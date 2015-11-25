《路透早报》--11月25日

图为纽约证交所内的交易员。 REUTERS/Brendan McDermid

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第三季建筑完工(0030)

--瑞银(UBS)10月瑞士消费指数(0700)

--法国11月消费者信心指数(0745)

--意大利9月工业订单，工业销售(0900) ；9月零售销售(1000)

--英国银行业者协会(BBA)10月抵押贷款批准件数(0930)

--美国10月实质个人支出/个人所得(1330)；10月耐久财订单(1330) ；一周初请失业金人数(1330)

--美国9月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(1400)

--美国11月Markit综合PMI初值(1445)；11月路透/密西根大学消费者信心指数终值(1500)；10月新屋销售年率(1500)

--韩国11月消费者信心指数(2100)

--新西兰10月贸易收支(2145)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--国台办新闻发布会(0200)

--日本政府月度经济报告

--日本央行10月30日政策会议的会议记录(周二2350)

--日本央行政策委员会审议委员白井早由里发表讲话，而后举行新闻发布会(0100)

--英国财政大臣奥斯本发表秋季陈述及开支审查报告(1230)

--欧洲央行副总裁康斯坦西欧发布半年度金融稳定评估报告(1000)

--瑞典央行发布金融稳定报告(0830)

--澳洲央行助理总裁德贝尔发表讲话(1030)

--巴西央行宣布利率决议(2100)

以下为11月24日下午5:00至25日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--土耳其空军击落俄战机 普京称严重影响俄土关系

土耳其周二在叙利亚边境附近击落一架俄罗斯战机，称其侵犯其领空。俄罗斯总统普京称，俄罗斯不能容忍这种犯罪行为，这起事件将严重影响俄土关系。俄罗斯外长已取消原定访问土耳其的计划。

土耳其官员称击落战机的行为并非针对特定国家，只是在保卫土耳其领空。市场担心土俄两国间紧张形势可能升级，美元下滑，俄罗斯股市和卢布下跌。

--美国第三季GDP增幅上修，但企业库存高企或拖累第四季经济

美国商务部公布，第三季GDP环比年率修正值为增长2.1%，高于初值1.5%。第三季成长数据突显了美国经济的韧性，可能有助于为美国联邦储备委员会(美联储/FED)下月升息树立信心。

其他数据显示，消费者信心在11月进一步下滑，触及14个月低点。9月房价稳健上涨。

数据出炉后，美国金融市场几乎纹风不动；时值土耳其击落俄罗斯战机后，投资者担忧全球安全情势。

--英国央行总裁称何时升息仍然存疑

英国央行总裁卡尼表示，他不知道应该何时上调英国利率。关于英国央行可能何时将利率从纪录低位上调，他这次的说法比以前更加模糊。

英国央行本月稍早未展示出准备升息的迹象，称即使明年全年借贷成本维持不变，近零水平的英国通胀率也仅会缓步回升。这让很多投资者感到意外。

--九家联储银行要求上调贴现率-美联储会议记录

美联储会议记录显示，10月要求上调贴现率的地区联储银行数量从9月时的八家增至九家，暗示美联储可能不久将开始收紧政策。

不过理事会选择与其他两家地区联储银行站在一边，维持当前的贴现率水平不变。

--惠普调降全年财测，因打印机和个人电脑营收疲软

惠普调降全年获利预估，受PC和打印机业务疲弱的拖累。公司股价在周二盘后交易中下挫4%。

惠普目前预计，2016会计年度调整后每股获利为1.59-1.69美元，此前预估为1.67-1.77美元。截至10月31日的第四季，公司整体营收下降9.5%至257.1亿美元。净利从上年同期的13.3亿美元降至13.2亿美元。

[市场摘要]:

土耳其在叙利亚边境附近击落一架俄罗斯战机，俄总统普京表示，这将“给两国关系带来严重后果”。

金融市场迅速作出反应，俄罗斯股市和卢布下滑。土耳其五年期信用违约互换(CDS)一度上涨9个基点至254个基点，为11月中旬以来最高。

美股和美债价格上涨，日圆与瑞郎等避险货币获投资者青睐，美元下跌，金价扬升。

股市:

--美股周二收盘小涨，能源类股跟随油价上涨，投资者关注全球政局。道指收涨19.51点，或0.11%，至17,812.19点；标准普尔500指数收涨2.55点，或0.12%，至2,089.14点；Nasdaq指数小涨0.33点，或0.01%，收报5,102.80点。

--欧股跌至一周低位，地缘政治紧张局势加剧，促使投资者逃离股市等风险资产。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌1.26%，收报1,481.27点。

英国富时100指数跌0.45%，收报6,277.23点；德国DAX指数挫跌1.43%，报10,933.99点；法国CAC指数下滑1.41%，报4,820.28点。

汇市:

--美元下跌，美国消费者信心意外下降以及围绕俄罗斯-土耳其事件的全球紧张态势加剧令人担忧，日圆与瑞郎获投资者青睐。

美元兑日圆尾盘下跌0.3%至122.47日圆。美元兑瑞郎下滑0.3%报1.0152瑞郎。欧元兑美元微涨0.1%至1.0661美元。美元指数下滑0.2%至99.599，周一曾触及八个月高点。

债市:

--美债价格上扬，10年期公债价格上扬3/32，收益率报2.239%，较周一尾盘跌1个基点；两年期公债价格涨1/32，收益率0.934%；30年期公债涨4/32，收益率报3.002%。

--德债两年期公债收益率首次跌至负0.4%之下，投资者寻求最高评级的避险资产。

德国10年期公债收益率下跌3个基点，报0.51%。葡萄牙10年期公债收益率下跌1.5个基点，报2.54%，欧元区其他国家公债下跌2.5-4个基点不等。

油市:

--油价触及两周高位，上涨约3%。布兰特原油收涨1.29美元，或2.9%，报每桶46.12美元，盘中触及46.50美元的两周高位；美国原油收涨1.12美元，或2.7%，报每桶42.87美元，盘中触及每桶43.46美元的11月11日以来最高。

金属市场:

--金价上扬1%，从六年低位附近反弹。现货金盘中一度攀升1.1%，报每盎司1,080.51美元，2013GMT上扬0.5%，报1,074.61美元。美国12月期金收高0.7%，报每盎司1,073.80美元。

--期锌、期铜和期镍反弹，受益于空头回补，另外，美元走软和油价反弹也扶助支撑近期遭受重创的基本金属市场。

三个月期铜收涨2.6%，报每吨4,608美元；三个月期镍升5.7%，三个月期铝微涨0.04%；三个月期铅收升2%，三个月期锡上扬0.5%。(完)