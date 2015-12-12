《路透早报》--12月12日

[重大数据或新闻]

--油价周五跌向11年低位，拖累美股大跌，这两个市场还合力拉低美元指数，美国长债收益率也降至数周低位。金融市场投资者已基本消化美联储下周升息的预期，市场争论的焦点在很大程度上已转向美联储明年升息的速度。

--欧洲央行(ECB)执委科尔周五表示，新兴市场放缓仍然是欧元区经济面临的头号风险，但对于价格下跌以及自我增强式通缩性预期的担忧已减弱。欧洲央行上周延长资产购买计划以对抗通胀持续偏低问题。科尔表示，央行仍有灵活性，随时准备必要时调整量化宽松计划。

* 欧洲央行执委普雷特称初步迹象证实，当前的政策措施正在产生具体效果。

--俄罗斯央行周五宣布，维持指标利率于11%不变。央行称，随着通胀如预期般放缓且在通胀风险下降的情况下，央行将继续下调指标利率。

* 俄罗斯央行总裁纳比乌里娜称，如果通胀风险减弱，那么将会在未来几次会议中的一次降息，并表示，下调2015年资本外流规模预测至580亿美元，预期2016-2017年资本外流规模在500-600亿美元。

--标普确认英国AAA/A-1+评级，展望仍为负面。

* 标准普尔确认法国AA/A-1+评级，展望仍为负面。

--周五公布的重要经济数据包括：

* 美国商务部公布，美国11月零售销售较前月增加0.2%(预估为增加0.3%)。

* 美国劳工部公布，美国11月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.3%(预估为0.0%)，10月为下降0.4%，较上年同期下降1.1%(预估为-1.4%)。

* 美国商务部公布，美国10月企业库存与上月持平，预估为增加0.1%。9月修正后为增长0.1%，前值为增加0.3%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五大幅收跌，标普500指数录得8月以来最大单周跌幅，因油价重挫加剧了投资者的焦虑情绪，美国将在下周进行近10年来首次升息的预期已经让投资者如坐针毡。道琼工业指数收跌309.54点，或1.76%，至17,265.21点；标准普尔500指数收低39.86点，或1.94%，至2,012.37点；Nasdaq指数下跌111.71点，或2.21%，至4,933.47点。本周，道指劲跌3.3%，标普500指数下挫3.8%，为8月21日当周来最大周度百分比跌幅，NASDAQ指数本周大跌4.1%。

-- 欧洲股市走低，因担忧中国人民币走软可能拖累全球经济，另外，油价急挫加重了下周市场广泛预期的美国升息前的低迷情绪。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数劲挫2.14%，收报1,397.49点，为约两个月最低，且本周表现为8月以来最差。英国富时100指数急跌2.22%，收报5,952.78点。德国DAX指数大跌2.44%，报10,340.06点。法国CAC指数重挫1.84%，报4,549.56点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币走软，因美股和商品价格重挫，盖过了美国零售销售和消费者信心数据强劲，可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在下周升息带来的提振。美元指数 .DXY 下跌0.4%，报97.560。本周下跌0.8%，因美股本周表现低迷。美元兑瑞郎和欧元盘中均回落多达0.7%。兑瑞郎尾盘回落0.5%，报0.9823瑞郎。兑欧元尾盘下挫0.45%，报1.0989美元。美元兑日圆跌0.45%，报121.04日圆，本周跌幅达1.9%。

债市:

--美国长债收益率跌至数周低位，因油价持续下跌和股市下滑，引发投资者买入相对安全的政府公债。指标10年期美债收益率降至五周低位，30年期美债收益率跌至六周低点。纽约尾盘，美国10年期公债价格上涨28/32，收益率从周四的2.237%降至2.137%。美国30年期公债价格上涨逾一个大点，收益率从周四的2.969%降至2.877%，为逾两个半月来最大单日跌幅。美国五年期公债价格升16/32，收益率从周四尾盘的1.684%跌至1.572%。美国两年期公债价格上涨3/32，收益率报0.899%，低于周四的0.959%。

--德债收益率走低，本周录得7月以来最大单周跌幅，因在上周欧洲央行放宽政策的力度让市场大失所望后，油价续跌扶助大幅拉低借贷成本。10年期德债收益率周五下跌2个基点，所有其他欧元区公债收益率持稳至小跌。

油市:

--油价延续自由落体式下跌，迫近11年低位，此前国际能源署(IEA)警告称全球供应过剩的局面可能在明年恶化。近月布兰特原油期货盘中跌穿38美元，为2008年12月来首次，收低1.80美元，或4.5%，报每桶37.93美元。近月美国原油收在35美元区域，为2009年2月来首次。该合约收低1.14美元或3%，报35.62美元，盘中触及35.35美元日低。

金属市场:

--金价反弹，削减稍早跌幅，因美元和美国公债收益率走低，但本周仍可能是过去八周中第七周下跌，因投资者根据美国下周将升息的预期进行布仓。现货金盘初走低，后反弹，1920 GMT，上扬0.7%，报每盎司1,078.76美元。本周可能下跌0.7%。现货银盘中跌至2009年8月以来最低，报13.76美元。现货铂金周五下跌0.8%，报每盎司842美元。现货钯金上扬0.6%，报盎司541.56美元。

--期铜升至两周高位，因美元走低和中国官员讲话称经济可能正在改善，促使投资者结清空头头寸。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2.5%，报每吨4,703美元，此前触及11月26日来最高水准。(完)