《路透早报》--11月30日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国10月货物和服务贸易

--中国11月外汇储备(11月30日-12月7日)

--澳洲11月TD-MI通胀指标(2330)

--日本10月工业生产初值和10月零售销售(29日2350)

--澳洲第三季企业库存和获利、10月民间部门信贷和房屋信贷(0030)

--日本10月建筑订单和房屋开工(0500)

--德国10月实质零售销售(0700)

--瑞士11月KOF领先指标(0800)

--香港10月M3货供额和10月零售销售(0830)

--英国10月消费者信贷、M4货供额、抵押贷款发放金额和批准件数(0930)

--意大利11月消费者物价指数(CPI)和消费者物价调和指数(HICP)初值(1000)

--意大利10月生产者物价指数(PPI)(1100)

--德国11月CPI和HICP初值(1300)

--加拿大第三季经常帐(1330)

--美国11月芝加哥采购经理人指数(PMI)(1445)

--美国10月成屋待完成销售指数(1500)

--新西兰第三季贸易条件(2145)

--韩国11月CPI(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--日本央行总裁黑田东彦对名古屋当地企业领袖讲话(0100)

--美联储理事就多德-弗兰克修正案举行公开会议(1330)

--西班牙央行总裁林德就“西班牙经济的现状与展望”发表演讲(1825)

以下为11月27日下午5:00至30日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--普京下令制裁土耳其，土俄争端升级

俄罗斯总统普京周六签署总统令，对土耳其实施一系列惩罚性经济制裁，凸显四天前土耳其击落一架俄罗斯战机后，俄罗斯对土方的愤怒程度。

这道立即生效的法令规定，禁止所有从俄罗斯飞往土耳其的包机航班，旅行社将接到通知不许组团前往土耳其旅游，进口未特别指定的土耳其商品属违法行为，驻俄的土耳其企业和公民的经济活动被暂停或受到限制。土方称此举只会让形势恶化。

--美国感恩节和黑色星期五实体店销售同比小降，网购销售强劲

美国感恩节和黑色星期五的实体店销售较去年略微下降，但鉴于假日购物季的打折期不仅限于周末，且许多消费者转战网络购物，所以表现仍算强劲。据周六公布的数据，网购销售额涨幅达两位数。就在几年前黑色星期五还是为假日购物季拉开序幕的重要日子，如今它的重要性已越来越低，因为越来越多的零售商11月会提前开始折扣活动，并在感恩节当天就开门迎客。

--中国证券业协会详解对券商融资类收益互换业务的清理规范细节

中国证券业协会场外市场专业委员会周日表示，为防范市场风险，促进收益互换业务回归本原，证券业协会要求证券公司对融资类收益互换业务进行清理规范，主要包括几个方面：一是停止新增此类业务；二是存量业务可按合同继续履行，但不得延期；三是对于客户的融资需求，可以通过融资融券业务在场内规范进行；四是其他满足客户风险管理等合理需求的场外衍生品业务仍可正常、规范开展。

--消息人士称中国九大铜生产商一致同意2016年减产

据一位业内高管人士称，中国九大铜生产商已就2016年将精炼铜减产逾20万吨的初步计划达成协议，这一减产幅度相当于今年产量的约5%。这位高管称，这九家铜生产商还会请求中国有色金属工业协会(CNIA)要求政府调查上海期交所的高频交易和恶意做空期铜的行为。该高管还说，铜生产商将被禁止将铜销售给持有大量期铜空仓的买家。

--总理齐普拉斯未能获得反对党对养老金改革的支持

希腊总理齐普拉斯周六在养老金改革问题上未能获得反对党的支持。按照国际援助协议，希腊政府需要在今年底前提出深度改革方案，让出现问题的养老金系统继续运转下去，方案内容包括将数个养老基金合并成一个，以及削减补充养老金。齐普拉斯召集各大反对党领袖开会，寻求达成更广泛的共识。但希腊政府的一位高级官员称，反对党领袖拒绝了齐普拉斯创建联合委员会准备养老金改革提案的要求。

