（更正）《路透早报》--12月1日

图为纽约证交所内的交易员。 REUTERS/Brendan McDermid

（更正：因数据公布日期有变，删除今日看点经济数据中的日本10月加班工资预告）

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本第三季企业资本支出(11月30日2350)和11月日经制造业PMI终值(0135)

--韩国11月进出口及贸易收支初值(0000)和11月日经/Markit制造业PMI(0120)

--澳洲10月建筑许可、第三季经常帐赤字及净出口对GDP的贡献率(0030)

--中国11月官方制造业和非制造业PMI(0100)和11月财新制造业PMI(0145)

--台湾11月日经Markit制造业PMI(0200)

--瑞士第三季国内生产总值(GDP)(0645)、10月零售销售(0815)和11月制造业PMI(0830)

--意大利11月Markit/ADACI制造业PMI(0845)、10月失业率(0900)和第三季GDP终值(1000)

--法国11月Markit制造业PMI(0850)

--德国11月Markit/BME制造业PMI、11月失业人数和失业率(0855)

--欧元区11月Markit制造业PMI终值(0900)和10月失业率(1000)

--英国11月Markit/CIPS制造业PMI(0930)

--加拿大第三季GDP(1330)

--美国11月Markit制造业PMI终值(1445)、10月建筑支出(1500)、11月供应管理协会(ISM)制造业指数(1500)

--韩国11月外汇储备(2100)和10月经常帐收支(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--澳洲央行举行议息会议(0330)

--英国央行公布今年银行业压力测试结果，并发布金融稳定报告(0700)，随后央行总裁卡尼就该报告举行记者会(0900)

--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势及货币政策发表讲话(1745)

--澳洲央行总裁史蒂文斯向澳洲以色列商会发表讲话(2300)

以下为11月30日下午5:00至12月1日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--IMF同意人民币入篮，给予其储备货币地位

国际货币基金组织(IMF)周一如市场预期，同意将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子，这是中国争取作为一个全球性经济体而获得承认的努力取得的一项胜利。人民币将于2016年10月入篮，权重为10.92%。本次审议将欧元权重由37.4%降至30.93%。

IMF总裁拉加德已明确表示，不希望中国政府就此止步。中国人民银行表示，此举意味着国际社会对中国在国际经济金融舞台上发挥积极作用有更多期许。人民币进入SDR也得到了美英等国的支持。

IMF决定公布后，离岸人民币小幅上涨，美国交易时段人民币兑美元上涨0.3%，报6.4245元人民币。

--美国房地产及制造业数据疲软，暗示第四季经济增长温和

美国中西部工厂活动在11月萎缩，10月成屋待完成销售指数则略有增加，成为美国经济第四季将可能继续温和增长的最新证据。美国供应管理协会(ISM)-芝加哥称，11月采购经理人指数(PMI)下降7.5点，至48.7，因新订单大幅下降，导致该指数在今年第六次回到萎缩区域。全美不动产协会(NAR)表示，美国10月成屋待完成销售指数较上月上涨0.2%，至107.7，预估为上升1.0%。

分析师称，几份疲软的经济数据可能不会阻止美联储12月升息的脚步，因为11月就业增长并没有严重放缓。美国金融市场对该数据反应冷淡。

--德国11月CPI初值较前月上涨0.1%，较上年同期上涨0.4%

德国11月年通胀率小幅上升，但总体物价压力依然疲弱，给本周欧洲央行进一步放宽货币政策提供了更多支持。德国联邦统计局周一公布，德国11月消费者物价指数(CPI)初值较上月上涨0.1%，较上年同期上涨0.4%，符合路透调查预估。11月消费者物价调和指数(HICP)初值较上月上涨0.1%，较上年同期上涨0.3%，与路透调查预估亦相符。

--路透调查显示11月OPEC产量增加，油价逆转涨势收跌

路透周一公布根据船运数据以及石油公司、石油输出国组织(OPEC)及咨询公司信息编制的调查结果，OPEC成员国11月产量由前月的3,164万桶增至3,177万桶，主要受伊拉克出口回升及沙特产量增加带动。

受此影响，油价周一走低，逆转早盘升势。

--消息人士称摩根士丹利固定收益部门拟最多裁员25%，涉及所有地区

知情人士表示，摩根士丹利计划旗下固定收益部门最多裁员25%，并称这次裁员遍及各地区，且可能在未来两周内发生。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收低，医疗保健和消费类股领跌，投资者为各央行的政策消息做准备。但三大股指连续第二个月录得月线上扬，金融股涨1.7%带来提振；不过公共事业类股本月下滑2.8%。

道琼工业指数跌78.57点，或0.44%，至17,719.92点；标准普尔500指数跌9.65点，或0.46%，至2,080.46点；Nasdaq指数跌18.86点，或0.37%，至5,108.67点。

--欧洲股市上扬，因欧洲央行将祭出更多刺激举措的预期打压欧元，提振汽车股。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.37%，收报1,517.98点，逼近上周触及的三个月高位。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数也上扬0.5%。

英国富时100指数下跌0.3%，收报6,356.09点。德国DAX指数上涨0.78%，报11,382.23点。法国CAC指数上涨0.56%，报4,957.60点。

汇市:

--美元兑主要货币小涨，预计欧洲央行将采取进一步刺激措施。美元指数上涨0.15%，报100.170，本月上涨逾3%。欧元兑美元下跌0.2%，本月下跌4%。美元兑日圆涨0.2%，至123.06日圆，本月上涨2%。

国际货币基金组织(IMF)周一宣布，决定将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子。该决定公布后，离岸人民币小幅上涨，美国交易时段人民币兑美元上涨0.3%，报6.4245元人民币。

债市:

--美国公债价格基本持平，本周将是繁忙的一周，将有数位美联储官员发表讲话，还将有重要经济数据出炉。

指标10年期公债价格上涨3/32，收益率报2.214%，低于周五尾盘的2.222%。30年期公债价格涨13/32，收益率报2.980%。

--欧元区公债收益率上扬2-3个基点，市场认为欧洲央行大规模放宽政策已是大概率事件。

德国10年期公债收益率上扬3个基点，报0.48%，脱离上周五触及的一个月低位0.44%。两年期德债收益率持稳在负0.41%。五年期德债收益率小涨，报负0.17%。

油市:

--油价走低，逆转早盘升势，因一项调查预估，石油输出国组织(OPEC)11月产油量增加，以及美元走强重压对以美元计价商品的需求。

指标布兰特原油期货收跌0.25美元，或0.6%，报每桶44.61美元，盘中曾上扬近1美元。美国原油期货收跌0.06美元，报每桶41.65美元，日高为42.61美元。两大合约本月均收跌约10%。

金属市场:

--金价上涨1%，但仍接近近六年最低水平，势将录得两年半来最大月度跌幅，因美国今年底前将升息的前景推动美元触及多月高位。

1957GMT，现货金上涨0.9%，报每盎司1,066.40美元，略高于上周五触及的2010年2月以来最低1,052.46美元。美国12月期金结算价上涨9.6美元，报1,065.8美元。

--期铜仅从中国生产商减产计划中得到小幅提振，涨幅受限于美元走强和对最大金属消费国中国经济的担忧。三个月期铜收涨0.3%，报每吨4,586美元。

期镍收盘时没有成交，最后买入价涨1.2%，报每吨8,880美元。期锌上扬0.9%，收报每吨1,562美元。期铝下跌0.8%，收报每吨1,446美元。期铅涨1.8%，收报每吨1,645美元，期锡上涨0.3%，报每吨15,050美元。(完)