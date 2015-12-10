《路透早报》--12月11日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--新西兰11月公债外资持有比例(0200)

--德国11月消费者物价指数(CPI)及消费者物价调和指数(HICP)终值/11月趸售(批发)物价指数(0700)

--法国10月经常帐收支(0745)

--意大利10月经季调工业生产(0900)

--英国10月建筑业产出(0930)

--美国11月生产者物价指数(PPI)最终需求/11月零售销售(1330)

--美国10月企业库存/美国密西根大学12月消费者信心指数初值(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--中国国家发改委新闻发布会：发布宏观经济运行数据并回应热点问题

--俄罗斯央行宣布利率决定。

--欧洲央行公布定向长期再融资操作(TLTRO)资金配额情况(1015)

--瑞典央行执委会会议

--英国央行负责审慎政策的理事David Rule发表主题为“新兴监管环境下欧洲证券化的未来”的讲话(0925)

--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔在英国国家经济社会研究院(NIESR)发表演说(1535)

--芬兰央行总裁利卡宁与记者会面(0900)

以下为12月10日下午5:00至11日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--OPEC称其11月产量达数年高点，并预计明年油市过剩加剧

石油输出国组织(OPEC)产油国11月产量达2008年底以来高位，并预计明年原油需求几无变化，指市场供应过剩加剧，即便低油价损及其它产油国。OPEC报告还预估，非OPEC成员国明年的石油供应降幅将扩大，暗示其上周曾经重申的维护市场份额策略正在奏效。

报告表示，2016年非OPEC供应每日料将减少38万桶，因美国和前苏联等地的产量下滑。上个月，OPEC预测每日将减少13万桶。但OPEC同时将2015年非OPEC供应每日增长预估提高了28万桶，指称因美国、巴西、俄罗斯和英国等国的产量有所上修。

--美国上周初请失业金人数升至五个月高位；11月进口物价下滑

美国上周初请失业金人数升至五个月高位，但这可能并非暗示劳动市场恶化，因基本趋势仍与市场紧俏的情况相符。劳工部称，12月5日止当周经季节调整的初请失业金人数增加1.3万人，至28.2万人，为7月初以来最高。初请失业金人数已经连续40周低于30万人关口，为1970年代初期以来的最长时期

周四公布的其他数据显示，油价下跌及美元升值持续抑制11月进口通胀压力。这些报告并未改变美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周三将进行近10年来首次升息的看法。

--英国央行维持利率不变，关注全球油价恢复跌势及薪资增长放缓

英国央行周四再度以8:1的票数决定维持利率在纪录低位0.5%不变，决策者关注全球油价恢复跌势以及本国薪资增长放缓之势。英国央行最新政策会议的记录显示，在美联储下周预计升息之际，英央行不急于跟进，因其与其他主要央行的想法之间“没有机械的联系”。

--中国ABN发行有望突破净资产40%限制，扩大信托托管业务--消息

多位消息人士周四透露，中国银行间市场交易商协会(NAFMII)近期已完成对ABN（资产支持票据）发行规则的修订，待最后审批；未来，将实现ABN基础资产真实出表，从而突破发行主体净资产40%的规模限制。

他们对路透表示，此次ABN规则修订最大的亮点是实现基础资产的真实出表，将允许信托公司作为资产托管机构，从而打破企业资产证券化中信托公司无法参与托管业务的现状。路透就此事联系交易商协会，但协会有关部门表示，具体信息以协会官方网站为准。

--瑞士央行总裁乔丹称，央行不排除会进一步降息，他表示，目前不存在出现通缩螺旋的风险，只会有价格调整。乔丹对路透电视表示，只要确信对货币政策有帮助，就可以扩大资产负债表。

--韩国11月进口物价同比跌幅为七个月来最大，因商品价格下跌

韩国央行周五公布的数据显示，11月进口物价同比跌幅为七个月来最大，因商品价格持续下跌，令通胀压力轻微。韩国央行称，11月以韩元计进口物价较上年同期下降15.6%，延续自2012年9月开始下跌的势头，此为纪录来最长跌势。11月进口物价同比跌幅为今年4月来最深，10月修正后为下降14.9%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收涨，虽扭转了三日跌势，但尾盘时涨幅急速回吐，因油价跌至接近七年低点且美元强劲，令市场信心承压。道琼工业指数收高82.45点，或0.47%，至17,574.75点；标准普尔500指数上涨4.61点，或0.23%，至2,052.23点；Nasdaq指数升22.31点，或0.44%，至5,045.17点。

--欧洲股市小幅收低，盘中触及两个月低点，尽管商品股回稳，但零售股和科技股承压走软。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.18%，报1,428.08点，盘中触及10月中以来最低。英国富时100指数下跌0.63%，收报6,088.05点。德国DAX指数微升0.06%，报10,598.93点。法国CAC指数微跌0.05%，报4,635.06点。

汇市:

--美元兑欧元大涨，从上日触及的一个月低点反弹，因市场再度聚焦美联储升息预期。欧元兑美元下跌0.8%，回吐了大部分昨日1.1%的升幅。澳元兑美元大涨逾1%，因澳洲就业报告显示就业增长录得逾15年最强。

债市:

--美国公债收益率在交投清淡中上升，扭转早盘下跌的走势，受美股上涨提振，投资者静待至为关键的下周美联储会议。在纽约尾盘，10年期美债价格跌7/32，收益率从周三的2.224%升至2.235%。五年期美债价格跌7/32，收益率从周三尾盘的1.655%升至1.679%。七年期美债价格下滑9/32，收益率从周三的2.000%升至2.024%。30年期美债价格下跌3/32，收益率报2.966%。

--欧元区货币市场利率触及纪录低位，且两年期德国公债收益率(殖利率)触及欧洲央行上周会议以来最低水平，因投资者押注欧洲央行可能进一步放松货币政策以对抗低通胀。即期欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)降至纪录低位负23.5个基点。两年期德国公债收益率跌至一周低点负0.34%，低于欧洲央行负0.30%的存款利率。欧元区公债收益率全线下跌，10年期德债收益率跌3.6个基点，报0.57%。

油市:

--原油期货下挫1%，至2009年来新低，因交易商对美国原油库存减少不以为然，转而关注全球供应过剩，而美元走强也打压商品价格。布兰特原油收低0.38美元，报每桶39.73美元，结算后进一步下滑；2100 GMT时，触及2009年2月来最低的39.46美元。美国原油收低0.40美元，报每桶36.76美元，结算后触及近七年低点36.38美元。

金属市场:

--金价小幅下跌，且很可能将进一步走低，因美元反弹和市场广泛预期下周美国将会升息。1944 GMT，现货金跌0.1%，报每盎司1,071.96美元。美国2月期金收低0.4%，报每盎司1,072.50美元。现货钯金大跌1.5%，报每盎司539.73美元。

--铝价持平，市场对中国减产力度令人失望，而美元走强也向工业金属市场施压。中国宏桥集团一名公司高管表示计划自周四起关闭25万吨铝产能。但分析师表示，减产力度需要更大，才能缓解供应过剩。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝小幅收涨0.03%，报每吨1,490.50美元。LME期铜收涨0.2%，报4,590美元，高于上月触及的六年半低位4,443.50美元。期镍下滑1.6%，报8,540美元。(完)