《路透早报》--11月27日

图为以股市图表为背景拍摄的欧元硬币。 REUTERS/Dado Ruvic

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国公布10月工业企业利润(0130)

--台湾主计总处公布第三季经济成长率统计值(0800)

--英国11月Gfk消费者信心指数(0005)；11月Nationwide房价(0700)；第三季GDP修正值/第三季企业投资初值(0930)

--德国10月进口物价(0700)；12月Gfk消费者信心指数(1200)

--法国10月消费者支出/10月生产者物价指数(PPI)(0745)

--意大利11月企业信心指数/消费者信心指数(0900)

--欧元区11月企业和经济景气指数(1000)

--加拿大10月PPI(1330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--西班牙央行总裁林德参加“地中海地区的货币政策与金融稳定”会议(0600)

--捷克央行总裁Miroslav Singer发表讲话，题为“欧洲经济-恢复长期成长还是陷入停滞？”(0815)

以下为11月26日下午5:00至27日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--俄罗斯寻求对土耳其实施经济报复，双方均无让步迹象

俄罗斯威胁对土耳其实施经济报复，称仍在等待土方对击落俄战机的合理解释，但土耳其认为这种威胁“不理智”且“不合适”。

俄罗斯总理梅德韦杰夫命令其政府草拟举措，包括冻结与土耳其的一些合作投资项目、以及限制土耳其食品进口等。全球领导人都敦促双方避免情势升级。

周二俄罗斯战机被击落，是北约成员国和俄罗斯之间发生的最严重冲突之一。

--中央军委改革工作会议举行，习近平指出全面实施改革强军战略

中国国家主席、中央军委主席习近平称，将全面实施改革强军战略，推进领导掌握部队和高效指挥部队有机统一，更好使军队最高领导权和指挥权集中于党中央、中央军委。

习近平称，要推动军队由数量规模型向质量效能型转变，裁减军队员额30万，精简机关和非战斗机构人员。

--欧洲央行称与中国央行的货币互换有助全球流动性稳定

欧洲央行表示，已与中国央行成功完成双边货币互换的测试，这一安排有利于全球流动性的稳定，也是对欧元区与中国迅速增长的双边贸易和投资的认可。

中国央行周四也发布消息称，已与欧央行完成双边本币互换操作测试，资金最终提供给部分中国和欧元区商业银行，未来双方可根据需要即时启动互换操作。

--欧盟执委会认为德国应该增加投资，以帮助欧元区经济成长

欧盟执委会表示，德国与荷兰拥有巨大的经常帐盈余，应增加投资以帮助刺激整个欧元区的经济成长和通胀。

执委会表示，要想刺激欧元区一直不温不火的经济复苏和持续低迷的通胀，各国政府明年应把精力集中在投资、结构性改革和完善公共财政方面。不过，增加投资的责任主要落在德国与荷兰这些更有实力的国家身上，这些国家本身也能从经济的再平衡当中受益。

--中国计划下调国内玉米价格，以缩减大规模库存

业内消息人士称，中国政府计划连续第二年下调国内玉米价格，以调动起粮食加工企业停滞不前的需求，并削减居于全球首位的玉米库存。消息人士表示，中国政府准备将2016/17市场年度的临储价格进一步下调10%至每吨1,800元人民币(282美元)。此前已宣布对10月份开始的2015/16市场年度调降价格。

[市场摘要]:

周四美国适逢感恩节公共假日，美股、美债、金市、纽约商业期货交易所(NYMEX)油市休市。

股市:

--欧股周四触及三个月高位，在清淡交投中上涨，因有关欧洲央行下周将有大动作的预期升温。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.9%，报1,516.25点，为8月以来最高。

英国富时100指数涨0.88%，收报6,393.13点；德国DAX指数上扬1.35%，报11,320.77点；法国CAC指数上涨1.08%，报4,946.02点。

汇市:

--欧洲市场欧元兑美元在七个月低点附近徘徊，兑日圆亦下跌，因投资者预期欧洲央行下周将再次放松货币政策，做空欧元。英镑兑美元重新跌向七个月低点，乐观的英国经济预期以及英国财政大臣奥斯本发表的政府支出评估，并未改变市场对英国短期内不会升息的看法。

欧元兑美元跌0.1%。欧元兑日圆下滑0.1%。美元指数涨至99.831。

债市:

--欧元区公债收益率略下滑，市场将欧洲央行有关两级存款利率的讨论解读为即将大幅降息的信号。

德国五年期公债收益率曾短暂触及负0.196%的纪录新低，两年期德债收益率徘徊在低点负0.418%的上方不远。10年期德债收益率持平于0.47%。

油市:

--油价下滑，终止连续六日涨势，因市场对中东地区紧张局势升级恐干扰供应的担忧消散，关注焦点回到市场供应持续过剩上。布兰特原油期货结算价下跌0.71美元至每桶45.46美元，稍早曾下挫逾1美元至45.00的日低。1957GMT，美国原油期货下滑0.53美元至每桶42.51，盘中稍早一度升至43.30美元。

金属市场:

--伦敦市场，金价在近六年低位附近交投，美国数据巩固了年内升息预期，美元持于数月高位。1505GMT，现货金持平在每盎司1,070.76美元。现货银上扬0.6%，报每盎司14.24美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜反弹至近两周最高，因美元上行势头减弱，基金开始出脱部分空头押注。指标三个月期铜收涨1.9%，报每吨4,636美元；三个月期锌上扬1.6%，报每吨1,604美元；三个月期铝上扬2.8%，报每吨1,501美元；三个月期锡升1%，报每吨14,900美元；三个月期铅攀升1.6%，报每吨1,641美元；三个月期镍急升3.1%，报每吨9,190美元。(完)