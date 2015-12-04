《路透早报》--12月4日

图为新版20欧元面值的欧元现钞。 REUTERS/Leonhard Foeger

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲10月零售销售(0030)

--日本10月加班工资(0130)和11月消费者信心指数(0500)

--德国10月工业订单(0700)

--瑞士11月消费者物价指数(CPI)(0815)

--台湾11月底外汇存底(0820)

--美国11月非农就业报告和10月国际贸易收支(1330)

--加拿大11月失业率和10月贸易收支(1330)，以及11月Ivey采购经理人指数(PMI)(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--德国央行官员Joachim Nagel和Johannes Beermann参加货币讨论会(0800)，奥地利央行总裁诺沃特尼在货币讨论会上发表讲话(1330)

--意大利央行总裁维斯科在主题为“意大利央行关于家庭金融的分析”会议终场发表总结讲话(1400)

--纽约联储总裁杜德利和欧洲央行总裁德拉吉出席纽约经济俱乐部会议(1700)，德拉吉将发表讲话(1645)

--希腊央行公布年度货币政策报告

--美国费城联储总裁哈克在“美国经济新常态”论坛上致开幕词(1515)，圣路易斯联储总裁布拉德就“新费雪主义”讲话(2045)，明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔就“货币政策重新正常化”讲话(2100)

以下为12月3日下午5:00至12月4日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行放宽政策力度不及预期，欧元大涨

欧洲央行一如广泛预期，将存款工具利率从负0.20%下调至负0.30%，并将资产购买计划延长六个月。此外，欧央行还将开始购买市政债券，但整体资产购买规模保持不变。由于其政策工具大多都没有使用，让原本预期刺激力度会更大的市场感到失望。

受此影响，欧元兑美元跳涨逾3%，触及一个月最高1.09810美元，欧洲股市录得四个月来最大单日跌幅，短期德债收益率升15个基点，录得近五年来最大单日升幅，金价从近六年低位反弹，美股标普500指数录得9月底以来最大跌幅。

丹麦央行宣布维持存款和贷款利率不变，罕见地打破了跟随欧洲央行而动的常规。

--叶伦表示增加10万工作岗位，即可解决新增劳动力就业

美联储(FED)主席叶伦周四表示，解决新增劳动力的就业问题，美国经济每个月需要新增的岗位不到10万个。此话透露了决策者希望看到的最低就业增长幅度，而一天后至关重要的美国非农就业数据即将出炉。

叶伦还称美国可能接近应该上调指标利率的时点，但会议决定取决于新获得的讯息是否支持联储的展望。

--美国服务业活动降温，但经济保持温和增长

美国供应管理协会(ISM)公布，11月非制造业采购经理人指数(PMI)为55.9，为5月以来最低，服务业活动11月放缓，但仍符合第四季经济稳定增长的水平。上周初请失业金人数小幅增加9,000人，但企业11月宣布计画裁员人数为14个月最低水平。此外，10月工厂订单增长1.5%。随着就业市场显示出韧性，经济分析师称美联储(FED)12月会议几乎肯定升息。市场对美国经济数据反应不大。

--PMI数据显示欧洲经济第四季有望增长

欧元区11月Markit综合PMI终值从10月的53.9升至54.2，但低于54.4的初值。Markit称该数据表明，欧元区第四季经济或增长0.4%，与路透调查的结果一致。

德国民间部门11月增速创下八个月来最快，受新业务飙升的推动。这表明作为欧洲最大的经济体，德国经济有望在第四季取得坚实的增长速度。Markit德国11月综合PMI终值升至55.2，10月为54.2。

不过，11月法国服务业增长放缓，部分因巴黎遭遇恐怖袭击，但酒店及餐馆以外的服务业表现出韧性，显示法国经济仍在扩张[nZRSDCLY01]。意大利服务业活动11月连续第九个月扩张，因新业务增长，这意味着这个欧元区第三大经济体继续复苏。

欧元区以外的英国，11月Markit/CIPS服务业PMI升至55.9，高于10月的54.9，弥补了本周稍早公布的制造业及建筑业PMI疲软现象。服务业11月增速为四个月来最快，显示年底经济扩张力道增强。Markit称英国第四季经济目前看似将增长0.6%，增幅略高于7-9月当季的0.5%。

--证监会核准10家IPO企业发行申请，上交所三家深交所七家

中国证监会周四核准新一批10家首次公开发行（IPO）企业的发行申请，包括上交所三家，深交所中小板四家，创业板三家。至此，前期暂缓发行的28家首发公司中，仅剩余八家。

