5月工业生产(0800)

--德国IFO 6月企业景气判断指数(0800)

--意大利5月薪资指数(0800)

--意大利5月对非欧盟地区贸易收支(0900)

--美国5月建筑许可年率修正值

--美国前周抵押贷款市场指数和再融资指数(1100)

--美国第一季企业获利修正值(1230)

--美国第一季国内生产总值(GDP)终值(1230)

--韩国6月消费者信心指数(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--经济合作暨发展组织(OECD)发布商业和金融展望报告，秘书长葛利亚发表讲话

--OECD-LEED合作与地区发展论坛第11届年会(至6月26日)

以下为6月23日下午5:00至6月24日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--希腊政府有信心达成债务协议，尽管部分议员扬言抵制

希腊左翼政府周二表示，相信议会将批准其与债权人的债务协议，尽管一些议员非常愤怒，指责政府对撙节压力低头。

希腊总理齐普拉斯提出的让步包括加税等措施，受到欧元区领导人的谨慎欢迎，但引发了执政的左翼激进联盟党(Syriza)内一些左派人士的愤怒反应。部分希腊议员警告可能抵制协议。

此外，欧盟称希腊必须详细说明具体行动。另一方面，欧洲央行再度提高紧急融资上限。

受希腊提议提振，欧洲股市延续前一日的凌厉涨势，攀升至三周高点。但欧元下跌，因担心该计划难以赢得希腊议会的批准。

--美国耐久财订单数据暗示制造业企稳，新屋销售增至逾七年高位

被视为企业支出计划晴雨表的美国核心资本财订单5月增长0.4%，是2014年夏末以来一直疲弱不振的制造业开始企稳的初步迹象。此外，核心资本财付运增长0.3%，运输类耐久财订单回落1.8%。但分析师表示，油价回落和美元走强造成的持续影响将在一段时间内继续制约制造业活动。其它数据显示，5月新屋销售增长2.2%，增至逾七年高位。

数据公布后，美国股市上扬，美元指数走坚。美国公债价格回落。

--美联储理事鲍威尔称，今年可能有两次加息

美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔表示，只要经济表现一如预期，那么他认为今年会有两次加息，一次在9月，一次在12月。鲍威尔认为今年下半年经济成长将加速，就业市场将继续改善，物价压力也将开始上升。他说自己的预估错误的机率有50%，并指出，美国正在接近充分就业，而且随着能源价格偏低和美元涨势的影响反映在通胀的基准计算中，通胀应开始上升。鲍威尔还称，无论什么时候升息，加息的步伐都将是“逐步的”，他把这定义为每年或许是一个百分点。

--中美官员讨论人民币纳入特别提款权事宜

美国财政部一名高级官员表示，美国及中国官员周二讨论了北京当局力争将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)的事宜。

另一方面，中国财政部长楼继伟表示，已向日本和美国敞开大门，欢迎它们加入中国牵头的亚投行，但到目前为止，日本和美国尚未接受中国发出的欢迎其加入亚投行的邀请。楼继伟称须关注美国利率对发展中国家的影响，到目前为止，中国的资本外流规模并不很大，并指出美联储升息对中国经济的影响有限。

--金融时报称，英国央行委员威尔表示为升息作准备

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔在接受金融时报专访时称，薪资增速快于预期，他可能很快投票赞成加息，并表示央行应准备最早在8月升息，称“永远不调整利率所造成的影响比调整利率以适应经济环境的影响更糟”。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二小涨，Nasdaq指数收盘刷新纪录高位，投资者继续等待希腊能否与债权人达成协议，进而避免违约的明确信号。今日交投清淡，成交量低于均值。

道琼工业指数涨24.29点，或0.13%，至18,144.07点；标准普尔500指数上扬1.35点，或0.06%，至2,124.20点；Nasdaq指数攀升6.123点，或0.12%，至5,160.095点，为纪录收盘新高。

--欧洲股市攀升至三周高位，延续昨日升势，因预期希腊更接近达成债务协议。欧元区采购经理人指数(PMI)数据反弹，也提振股市。

希腊ATG股指升6.1%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1.13%，报1,583.30点，触及三周高位。德股DAX指数涨0.72%，报11,542.54点；法股CAC指数劲升1.18%，报5,057.68点；英国富时100指数升0.13%，报6,834.87点。

汇市:

--美元上扬，受美国升息前景以及美国公债收益率上涨提振，而投资人担心希腊同欧盟达成的债务协议可能无法在希腊议会通过，欧元走软。

欧元兑美元一度跌至两周低点1.11350美元，重挫近2%，之后反弹至1.11740美元，当日跌1.47%。美元兑瑞郎报0.93880瑞郎，为逾一周高位，但之后跌至0.93325瑞郎，当日仍升1.47%。

债市:

--美国公债价格连跌第二日，因市场仍对希腊与债权人达成协议抱存希望，另外美联储(FED)官员的讲话支持联储可能在9月升息的观点。美国10年和30年期公债收益率盘中分别升至一周半高位2.43%和3.22%。

30年期公债价格尾盘跌24/32，收益率报3.2%，周一尾盘为3.16%。10年期公债价格尾盘跌12/32，收益率从周一尾盘的2.36%升至2.41%。两年期公债价格尾盘回落1/32，收益率报0.68%，周一尾盘报0.66%。

--意大利和葡萄牙公债收益率跌至近三周最低，西班牙公债收益率持平，因迹象显示希腊愈来愈接近与国际债权人达成救助协议，令较高风险资产获得激励。葡萄牙10年期公债收益率跌6个基点，至2.75%，扩大周一近30个基点的跌幅。意大利10年期公债收益率跌2个基点，报2.13%。西班牙10年期公债收益率一度跌至2.01%低位，尾盘小幅攀升。

希腊10年期公债收益率跌60个基点，至10.63%，为近五周最低；希腊两年期公债收益率跌248基点，至21.17%。德国10年期公债收益率下滑1.7个基点，至0.87%，此前德国表示，第三季公债发行规模将较计划中的少50亿欧元。

油市：

--原油大涨约2%，油品期货领涨，稍晚美国将公布的库存数据预计将显示汽油需求强劲。即将达成的伊朗核协议可能出现麻烦的迹象也支撑油价，西方取消对伊朗石油出口制裁可能被推迟。

布兰特原油收高1.11美元，或1.8%，报每桶64.45美元。美国原油收涨0.63美元，或1%，报每桶61.01美元。

金属市场:

--金价走软，因欧元兑美元大跌，且希腊将与债权人达成协议从而避免违约的希望提振股市上扬。1844GMT，现货金下跌0.7%，报每盎司1,176.79美元。美国8月期金收跌7.50美元，报每盎司1,176.60美元。

现货银急跌2.4%，报每盎司15.72美元。现货铂金上扬0.4%，报每盎司1,061.50美元。现货钯金小涨0.04%，报每盎司693.75美元。

--铜价上涨，因中国制造业数据改善，但期铜价格升幅料受限，因即将迎来季节性需求疲弱且美元上涨。伦敦金属交易所(LME)期铜收涨逾2%，报每吨5,780美元，周一收报5,654美元，此前触及三个月低位5,642.50美元。

三个月期铝触及逾一周高位1,738美元，收报1,725美元，周一收报1,709美元。期锌从周一的2,033美元上涨至2,055美元，期铅升至1,796美元，昨日报1,765美元。期镍升至12,860，周一报12,410美元。期锡小涨0.1%，报每吨15,370美元，在早盘曾触及两周高位15,415美元。(完)

(编译 许娜；审校 李爽)

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