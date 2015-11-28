《路透早报》--11月28日

[重大数据或新闻]

--今日为感恩节翌日，美国金融市场提前休市。由于很多交易员离场休假，市场成交清淡。初步数据显示，美国假日季销售开局不佳，消费者热情不够高涨，拖累零售股走低。美元普涨，兑主要货币触及八个月高位，因预期瑞士央行将会效仿欧洲央行进一步下调存款利率，欧元和瑞郎受累走低。美国公债上扬，因德国五年期公债收益率触及纪录低位。

消息面也很淡静，美国没有数据公布。

* 12月德国消费者信心跌幅小于预期，消费意愿甚至出现改善，这是德国圣诞节购物者准备打开钱包购物的一个迹象。基于对2,000名德国民众的调查显示，12月GfK消费者信心指数从前月9.4降至9.3。这是自今年2月以来的最低数值，不过要比路透调查预估的9.2稍高些。德国消费者信心连续第六个月下降，不过下降速度已明显放慢。

* 周五公布的官方数据显示，英国第三季经济增速放缓，在全球经济下滑的大背景下，贸易对季度经济增长的拖累创下最大纪录。英国国家统计局称，第三季国内生产总值(GDP)较前季成长0.5%，同初值一样，亦符合路透调查的预估，但低于第二季0.7%的增速。第三季GDP较上年同期确认为成长2.3%，低于第二季的2.4%，显示英国经济正自去年2.9%的增速放缓。

* 欧元区11月经济景气指数为106.1，路透调查为105.9。11月消费者通胀预期指数为3.7。11月消费者信心指数为负5.9，预估为负7.7。11月工业景气指数为负3.2，预估为负2.1。11月企业景气指数为0.36。

* 加拿大统计局周五公布，加拿大生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.5%，9月修正后为下滑0.4%(前值为下滑0.3%)，较上年同期下滑0.4%。

[市场摘要]:

股市:

--美国主要股指周五收盘基本持平，盘中交投淡静。消费者类股下跌，因投资者对于美国假日消费季的早期报告感到紧张，迪斯尼订户减少也重压市场。美国股市在周四感恩节后提前三小时收盘，许多交易员今日继续休假。成交稀落，仅有27.9亿股股票换手，而前七个交易日的日均交易量为70亿股。道琼工业指数下跌14.9点或0.08%，报17,798.49点；标准普尔500指数上涨1.24点或0.06%，至2,090.11点；Nasdaq指数涨11.38点或0.22%，收于5,127.53点。标普500指数10大类股中，有七类小幅上扬，能源类股下跌0.7%。媒体和零售商类股带领非必需消费类股下跌0.4%。

--欧洲股市周五从三个月高位回落，受累于矿业股因中国股市急跌而走低，但欧洲央行下周将采取进一步刺激措施的预期限制了跌幅。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.26%，报1,512.32点，周四该股指曾录得8月以来最高收盘点位。英国富时100指数下跌0.28%，收报6,375.15点。德国DAX指数下跌0.24%，报11,293.76点。法国CAC指数下跌0.32%，报4,930.14点。

汇市:

--美元周五普涨，兑一篮子货币触及八个月高位，因有关瑞士央行将效仿欧洲央行下调存款利率的臆测，进一步拖累欧元和瑞郎走低。本周，美元兑瑞郎上扬逾1.1%，周五触及五年高位。美元/瑞郎连续第二周升幅超过1%，上周涨幅接近1.2%。欧元兑美元在纽约时段下午的交易中反弹，重返1.06美元之上，之前在隔夜交易中跌至七个月低位附近。最新下跌0.1%，报1.0596美元。欧元兑美元本月迄今下跌3.7%，因市场预期欧洲央行将在12月3日的会议上宣布进一步放宽货币政策。

债市:

--美国公债价格周五小涨，指标公债收益率徘徊在逾三周最低水准附近，因全球股市下跌，引发对较低风险公债的需求。公债价格盘初上扬，因中国股市重挫，受累于监管机构对券商立案调查和工业企业利润数据转弱。成交清淡，因美国金融市场今日提前结束交易，周四因感恩节假期休市。指标10年期公债价格上扬3/32，收益率报2.222%，日内下跌1个基点。根据路透数据，稍早触及逾三周最低2.204%。

--德国五年期公债收益率周五触及纪录低位，跌穿欧洲央行负0.2%存款利率，进一步表明市场调整头寸准备迎接欧洲央行下周采取激进举措。欧元区公债收益率全线大幅下跌。五年期德债收益率下跌1.6个基点，至负0.204%，随后小幅反弹，收盘报负0.19%。对利率敏感的两年期德国公债收益率下降1个基点，短暂触及纪录低点负0.42%，暗示市场已消化欧洲央行将大幅调降存款利率的预期。10年期意大利和德国公债收益率差DE10YT=TWEB收窄至约93个基点，为3月以来最窄。10年期法国和德国公债收益率均跌至约一个月来的最低水平，10年期德国公债收益率报0.46%。

油市:

--油价周五收盘下跌，美国市场假日后交投清淡，美元反弹至八个月高位以及中国股市大跌为本已供应过剩的油市带来额外压力。美国原油期货跌1.33美元，报每桶41.71美元，路透的数据显示，交易量仅为28万口，周一的交易量为50多万口，属于正常的交易量。布兰特原油期货跌0.6美元，报每桶44.86美元。本周，美国原油上涨4%，布兰特原油上涨不到0.5%，但本月两者皆下跌约10%。

金属市场:

--金价周五下跌近2%，逼近六年低位，本周可能连跌第六周，受累于美元走强，以及美国下月升息的前景。现货金盘中一度触及2010年2月以来最低1,052.46美元，后小幅反弹，1759 GMT，下跌1.3%，报每盎司1,057.50美元。现货金价本周下跌约2%。美国12月期金触及六年低位1,051.10美元，后反弹，收挫1.3%，报每盎司1,056.20美元，本周连跌第六周。

--期镍周五骤降，因尽管一批中国生产商表示计划减产，但市场对减产承诺能否兑现存疑。包括金川集团在内的八家中国镍生产商表示，他们下月将减产1.5万吨，明年减产至少20%。尽管如此，三个月期镍急挫5.5%，触及日低8,685美元，后缩减跌幅，收挫4.5%，报每吨8,775美元。三个月期铜收跌1.4%，报每吨4,573美元，守在周一触及的2009年5月以来最低4,443.50美元之上。(完)