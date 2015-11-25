《路透早报》--11月26日

11月25日，德国法兰克福股票交易所内的交易员们。 REUTERS/Staff/Remote

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第三季资本支出(0030)

--瑞士第三季工业订单(0815)

--欧元区10月M3货供额(0900)

--香港10月份进出口数据和黄金贸易数据(1630)

--日本10月所有家庭支出；10月全国整体CPI/11月东京地区CPI；10月失业率和求才求职比(2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--港台经贸投资论坛(0100)

--新加坡财长王瑞杰在亚洲竞争力研究所2015年年会发表讲话(0110)

--西班牙央行总裁林德在第八届桑坦德国际银行会议中发表主旨演讲(1040)

以下为11月25日下午5:00至26日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--战机击落事件后，俄罗斯与土耳其均不愿退让

俄罗斯周三向叙利亚部署先进导弹系统，以保护在那里的飞机飞行，并誓言俄空军将继续在土耳其领空附近区域执行飞行任务。

此前俄罗斯一家战机被土耳其击落，俄罗斯官员对土耳其行动感到愤怒，并谈到可能采取报复措施以及一些贸易制裁。

美国和欧洲均呼吁保持冷静，并继续通过电话与俄罗斯外长拉夫罗夫对话，显示国际社会对过去这对冷战对手之间紧张关系可能升级感到关切。

--消费者支出低迷，预示美第四季经济增长温和

美国商务部公布，10月消费者支出较前月上升0.1%，与9月增幅相同。这显示出，自第三季较上年同期大幅增长3.0%以来，消费者支出开始放缓，但不会改变对美联储下月升息的预期，因周三公布的数据还显示，10月企业支出大幅上升且上周初请失业金人数下降。

美债价格温和上涨，美元指数触及八个月高位，美股持平。

--首批境外央行类机构正式进入中国银行间外汇市场

中国央行表示，首批境外央行类机构在中国外汇交易中心完成备案，正式进入中国银行间外汇市场，这有利于稳步推动中国外汇市场对外开放。

中国央行今年9月表示，将允许境外央行类机构直接进入中国银行间外汇市场，开展即期、远期、掉期和期权等外汇交易。

--北京市属事业单位将在2017年整体或部分迁入通州

中国中央电视台周三援引北京市委十一届八次全会报道，北京市各市属行政事业单位，将在2017年整体或部分迁入北京通州行政副中心。

央视官方微博称，目前行政副中心的行政办公区所在地拆迁工作已经完毕，核心区建设已全面展开。北京将严格控制建设规模和开发强度。

--巴西连续第三次会议维持利率不变，符合预期

巴西央行一如预期，连续第三次会议维持利率不变，以避免进一步损及低迷的经济，尽管通胀冲高。巴西仍维持指标利率在14.25%不变。这一水准是九年高位，也远高于印度和墨西哥等新兴国家。八位委员中有两位投票赞成加息至14.75%，其余人赞成维持利率不变。

[市场摘要]:

股市:

--美股周三收盘基本持平，医疗保健和消费者类股涨幅最大，最新的经济数据显示，美国经济温和成长。

道指收涨1.2点，或0.01%，至17,813.39点；标准普尔500指数收跌0.27点，或0.01%，至2,088.87点；Nasdaq指数涨13.335点，或0.26%，收报5,116.143点。

--欧股大幅上涨，受助于欧元走软及Metro和LafargeHolcim宣布上调股息。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数涨1.43%，收报1,502.46点。

英国富时100指数上涨0.96%，收报6,337.64点；德国DAX指数劲扬2.15%，报11,169.54点。法国CAC指数走高1.51%，报4,892.99点。

汇市:

--美元走强，兑一篮子货币持于数月高位附近，因最新一波数据继续支持美联储12月将升息的预期。

美国制造业数据良好，推动美元兑日圆上涨。欧元在纽约尾盘反弹，在1.06美元遭遇一定的短期技术阻力。分析师称，欧元反弹的主要原因是成交清淡，以及交易商出脱手中持有的空头头寸。

债市:

--美债价格持稳至走高，因德债收益率触及纪录低位，以及数据支持了国内通胀低迷的观点。美国债市周四将因感恩节假期休市。

10年期公债价格尾盘上扬3/32，收益率报2.232%，较周二尾盘跌1个基点；两年期公债收益率小涨，报0.934%；30年期公债价格攀升7/32，收益率回落1个基点，至2.995%。

--德国两年和五年期公债收益率触及新低，之前有报导称，欧洲央行官员正在考虑在下周央行会议上实施两级存款利率和扩大购债规模的选项。

10年期德债收益率下跌3个基点，报0.47%。欧元区其他公债收益率大幅走低，葡萄牙公债收益率领跌，跌10个基点，报2.43%。

油市:

--油价抹去早盘跌幅，收盘小涨；美国原油库存增长幅度低于预期，且美国活跃钻机数量减少。布兰特原油收涨0.05美元，报每桶46.17美元；美国原油收涨0.17美元，报每桶43.04美元。

金属市场:

--金价下跌，略高于近六年最低位，因美国经济数据强劲巩固美联储下月升息的预期，从而提振美元。1941GMT现货金小跌0.4%，报每盎司1,070.46美元。美国12月期金收低0.4%，报每盎司1,070美元。

--期铜下跌，因美元走强加剧了市场对供应过剩和主要消费国中国需求增长缓慢的担忧。伦敦金属交易商指标期铜收跌1.3%，报每吨4,549美元。期铜周一跌至4,443.5美元的逾六年最低。(完)