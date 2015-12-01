《路透早报》--12月2日

图为美国俄克拉荷马州Guthrie附近一处油田的抽油机。 REUTERS/Nick Oxford

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第三季国内生产总值(GDP)(0030)

--英国11月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)(0930)

--欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)初值和10月生产者物价指数(PPI)(1000)

--美国一周抵押贷款指数(1200)、11月ADP民间就业岗位增幅(1315)、第三季非农生产力和劳工成本修正值(1330)

--韩国第三季GDP修正值(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--日本央行副总裁岩田规久男向当地商业领袖发表演讲，并召开记者发布会(0130)

--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话(1310)

--美联储理事塔鲁洛参加联邦存款保险公司(FDIC)主办的会议(1400)

--加拿大央行宣布利率决定(1500)

--美联储主席叶伦在华盛顿经济俱乐部发表演讲(1700)

--美联储发布经济状况褐皮书(1900)

--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景发表讲话(2040)

--经济合作暨发展组织(OECD)全球战略集团会议(至12月3日)

以下为12月1日下午5:00至12月2日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--IMF决策者认为中国有必要进一步推进经济改革

国际货币基金组织(IMF)周二表示，该组织的决策人士强调，中国有必要进一步推进经济改革，人民币加入特别提款权(SDR)货币篮子将在操作方面遇到一定挑战。IMF人士指出境内和境外人民币汇率之间的差距，并警告称未来这种差异可能给IMF成员构成挑战，一旦人民币入篮的决定生效，他们可能收到部分以人民币发放的贷款。

--欧洲制造业在11月加快增长，美洲和亚洲放缓

周二公布的多项调查显示，全球11月制造业成长仍保持疲弱，因新接订单速度放缓。欧洲制造业增速达19个月高位，但美国制造业成长放缓，加拿大和巴西萎缩，中国制造业活动降至三年低点，这给全球经济成长的强劲程度罩上疑云。摩根大通与Markit共同编制的全球制造业采购经理人指数(PMI)在11月下滑至51.2，略低于10月时创下的五个月高点51.3。

美国供应管理协会(ISM)称，11月全国制造业指数降至48.6，为2009年6月以来最低，10月为50.1。制造业在11月首度于三年来呈现萎缩，美元强势和能源企业大幅削减支出给制造业带来负担，但汽车销售强劲，说明经济基础仍然稳固。

欧元区11月Markit制造业PMI终值为52.8，符合之前公布的初值，高于10月的52.3。该指数守在景气荣枯分水岭50之上已有超过两年时间。

德国11月失业率降至6.3%，创下1990年德国统一以来的最低水平，增强了有关民间消费将继续支撑该国经济增长的预期。

美国制造业数据疲弱，而另一方面欧元区制造业以19个月来最快速度增长，而且德国失业率降至纪录低位，这都提振欧元升穿1.06美元关口，在纽约尾盘上涨0.7%，创下11月20日来最大单日升幅。

--朱光耀称有管理的浮动汇率最适合过渡时期的经济中国副财长朱光耀周二表示，人民币即将加入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子，中国不会停下改革的脚步；但他认为，有管理的浮动汇率对过渡时期的经济最为适宜。他还表示希望人民币最终能完全反映市场价值，但同时强调，中国经济正在从依靠投资带动的模式转向创新驱动。

--独家：俄气消息人士称，俄罗斯可能冻结Turkish Stream天然气项目

俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)两位消息人士对路透说，俄罗斯可能冻结Turkish Stream天然气管道项目数年，报复土耳其击落俄罗斯战机。若真如此，那么象征性意义要大于实质影响，因为该项目一直受到工期延迟且可行性遭质疑的困扰。俄方官员称就管道及核电厂项目尚未有任何决定。

--中国央行半年来首次开展SLF操作0.5亿元，发挥利率走廊上限作用

中国央行周二公布，11月当月下调央行分支行SLF利率后，于24日开展隔夜常备借贷便利(SLF)操作0.5亿元，利率2.75%，发挥了利率走廊上限的作用。期末常备借贷便利余额为0。

