《路透早报》--11月23日

图为美元和欧元现钞。 REUTERS/Stoyan Nenov

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--法国11月Markit制造业/服务业/综合采购经理人指数(PMI)初值(0800)

--德国11月Markit制造业/服务业/综合PMI初值(0830)

--欧元区11月Markit制造业/服务业/综合PMI初值(0900)

--美国11月Markit制造业PMI初值(1445)

--美国10月成屋销售年率(1500)

--香港公布10月消费物价指数

--台湾公布10月季调失业率及工业生产指数

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--瑞典央行执委会召开会议，不讨论利率议题

--法律与金融学院举办银行文化和道德会议

--德国央行总裁魏德曼讲话(1100)

--挪威央行总裁奥尔森向工会发表演讲

--欧元区财长会议，讨论欧盟执委会对各国2016年预算草案的评估

--经济合作暨发展组织(OECD) Eurasia Week 2015活动(至11月26日)。

以下为11月20日下午5:00至23日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--辉瑞将获董事会批准，收购艾尔建登顶全球最大药企

据消息人士透露，辉瑞周日将会取得董事会的正式批准，同意以逾1,500亿美元收购艾尔建(Allergan)，从而打造全球最大的制药企业。这也将是医疗保健行业有史以来最大的一宗交易。

这项交易将打造一个年营收逾600亿美元的药界巨擘，遥遥领先美国第二大药厂默克，后者年营收约为400亿美元。这将成为今年最大一宗购并案，超过啤酒商百威英博拟以1,070亿美元收购SABMiller。

因交易条件尚未公开，消息人士要求不具名。辉瑞及艾尔建均拒绝置评。

--德拉吉发出最强烈暗示，预示央行12月或出台新刺激措施

欧洲央行总裁德拉吉周五表示，央行已准备好迅速行动以提振欧元区疲弱的通胀率。这是欧洲央行迄今发出的最强烈暗示，预示央行将在12月3日会议上出台新的刺激举措。德拉吉强调调整资产购买计划和存款利率是可能的工具，帮助阻止通胀率进一步下跌。

在德拉吉发表讲话后，欧元一度跌至1.0664美元，兑英镑也接近三个月低点。欧元随后扳回跌幅，重新站上1.07美元。

--FED决策者认为12月或有强有力的理由加息

美国旧金山联储总裁威廉姆斯周六表示，只要美国经济数据不令人失望，美联储下月会议将有“强有力的理由”加息。

外界广泛预计美联储将在12月15-16日的会议上加息，目前争论已经转向后续加息速度问题。

此外，圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，美国第四季实质消费增长似将“相当强劲”，并补充称他预期只要不遭遇意外冲击，经济将继续扩张许多年。

--中国总理称力争明年结束RCEP谈判

中国国务院总理李克强周六表示，愿与参加东盟和中日韩(10+3)峰会的各方共同努力，力争2016年结束区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)谈判，建成世界上涵盖人口最多的自贸区。此外，还称中国经济增长保持在合理区间来之不易，将继续推进结构性改革和结构调整，培育增长新动能，实现经济长期稳定健康发展，并进一步扩大开放”。

--亚开行与日本达成160亿美元的亚洲“可持续”基础设施计划

亚洲开发银行(ADB)和日本周六宣布达成为期五年、价值160亿美元的“合作关系”，包括成立一支投资基金，以支持亚洲地区的基础设施“可持续”发展。

[市场摘要]:

股市:

--美股周五收涨，当周升势稳健。医疗保健和消费类股上涨，投资者关注未来首次升息之后的政策路径。道琼工业指数上涨91.06点，或0.51%，至17,823.81点；标准普尔500指数上扬7.93点，或0.38%，至2,089.17点；Nasdaq指数上涨31.28点，或0.62%，至5,104.92点。

--欧股收高，是一个月以来表现最好的一周，指标指数升至三个月高位，因欧洲央行将采取更多刺激措施的预期不断增强，但主要公司的售股计划限制了涨幅。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.19%，报1,505.16点。周涨幅逾3%。Euro STOXX 50指数涨0.1%。

英国富时100指数上涨0.07%，收报6,334.63点。德国DAX指数升0.31%，报11,119.83点。法国CAC指数下跌0.08%，报4,910.97点。

汇市:

--欧元兑美元在连升两日后急跌，受压于欧洲央行总裁德拉吉的讲话，他称准备向欧元区经济推出更多的刺激举措以提振通胀。

纽约尾盘，欧元兑美元跌0.8%，报1.0643美元，兑日圆下跌0.8%，报130.82日圆。美元兑日圆持平于122.89日圆，但兑瑞郎上涨0.6%，报1.0186瑞郎。

债市:

--美债价格下跌，交投震荡，美股上涨减少了公债吸引力。指标10年期公债价格下跌5/32，收益率为2.264%，较周四尾盘上涨2个基点。30年期公债价格下跌11/32，收益率为3.021%，较周四尾盘上涨约2个基点。五年期公债价格下跌2/32，收益率为1.688%，上涨2个基点。

--希腊公债收益率大幅上涨，逆转早盘跌势，因希腊议会批准关键改革议案带来的释压被对新出现的政治不稳定忧虑所盖过。

希腊两年期公债收益率升66个基点，至6.7%；10年期公债收益率升12个基点，至7.18%。德国两年期公债收益率跌至纪录低位负0.385%。

油市:

--布兰特原油期货收涨1%，因周末前有空头回补。而美国原油期货收跌，略高于40美元支撑位。数据显示美国原油库存急增后，40美元水准告急。

布兰特原油期货收涨0.48美元，报每桶44.66美元，尾盘上扬过程中一度触及45.50美元的高位。12月美国原油期货周五到期，该合约收跌0.15美元，报每桶40.39美元，盘中触及8月27日以来最低38.99美元。1月合约收高0.18美元，报每桶41.90美元。

金属市场:

--金价由升转跌，结束了从六年最低位反弹的两日连涨，受累于美元走强和美联储决策者表示“不久”应会准备好升息。

1938GMT，现货金下跌0.5%，报每盎司1,076.40美元。美国12月期金下跌1.60美元，报每盎司1,076.30美元。

--期锌盘中跳涨近6%，此前中国主要炼厂同意明年减产50万吨，但随后回吐大部分涨幅，因怀疑是否会出现供应不足。

期锌收涨1.8%，报每吨1,560美元；期镍收跌2.4%，报收每吨8,735美元；期铜下跌0.7%，收于每吨4,580美元，盘中触及4,561美元的六年半新低；期铝收跌1.2%，报每吨1,450美元；期铅收涨0.5%，报每吨1,594美元，期锡收盘基本持平，微跌0.03%，报每吨14,645美元。(完)