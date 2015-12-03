（更正）《路透早报》--12月3日

（更正：重大新闻第一条叶伦讲话中，应为“直到10月”的就业增长，非“10月以来”）

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲10月进出口和贸易收支(0030)

--中国11月财新服务业采购经理人指数(PMI)(0145)

--香港11月日经PMI(0230)

--法国第三季按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率(0630)

--意大利11月Markit/ADACI服务业PMI(0845)

--法国11月Markit服务业和综合PMI(0850)

--德国11月Markit服务业和综合PMI终值(0855)

--欧元区11月Markit服务业和综合PMI终值(0900)

--英国11月Markit/CIPS服务业PMI(0930)

--欧元区10月零售销售(1000)

--美国11月Challenger企业裁员人数(1230)

--美国一周请领失业金人数(1330)

--美国11月Markit服务业和综合PMI终值(1445)

--美国10月工厂订单和10月耐久财订单修正值(1500)

--美国11月供应管理协会(ISM)非制造业指数(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--奥地利央行总裁诺沃特尼就Hypo Alpe Adria银行倒闭问题接受议会质询

--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许发表演说(0600)

--日本央行审议委员木内登英在一个资本市场论坛发表讲话(0630)

--瑞典央行副总裁Per Jansson就通胀目标发表演说(0700)

--荷兰财长迪塞尔布洛姆在德国商业论坛发表讲话(0800)

--欧洲央行管理委员会会议，随后宣布利率决定并举行记者会(1245)

--美联储主席叶伦在国会联合经济委员会作证(1500)

--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在主题为“金融稳定：政策分析与数据需求”的会议上致欢迎辞(1340)，并将在会议期间的餐会上致欢迎词(1810)；美联储副主席费舍尔将在餐会上讲话(1815)

以下为12月2日下午5:00至12月3日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--叶伦“期待”10年来的首次升息，称将是美国经济复苏的证明

美联储(FED)主席叶伦周三表示，她“期待”升息的那一天，这将是美国经济从衰退中复苏的证明。叶伦在华盛顿经济俱乐部发表讲话时表达了对美国经济的信心，称直到10月的就业增长表明，就业市场正在痊愈，尽管还没有达到最佳状态。她重申全球经济疲弱以及大宗商品价格下滑对美国经济成长和通胀的拖累将会在明年变得温和，并指出美国消费者支出“尤为稳健”。叶伦称美联储将参考即将公布的数据来确定升息步伐，决策者认为不会机械地调升利率。

叶伦讲话后，美元兑欧元一度触及逾七个月高位，美元指数触及2003年4月来最高。金价在叶伦讲话后跌幅扩大，但美联储稍后发表褐皮书后，金价略微缩小跌幅。

美联储周三公布褐皮书称，从10月初到11月中旬，美国多数地区经济继续以温和步伐扩张，并表示就业市场出现薪资压力范围扩大的迹象。

亚特兰大联储总裁洛克哈特和旧金山联储总裁威廉姆斯周三讲话也都支持尽早摆脱近零利率水准。

--美国民间就业及薪资数据展现就业市场强劲景象

美国11月ADP民间就业岗位增加21.7万个，第三季薪资提高4.0%，显示就业市场强劲可能支持美联储本月稍晚实施近10年来首次升息。这些数据影响盖过了制造业活动下滑的数据，凸显经济基础稳固。

数据公布后，美元指数上涨，而美国股市和公债价格下跌。

--美国南加州发生枪击案，导致14人死亡

周三美国南加州圣贝纳迪诺市一社会服务中心发生枪击案，导致14人死亡，另外14人受伤，当局表示正在追捕三名嫌犯。美国联邦调查局(FBI)称尚不知道此次枪击事件是否为恐怖袭击。该消息传来，导致美国股市在尾盘加速跌势。

--加拿大央行维持利率不变，但警告家庭支付能力的脆弱性上升

加拿大央行周三决定维持利率不变，但警告称家庭支付能力的脆弱性继续上升，因房贷利率偏低导致家庭负债水平高企。不过，央行还称，“金融稳定的整体风险如预期般发展。”

--国务院称保持人民币汇率基本稳定，分类开展金融改革创新试点

中国国务院周三召开常务会议表示，人民币入篮SDR有利于助推人民币逐步国际化进程，并重申中国将坚持有管理的浮动汇率制度，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，有序实现人民币资本项目可兑换。人民网刊登常务会议新闻稿并称，将选择一批条件成熟的地区分类开展金融改革创新试点，并要加快燃煤电厂升级改造，在全国全面推广超低排放的能耗标准。