--中国铜冶炼商呼吁政府收储铜，同意2016年减少精铜产量35万吨

中国10家最大的铜生产商周二发布联合倡议书，一致同意2016年将采取减少精铜产量35万吨，并联合要求政府收储铜。此前已有其他金属业要求政府干预，以支撑跌至数年低点的金属价格。

受中国减产计划提振，伦敦金属交易所(LME)期铜周二收涨1%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二上扬，12月交易迎来了开门红，因医疗保健和消费类股反弹，且汽车销售数据暗示11月经济成长强劲。

道琼工业指数上扬168.43点，或0.95%，至17,888.35点。标准普尔500指数收高22.22点，或1.07%，至2,102.63点。Nasdaq指数上扬47.64点，或0.93%，至5,156.30点。

--欧洲股市下跌，受累于全球销量最大的工业气体公司Linde因下调2017年利润目标而急跌14.3%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.35%，报1,512.68点。

英国富时100指数上涨0.62%，收报6,395.65点。德国DAX指数下跌1.06%，报11,261.24点。法国CAC指数下跌0.87%，报4,914.53点。

汇市:

--美元下跌，因美国制造业数据萎缩和欧洲经济数据强劲，拖累美元兑一篮子主要货币从八个半月高位回落。美元指数跌0.4%，至99.78，为近两周来最大单日跌幅。

欧元兑美元上涨0.7%，至1.0640美元，为11月20日来最大单日升幅。澳元劲涨1.5%，至0.7335美元。新西兰元兑美元也劲升1.6%，至0.6686美元的一个月高位。

债市:

--美国公债价格上扬，指标公债收益率逼近一个月低位，因数据显示美国11月制造业活动降至六年最低水平。

美国指标10年期公债价格尾盘上扬19/32，收益率报2.150%，远低于周一尾盘的2.218%，美国制造业数据公布后曾触及近一个月低位2.145%。30年期公债收益率盘中也触及一个月低位2.908%，公债价格尾盘上扬1-17/32，收益率报2.912%，低于周一尾盘的2.990%。

--一项备受关注的衡量市场长期通胀预期的指标--五年、五年远期损益平衡通胀率升穿1.8%，至7月以来最高水平，因投资者预计欧央行本周将祭出一套全面的宽松举措。美国/欧元区两年期公债收益率差扩至2006年以来最大。

对利率反应敏感的两年期德债收益率跌至负0.43%的历史新低。德国10年期公债收益率下跌1个基点，至0.47%。

油市:

--布兰特原油收跌，因预计石油输出国组织(OPEC)本周会议将不会减产来缓解供应过剩状况；美国原油持稳，因预计库存减少。

布兰特原油期货收跌0.17美元，或0.4%，报每桶44.44美元。美国原油期货收涨0.2美元，报每桶41.85美元。

金属市场:

--金价连续第二日上涨，从上周触及的五年半低位反弹，因美元下跌，投资者在本周欧洲央行召开会议和美国就业数据发布前回补空仓。1927GMT，现货金上涨0.4%，报每盎司1,068.20美元。美国2月黄金期货下跌0.2%，收报每盎司1,063.50美元。

现货银上涨0.4%，报每盎司14.14美元。现货铂金上涨0.8%，报每盎司837.78美元。现货钯金下跌0.7%，报每盎司541美元。

--期铜上涨，受助于最大金属消费国中国的减产计划，但期铜价格涨幅受限，因数据显示中国11月制造业活动放缓，突显需求面临压力。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨1%，报每吨4,632美元。

期镍收涨1.1%，报每吨8,980美元。期锌收升0.8%，报1,575美元。期铝收涨1.6%，报1,469美元。期铅小升0.2%，报1,649美元。期锡升0.5%，报15,125美元。(完)