--加拿大BC省计划明年早期正式发行熊猫债，试点豁免国内主体评级

加拿大不列颠哥伦比亚省(简称BC省)周四表示，获准注册发行熊猫债后，还需要时间和投资人沟通，计划明年早些时候正式在中国境内发行债券。而本次豁免国内评级也说明，未来中国央行可能会根据具体情况调整熊猫债审批规则。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标准普尔500指数周四录得9月底以来最大跌幅，因欧洲央行虽然对经济给予刺激，但力度让市场失望。衡量股市忧虑程度的CBOE波动性指数跳涨13.8%，收于11月17日以来最高。

道琼工业指数下跌252.01点，或1.42%，至17,477.67点；标准普尔500指数收低29.89点，或1.44%，至2,049.62点；Nasdaq指数下滑85.70点，或1.67%，至5,037.53点。

--欧洲股市录得四个月来最大单日跌幅，近期攀升至三个月高位的涨势被欧洲央行断送，央行今日宣布的最新政策力度远不及市场的预期。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数急跌3.3%，收报1,462.76点，为8月24日以来最大单日跌幅，较本日稍早央行政策决定公布前不久触及的三个月高位下跌超过4%。

德国DAX指数重挫3.58%，报10,789.24点。法国CAC指数大跌3.58%，报4,730.21点。欧元区以外股市跌幅略小，英国富时100指数下跌2.27%，收报6,275.00点。瑞士SMI指数回落1.8%。

汇市:

--美元兑欧元有望录得2009年3月以来最大单日百分比跌幅，此前欧洲央行下调存款利率仅10个基点，刺激部分欧元空头回补头寸，他们原本预期央行的行动力度会更大。欧洲央行公布政策决定，且央行总裁德拉吉举行记者会后，欧元兑美元攀升至一个月最高1.09810美元，纽约尾盘徘徊在上述水平附近，报1.09550美元，大涨3.22%。

美元指数盘中触及近一个月最低97.591，尾盘急跌2.25%，报97.734，亦可能录得2009年3月以来最大单日百分比跌幅。美元兑瑞郎盘中触及一个月低位0.98760瑞郎。美元兑日圆触及逾一周最低的122.300日圆。

债市:

--美国公债收益率跳涨，跟随欧债收益率上涨走势，此前欧洲央行宣布的最新一轮刺激措施令投资者感到失望，而美联储主席叶伦的最新讲话，助长了对美国本月升息的预期。

指标10年期美债价格下跌1-10/32，收益率录得两年来最大单日涨幅，至2.326%，高于周三尾盘的2.178%。两年期公债收益率攀升至0.994%，为2010年4月以来最高。

--短期德债收益率升15个基点，录得近五年来最大单日升幅，此前欧洲央行总裁德拉吉放宽政策的力度远不及市场预期。

10年期德债收益率攀升20个基点，至0.67%的三周高位，而意大利10年期公债表现最差，收益率急升24个基点至1.67%，录得6月来最大单日升幅。

油市:

--原油大幅收高约3%，因预计石油输出国组织(OPEC)周五会议不会减产的交易商进行对冲操作，以防OPEC会议有意外结果。

布兰特原油收报每桶43.84美元，涨1.35美元或3.2%，盘中升逾2美元至日内高位。美国原油收报每桶41.08美元，上扬1.14美元，或2.9%。

金属市场:

--金价从近六年低位反弹，跟随欧元的大幅上涨走势，此前欧洲央行宣布的降息幅度仅是投资者的最低预期。

2022GMT，现货金上涨1.1%，报每盎司1,064.71美元；盘中低见1,045.85美元的2010年2月以来最低位，因美联储主席叶伦周三讲话支撑了美国本月升息的预期。美国2月期金收涨0.7%，报1,061.20美元。

--期铜、期锌和期镍触及一周低位，因看空的投机商无视美元下跌，将注意力集中在最大金属消费国中国的需求疲弱上。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.1%，收报每吨4,556美元，从一周最低4,513美元回升，仍距11月23日触及的六年半低位4,443.50美元不远。

期镍收跌1.5%，报每吨8,850美元，此前触及8,670美元的一周低位。期锌收跌1.7%，报每吨1,522美元，为逾一周最低价。期铅收跌0.4%，报1,650美元。期铝收跌0.8%，报1,473美元。期锡收跌1.5%，报14,800美元。(完)