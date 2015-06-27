《路透早报》--6月27日

图为面值100的人民币和欧元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

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--希腊债务磋商进入最后时刻，希腊和债权人均在为达成协议，避免希腊违约而努力。周末的谈判是决定希腊前途的关键，全球屏息以待。

希腊总理齐普拉斯在周五收盘后宣布将在7月5日举行全民公投，决定是否接受或拒绝债权人的建议，将尊重人民的决定。齐普拉斯称欧元集团伙伴国已向希腊发出最后通牒，这违背了欧洲的价值。

希腊政府被要求接受无法承受的负担，债权人的建议将令就业市场恶化和加税。部分伙伴国的目的是羞辱所有希腊民众。他还表示，将要求将救助计划延期数日。

－在希腊总理宣布将举行全民公投前，希腊和欧洲领导人均对最终达成协议表示乐观：

* 德国财长称与希腊达成改革换现金协议的机率有50%

* 欧盟执委会主席容克称对在周六关键会议上与希腊达成协议很有信心，但不过分乐观

* 高级欧盟官员称在周六与希腊达成协议的机率超过50%

* 希腊财长瓦鲁法基斯称没有理由周六达不成协议

--欧元集团官方声明称欧元区财长会议定于周六1500GMT召开，双方均准备了新的改革清单，主要分歧集中在退休金、增值税和私有化问题上：

* 一份为欧元区财长准备的报告显示，如果援助计划延长五个月至11月份，那么按照这个计划，欧元区能用余下可提供给希腊的资金，帮助它偿还未来几个月到期的债务。这份路透看到的融资报告显示，欧元区可准备总额163亿欧元的资金供希腊使用，其中包括目前专用于希腊银行业重组的109亿欧元，来自欧元区援助基金中的18亿欧元，还有欧洲央行先后于2014和2015年购买希腊债券赚得的36亿欧元利润。

* 文件显示，希腊债权人的改革提议瞄准该国船运行业，债权人提议逐步取消针对希腊船运行业的特殊税务处理，根据这一提议，希腊船运行业将支付更高的吨位税。

* 高级欧盟官员称与希腊的协议可能会包括重申欧元区2012年11月做出的准备考虑希腊债务延期的承诺。不过他指出，即便达成协议，希腊仍可能会拖后几日偿还IMF贷款，因在6月30日偿还贷款有一定的技术难度。但只要能达成明确的协议，拖后几日偿还IMF贷款对希腊而言并非世界末日。

* 希腊政府官员称债权人有关延长现有救助五个月并提供资金的一篮子计划的提议完全不够。政府不具备签署一个新的救助计划的权限。且政府提出的让欧洲稳定机制(ESM)接受欧洲央行持有的希腊债务的提议被债权人拒绝。

* 希腊财长瓦鲁法基斯称债权人的要求又变得更苛刻，六位欧元集团部长称债权人的建议对希腊过于软弱。瓦鲁法基斯称，希腊已经作出让步，拒绝债权人提出的延长金援五个月的建议。

* 希腊官员称欧元集团提出严苛建议，要求希腊必须在24小时内回复。

--周五公布的重要经济数据包括：

*密西根大学6月美国消费者信心指数终值为96.1，远高于5月终值90.7。也高于初值94.6。6月终值为1月以来最高，超过了接受路透调查的分析师的预估中值94.6。密西根大学6月美国消费者现况指数终值为108.9，为1月以来最高。消费者预期指数终值为87.8，初值为86.8。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五涨跌互现，标普500指数收盘基本持平，但本周收跌，因在希腊与债权人周末为避免违约作最后努力前，投资者持谨慎态度。道琼工业指数收高，受成份股企业耐克业绩强劲提振，但Nasdaq指数收挫，因美光业绩令人失望，打压英特尔等晶片股。道琼工业指数升56.59点，或0.32%，至17,946.95点；标准普尔500指数小跌0.71点，或0.03%，至2,101.60点；Nasdaq指数回落31.685点，或0.62%，至5,080.505点。本周，道指和标普500指数下跌0.4%，Nasdaq指数回落0.7%。