--加拿大BC省获准在中国发债60亿元，开外国政府熊猫债先河

首单外国政府在华发行熊猫债“出水”，中国央行周五公布，加拿大不列颠哥伦比亚省（简称BC省）在中国银行间债券市场首次注册发行熊猫债60亿元，这标志着中国债市进一步开放。至此，国际开发机构、境外非金融企业、境外商业银行、外国政府均已先后在中国银行间债券市场发行了熊猫债。这亦有利于推进人民币跨境使用。

[市场摘要]:

股市:

--美国主要股指周五收盘基本持平，盘中交投淡静。消费者类股下跌，因投资者对于美国假日消费季的早期报告感到紧张，迪斯尼旗下ESPN体育电视频道用户流失也重压市场。

道琼工业指数下跌14.9点，或0.08%，报17,798.49点；标准普尔500指数上涨1.24点，或0.06%，至2,090.11点；Nasdaq指数涨11.38点，或0.22%，收于5,127.53点。

--欧洲股市从三个月高位回落，受累于矿业股因中国股市急跌而走低，但欧洲央行下周将采取进一步刺激措施的预期限制了跌幅。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.26%，报1,512.32点，周四该股指曾录得8月以来最高收盘点位。

英国富时100指数下跌0.28%，收报6,375.15点。德国DAX指数下跌0.24%，报11,293.76点。法国CAC指数下跌0.32%，报4,930.14点。

汇市:

--美元普涨，兑一篮子货币触及八个月高位，因有关瑞士央行将效仿欧洲央行下调存款利率的臆测，进一步拖累欧元和瑞郎走低。本周美元兑瑞郎上扬逾1.1%，为连续第二周升幅超过1%；周五触及五年高位。

欧元兑美元在纽约时段下午的交易中反弹，重返1.06美元之上，之前在隔夜交易中跌至七个月低位附近。欧元最新下跌0.1%，报1.0596美元；本月迄今下跌3.7%，因市场预期欧洲央行将在12月3日的会议上宣布进一步放宽货币政策。

债市:

--美国公债价格小涨，指标公债收益率徘徊在逾三周最低水准附近，因全球股市下跌，引发对较低风险公债的需求。

指标10年期公债价格上扬3/32，收益率报2.222%，日内下跌1个基点。根据路透数据，该收益率稍早触及逾三周最低2.204%。

--德国五年期公债收益率触及纪录低位，跌穿欧洲央行负0.2%存款利率水准，进一步表明市场调整头寸准备迎接欧洲央行下周采取激进举措。欧元区公债收益率全线大幅下跌。五年期德债收益率下跌1.6个基点，至负0.204%，随后小幅反弹，收盘报负0.19%。

对利率敏感的两年期德国公债收益率下降1个基点，短暂触及纪录低点负0.42%，暗示市场已消化欧洲央行将大幅调降存款利率的预期。10年期法国和德国公债收益率均跌至约一个月来的最低水平，10年期德国公债收益率报0.46%。

油市:

--油价收盘下跌，美国市场假日后交投清淡，美元反弹至八个月高位以及中国股市大跌为本已供应过剩的油市带来额外压力。

美国原油期货跌1.33美元，报每桶41.71美元。布兰特原油期货跌0.6美元，报每桶44.86美元。本周，美国原油上涨4%，布兰特原油上涨不到0.5%，但本月两者皆下跌约10%。

金属市场:

--金价下跌近2%，逼近六年低位，本周可能连跌第六周，受累于美元走强，以及美国下月升息的前景。现货金盘中一度触及2010年2月以来最低1,052.46美元，之后小幅反弹，1759GMT时跌1.3%，报每盎司1,057.50美元。现货金本周下跌约2%。

美国12月期金短暂触及六年低位1,051.10美元后反弹，终场收挫1.3%，报每盎司1,056.20美元，本周连跌第六周。

--期镍骤降，因尽管一批中国生产商表示计划减产，但市场对减产承诺能否兑现存疑。三个月期镍急挫5.5%，触及日低8,685美元，后缩减跌幅，收挫4.5%，报每吨8,775美元。

三个月期铜收跌1.4%，报每吨4,573美元，守在周一触及的2009年5月以来最低4,443.50美元之上。(完)