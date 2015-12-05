《路透早报》--12月5日

图为巴林以南Sakir，1931年发现的该地区首座油井（左），远处是新式抽油机。 REUTERS/Hamad I Mohammed

[重大数据或新闻]

--欧洲央行总裁德拉吉周五称如果需要，将可能采取更多刺激措施，他的讲话带动美元兑欧元上涨；而强劲的美国11月非农就业报告支持美联储在本月稍后升息，推动美股大涨；美债价格攀升，因石油输出国组织(OPEC)计划维持产量在纪录高位附近，使通胀预期回落，抵销了美国就业报告对公债的拖累。

--美国11月非农就业岗位大幅增长，显示出美国经济极强的韧性，大大提升美联储在本月稍后进行近十年来首次升息的可能性

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德重申，美国是时候升息。他敦促将美联储的资产负债表规模削减至更为正常的水平，且表示全球性的低利率可能导致全球通胀长期处于低位。

* 费城联邦储备银行总裁哈克敦促“尽早”升息，12月升息将降低政策的不确定性，保持经济和通胀在轨道上。

--欧洲央行总裁德拉吉称，有信心新政策将助其实现通胀目标，必要时将追加刺激举措。他表示，央行的一系列举措并不意味着要满足市场的预期；央行的资产负债表应被用到实现政策目标所需的程度。

--石油输出国组织(OPEC)未能就产量上限达成一致，因伊朗称不考虑减产直至产量恢复至西方制裁前水平。OPEC声明中未提及任何产量目标。OPEC轮值主席表示，他们同意有效地保持目前的产量上限。OPEC秘书长称无法就产量数字达成一致，因伊朗重返市场，目前的产量是我们目前能维持的水平。高盛称，油价将在更长时间内保持在低位。OPEC称将在6月2日举行下一次会议。

--消息人士向路透表示，日本政府本月推出额外刺激方案时，将把本财年新债发行计画缩减4,000至5,000亿日圆(33-41亿美元)，藉此展现政府同时致力于追求经济成长及财政改革。

--标准普尔将南非主权评级展望从稳定下调至负面；目前评级为BBB-。标普称，负面展望反映出标普认为南非GDP增长可低于其现有的预期。标普预计南非2016年GDP增幅将保持在1.6%左右，只会从2017年开始升至2%之上，因电力供应能力改善。

* 惠誉将南非评级下调至BBB-，展望为稳定。

--周五公布的重要经济数据包括：

* 美国商务部公布，美国10月贸易逆差为438.9亿美元(预估为逆差405.0亿美元)。

* 加拿大统计局公布，加拿大10月贸易逆差为27.6亿加元，9月修正为逆差23.2亿加元，前值为逆差17.3亿加元。

* 加拿大统计局公布数据显示，加拿大11月就业减少3.57万人，预期为减少1.0万，其中全职就业增加3.66万人，兼职就业减少7.23万人。11月失业率为7.1%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五跳涨逾2%，标普500指数录得9月8日以来最大单日百分比涨幅，因美国就业数据暗示经济增长强劲，足以支持美国联邦储备委员会(FED/美联储)在12月升息。道琼工业指数收涨369.96点，或2.12%，至17,847.63点；标准普尔500指数跳升42.07点，或2.05%，收报2,091.69点，为9月8日以来最大单日百分比涨幅；Nasdaq指数急升104.7点，或2.08%，收报5,142.27点。本周，道指上扬0.3%，标普500指数攀升0.1%，Nasdaq指数涨0.3%。

--欧洲股市延续昨日的跌势收低，油股领跌，欧洲央行追加刺激措施的力度令部分投资者失望，拖累欧股周四急挫。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌0.34%，收报1,457.84点，为近三周最低水准。英国富时100指数下滑0.59%，收报6,238.29点。德国DAX指数下跌0.34%，报10,752.10点。法国CAC指数回落0.33%，报4,714.79点。

汇市:

--美元兑欧元收复部分失地，此前欧洲央行总裁德拉吉称，如需要该行可能采取更多刺激措施，这促使交易商重建欧元空头头寸。欧元兑美元最新下跌0.67%，报1.08680美元。美元指数最新上涨0.76%，报98.363。美元兑日圆最新涨0.49%，报123.200日圆，美元兑瑞郎最新涨0.36%，报0.99690瑞郎。

债市:

--美国公债收益率下跌，投资者在强于预期的美国11月就业报告支持美国升息和石油输出国组织(OPEC)意外维持接近纪录产量令油价下跌的两个因素中权衡。两年期美债价格升1/32，收益率由周四尾盘的0.958%降至0.946%。指标10年期公债价格收涨15/32，收益率从周四尾盘的2.328%降至2.274%。30年期公债价格大涨1-6/32，收益率报3.012%。

--10年期美国公债与德国公债的收益率差缩窄至逾一个月来最低，投资人押注欧洲央行与美联储货币政策走向背离程度没有预期的严重。德国10年期公债收益率攀升6个基点，两个半月来首次升穿0.7%，欧洲央行周四召开会议前收益率为约0.5%。美国和德国10年期公债收益率差约为160个基点，为10月底以来最窄。

油市:

--原油价格下跌，此前有消息称，石油输出国组织(OPEC)计划维持产量在纪录高位附近，以继续保持其市场份额，尽管供应过剩已经重压油价。布兰特原油早盘中曾上涨，但收盘下跌0.84美元，或近2%，收每桶43美元，距离8月触及的六年半低位只差几美分。美国原油下跌1.11美元，或近2%，报收每桶39.97美元。

金属市场:

--金价攀升超过2%，至近三周最高，尽管美国非农就业数据大大提升了美联储本月加息的机率，但并未给美元升势带来很大的帮助。

现货金盘初走低，后反弹，一度急升2.5%，触及11月16日以来最高1,088.70美元。1924 GMT，上扬2%，报每盎司1,082.96美元。本周可能上涨2.3%，之前六周连跌。现货钯金是涨幅最大的贵金属，飙升7.1%，至三周高位572.70美元。现货银跳涨2.8%，报每盎司14.47美元。现货铂金大涨4.3%，报每盎司878.89美元。

--期铜、期铝和其他基本金属价格攀升，因投资者回补空头，此前美国就业数据强劲，扶助缓解了美国经济成长可能放缓的担忧。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨1.2%，报每吨4,612美元，仍接近在11月23日触及的2009年以来最低的4,443.50美元。期铅周五触及一个月最高，期铝和期镍升至一周高位。(完)