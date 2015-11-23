《路透早报》--11月24日

图为纽约证交所内的交易员。 REUTERS/Lucas Jackson

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本11月日经制造业采购经理人指数(PMI)初值(0135)

--德国第三季国内生产总值(GDP)终值(0700)

--法国11月企业景气指数(0745)

--台湾10月M2年增率

--瑞士第三季非农就业岗位(0815)

--意大利10月薪资通胀指数(0900)

--德国11月IFO企业景气判断指数(0900)

--意大利10月对非欧盟贸易收支初值(1100)

--英国11月工业联盟(CBI)零售销售差值(1100)

--美国10月商品贸易收支初值(1330)

--美国第三季企业获利初值(1330);第三季GDP环比年率修正值(1330)

--美国9月标普/Case-Shiller房价指数(1400);11月里奇蒙联邦储备银行综合指数(1500)

--美国石油协会(API)公布一周美国石油报告(2130) 重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--第四次中国-中东欧国家领导人会晤将在苏州举行，至25日

--加拿大央行副总裁Lynn Patterson发表演说(2015)

--巴西央行召开货币政策委员会会议(至11月25日)

以下为11月23日下午5:00至24日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--辉瑞收购艾尔建，避税问题引发激烈政治辩论

辉瑞称，将以1,600亿美元收购艾尔建，并藉此大幅减少在美国的纳税，从而重新引发有关企业金融策略的激烈政治辩论。

合并后新公司总部将设在爱尔兰，本次收购也将成为有史以来最大一宗税负倒置案。美国总统奥巴马曾称那些搞税负倒置的企业缺乏爱国心，并试图打击这种行为。

合并后的公司将成为世界最大的制药商，但艾尔建和辉瑞股价跌逾2%，因投资者得知此项合并带来的成本节约力度不及他们原先的期望。

--美国10月成屋销售下滑3.4%，因房屋供给持续短缺

全美不动产协会(NAR)发布，10月成屋销售减少3.4%，年率为536万户。房屋供给持续短缺令潜在买家选择有限且推高房价，意味着房市复苏速度继年初劲升后，目前有所放缓。

但楼市基础仍坚稳，全年销售量可望创下八年来高位。如此一来，制造业长期疲弱对经济所造成的拖累，有一部份或可由楼市表现补强。

美元指数升至八个月高点，美国公债价格小幅上扬。美股房地产行业指数上升0.32%

--美联储主席叶伦主张升息步伐宜谨慎

美联储主席叶伦周一罕见地致信美国消费者权益倡导者纳德(Ralph Nader)，并表示在升息步伐方面要小心谨慎。

叶伦在信件中重申美联储应该循序渐进地升息。叶伦称多数决策者预计升息步伐将较为缓慢。“过于激进地升息...将损及经济增长，可能导致出现长时间的低利率，”叶伦在信中表示。

--人民币入篮SDR短期将促人民币趋稳--李稻葵

人民币入篮SDR(特别提款权)已近在眼前，多家国际投行报告预测人民币之后将出现一轮贬值。但在清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵看来，加入SDR后人民币兑美元汇率将成为国际关注的标杆汇率，中国央行将竭力在短期内增加其相对稳定性。

此外，国际评级机构穆迪发布最新信用展望指出，人民币若纳入SDR，将对中国(Aa3/稳定)具有正面信用影响。

--阿里巴巴马云正就收购香港南华早报进行商谈 彭博援引未具名知情人士的话报导，阿里巴巴集团创始人兼董事局主席马云正在就收购香港南华早报股权进行商谈。彭博称，商谈已进入高级阶段，签约仪式即将公布。报导未披露交易的财务细节。阿里巴巴发言人拒绝置评。记者未能立即联系到南华早报管理人士予以评论。

[市场摘要]:

股市:

--美股周一收盘小跌，交投清淡，上周劲扬后市场稍作喘息，创纪录的制药业并购交易未能鼓舞市场人气。道指收跌31.13点，或0.17%，至17,792.68点；标普500指数收挫2.58点，或0.12%，至2,086.59点；Nasdaq指数回落2.44点，或0.05%，收报5,102.49点。

--欧股下跌，需求放缓拖累商品和能源类股下跌，但包括罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce Plc)在内的英国国防类股上涨，受助于该国增加军事支出计划。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌0.3%，报1,500.14点。Euro STOXX 50指数跌0.2%。

英国富时100指数下跌0.46%，收报6,305.49点；德国DAX指数跌0.25%，报11,092.31点；法国CAC指数跌0.44%，报4,889.12点。

汇市:

--美元触及八个月高位，受助于旧金山联储总裁威廉姆斯周末发表的对通胀立场异常强硬的讲话，他的讲话进一步夯实了12月升息预期。 美元指数盘中一度上扬0.4%，触及八年高位100.000，距离今年峰值100.390不远。欧元兑美元下跌0.2%，报1.0623美元；英镑兑美元下跌约0.5%，报1.5117美元。 债市:

--美债价格上涨，两年期公债标售需求稳健，重燃了市场对较长期公债的需求。两年期公债价格基本持平，收益率为0.922%；指标10年期公债价格涨4/32，收益率为2.246%，下跌接近2个基点；30年期公债收益率下跌1个基点，为3.007%。

--德债收益率连跌10日后上涨，因欧元区企业活动增速创四年高位，令市场对欧洲央行即将祭出的刺激措施力度提出了质疑。

德国10年期公债收益率涨6个基点，至0.54%，脱离上周触及的三周低位0.47%。其他欧债收益率上涨3-6个基点不等。

油市:

--布兰特原油收盘持稳，美国原油小幅下挫，盘中大幅震荡，因沙特誓言将帮助稳定油价，但交易商担心全球供应过剩和美国库存不断增长的迹象。 布兰特原油收涨0.17美元，报每桶44.83美元。美国原油收跌0.15美元，报每桶41.75美元。

金属市场:

--金价下滑1%，接近上周所及的2010年以来低点，美元强劲及美联储几位官员关于下月可能升息的乐观评论打压金价。

2000GMT，现货金跌0.9%，报每盎司1,068美元，本月迄今16个交易日有13天下跌。盘中低点报1,066.60，仅略低于上周所及的2010年2月以来最低1,064.95。

--基本金属跌至数年低位，由于担忧美元急升可能促使生产商暂缓减产，因此需求疲弱导致的供过于求局面缓解无望。

LME期镍跌幅超过6%，至2003年最低，期铜下挫3%至逾六年来低点。期铅触及2010年以来最低，期铝创2009年最低。

LME三个月期铜收报每吨4,490美元，下跌2%，日低为4,443.50美元。(完)