--沙特料将拒绝OPEC减产的呼声

伊朗的OPEC代表周三表示，沙特及其海湾盟国将拒绝其他石油输出国组织(OPEC)成员减产的呼吁。同时一位要求匿名的高级OPEC代表对路透说，由于缺乏与非OPEC产油国的协议，且伊朗产量可能增加，因此他认为减产希望渺茫。“如果OPEC减产、而伊朗增产，那么也是无济于事。”

在此之后，油价跌势扩大至将近5%，美国原油跌破每桶40美元。

--欧元区11月通胀率持稳于0.1%，弱于市场预期欧盟统计局周三公布，欧元区19国11月消费者物价同比上升0.1%，与10月上升步伐一致。11月通胀率持平，继续给欧洲央行在周四进一步放松货币政策施压。欧盟统计局还称，欧元区10月生产者物价指数(PPI)较上月下跌0.3%，较上年同期下滑3.1%。 --韩国第三季GDP修正后较前季成长1.3%，同比增幅为2.7%

韩国央行公布，第三季经季调国内生产总值(GDP)修正后较前季成长1.3%，前值为增长1.2%。7-9月经济较上年同期成长2.7%，也高于10月23日公布的初值增长2.6%。第三季经济增长季率为2010年6月当季以来最快，相当于前季增幅0.3%的四倍多。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三大幅收低，此前美联储主席叶伦的强硬言论提振了升息预期，且油价跌破每桶40美元。南加州枪击事件的消息，也引发投资者在尾盘抛股。

道琼工业指数下跌158.67点，或0.89%，至17,729.68点；标准普尔500指数下跌23.12点，或1.1%，至2,079.51点；Nasdaq指数跌33.08点，或0.64%，至5,123.22点。

--欧洲股市收于接近三个月高位，欧洲央行祭出新的刺激举措的预期支撑了股市。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数小涨0.01%，但欧元区蓝筹股指数Euro STOXX 50下跌0.2%，因有一些获利了结。

英国富时100指数上涨0.4%，收报6,420.93点。德国DAX指数下跌0.63%，报11,190.02点。法国CAC指数下跌0.18%，报4,905.76点。

汇市:

--美元兑欧元触及逾七个月高位，此前美联储主席叶伦暗示接近升息；但美元随后因获利卖压和冒险意愿减弱而缩减涨幅。

欧元兑美元一度跌至4月中来最低1.05500美元，之后缩减跌幅，纽约尾盘跌0.14%，报1.06185美元。叶伦讲话后，美元指数触及2003年4月来最高100.510，但之后也缩减升幅，纽约尾盘仅升0.19%，报99.980。美元兑日圆也短暂触及123.680日圆的两周高位，之后缩减升幅，但仍升0.27%，至123.210日圆。

债市:

--美国公债价格基本持平，之前美联储主席叶伦表示“期待”升息。叶伦讲话后，公债市场出现小幅波动，长债收益率上扬，但交易商预计长期影响不大。

两年期公债价格尾盘下跌2/32，收益率报0.938%。指标10年期公债价格回落7/32，收益率报2.182%，高于周二尾盘的2.180%。30年期公债价格升7/32，收益率报2.909%，低于周二的2.912%。

--两年期德债收益率触及纪录新低负0.434%，因欧元区通胀低于预期，消除市场对本周欧洲央行不会完全如预期那样大规模放宽货币政策的疑虑。 五年期德债收益率跌至欧洲央行存款利率负0.20%之下，和其低位只差毫厘。10年期德债收益率持平在0.47%。其他欧债收益率下跌1-2个基点不等。

油市:

--油价急跌逾4%，因美国原油库存猛增，美元反弹，且有迹象表明，世界最大产油组织在本周会议上将不会减产，促使交易商纷纷抛售原油合约。 布兰特原油收跌1.95美元，或4.4%，报每桶42.49美元，盘中低见42.43美元，仅比8月触及的六年半低位高0.2美元。美国原油收低1.91美元，或4.6%，报每桶39.94美元，盘后交易中回升至40美元之上；盘中低见39.84美元，是近月1月合约的合约低位。

金属市场:

--金价跌至近六年最低水平，美联储主席叶伦发表讲话后跌幅扩大，但美联储稍后发表褐皮书后，金价略微缩小跌幅。

2025GMT，现货金下跌1.4%，报每盎司1,053.70美元，盘中一度触及2010年2月以来最低1,050.25美元。美国2月黄金期货下跌0.9%，收报每盎司1,053.80美元，盘中一度跌至2009年10月以来最低1,049.40美元。

--期铜下跌，因美元上涨和对中国需求的忧虑持续，但中国生产商的减产承诺和铜库存持续减少，引发铜价将因回补空头而上涨的预期。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌1.6%，收报每吨4,560美元。

期锌收跌1.7%，报1,549美元。期镍收平在8,980美元。期铅收涨0.4%，报1,656美元。期锡收低0.7%，报15,025美元。期铝收低1.1%，报1,485美元。(完)