--欧洲股市周五小涨，在周末希腊同国际债权人为达成协议作最后努力前，对希腊局势能取得某种形式进展的乐观情绪升温。希腊股市走强，欧股本周收高。尽管短期风险增加，但美银美林策略师表示，欧股势将上涨，因如果未能达成协议，欧洲央行等机构可能出台更多积极干预措施，而不是减少干预。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.1%，报1,574.08点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数升0.3%，希腊ATG股指大涨2%。本周泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数大涨逾2%。德股DAX指数微升0.17%，报11,492.43点，法股CAC指数升0.35%，报5,059.17点；英国富时100指数下挫0.79%，报6,753.70点。

汇市:

--希腊债务谈判悬而未决令汇市陷于窄幅区间内，在布鲁塞尔的谈判双方围绕解决希腊债务危机的最新提议展开言论攻势。欧元跌穿1.12美元，之前希腊总理齐普拉斯言之凿凿，一副完全无法接受国际货币基金组织、欧盟和欧洲央行的最新建议的架势。一个小时后，欧元进一步跌至三周低点1.1130美元，纽约尾盘报1.1163美元，当日下滑0.37%，本周跌1.65%。美元兑日圆升0.15%，报123.83日圆，本周升0.91%。

债市:

--美国公债收益率攀升，长债收益率触及近九个月高位，之前欧元区伙伴国提出解冻希腊救助计划中的数十亿欧元计的资金，提振了最终将达成债务协议的乐观情绪，从而削弱了对公债的避险买盘。美国30年期公债收益率盘中触及10月3日以来最高3.26%。五到10年期公债收益率触及6月11日以来最高。指标10年期公债收益率报2.49%，为逾两周高位。三年和两年期公债收益率触及逾一周高位，分别为1.10%和0.72%。五年和30年期公债收益率三周来首周上扬，两年和三年期公债收益率两周来首周攀升。美国30年期公债价格尾盘跌1-24/32，收益率报3.25%，周四尾盘报3.16%。指标10年期公债价格尾盘回落24/32，收益率报2.48%，周四尾盘为2.39%。三年期公债价格尾盘下跌3/32，收益率从周四尾盘的1.06%攀升至1.09%。。

--德国公债收益率(殖利率)触及两周高位，扭转稍早跌势，因投资人调整投资组合，不愿贸然建仓，因不确定周末希腊债务谈判的最后努力是否能避免希腊出现违约。欧洲决策者此前曾在最后时刻采取果断行动，尤其是欧洲央行(ECB)总裁德拉吉2012年时曾承诺“采取一切措施”来维护欧元。因此投资者不愿在如此紧要关头押注协议不能达成，即便周四谈判再次遇阻，且希腊和债权人看来仍有很多分歧。欧洲尾盘，10年期德国公债收益率升6个基点至0.92%的两周高位。

油市:

--原油期货收盘基本持平，之前有迹象显示希腊可能在周末与债权人达成协议，从而避免违约。另外，伊朗与国际大国的核协议磋商仍然存在分歧。布兰特原油期货在连跌两日后小涨。但美国原油期货延续跌势，因有迹象显示美国石油钻井平台数量不久可能开始增加。布兰特原油期货收涨0.06美元，或0.1%，报每桶63.26美元。本周上扬0.3%。美国原油期货收跌0.07美元，或0.1%，报每桶59.63美元，本周也下跌0.1%。成品油方面，汽油期货上扬0.6%。超低硫柴油收盘持平，因在近几日大跌后有空头回补。

金属市场:

--金价变动不大，盘中跌至三周低点，之后受空头回补带动反弹，在周末希腊债务谈判做最后的努力前，市场气氛谨慎。投资人担心金市较长期前景，也给金价带来压力。1907 GMT，现货金跌0.1%，报每盎司1,171.55美元，盘中跌至6月5日来最低的1,168.25美元。本周金价势将收低2.2%。美国8月期金收高1.40美元，报每盎司1,173.20美元。

--期铜和其他基本金属走低，受累于中国股市重挫，以及周末进行的希腊债务磋商前途未卜。部分中国股指周五创下七年来最大单日跌幅。期铜跌幅不大，因部分投资者看到中国刺激举措可能加固市场的脆弱支撑的早期迹象，这限制了季节性需求放缓给市场造成的影响。LME三个月期铜收跌0.3%，报每吨5,755美元。期铜本周攀升近2%，但本月仍可能下跌4%。(完)

(整理 母红 审校 李军)

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