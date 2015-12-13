《路透早报》--12月14日

[重大数据或新闻]

--巴黎气候大会达成里程碑协议，富国及穷国均需减排

巴黎全球气候大会周六达成一项标志性协议，为在数十年内让当前由化石燃料驱动全球经济的模式进行历史性转型设定了路线，藉以抑制全球变暖趋势。经过四年来的无数次会谈和各方的利益冲突，法国外交部长法比约斯终于宣布达成协议。这项协议被誉为第一个真正的全球气候协议，规定富国与穷国均有义务控制排放，抑制全球变暖。协议提出了本世纪实现人类活动排放与自然吸收之间的平衡的全面、长期目标。

--中国11月工业、投资及消费均胜预期，经济边际改善但积弱难改

在黯淡的物价和外贸数据之后，最新公布的中国工业、投资和消费数据均胜预期，成为11月经济运行的一抹亮色，显示中国经济边际改善略有企稳。不过，鉴于房地产投资一路下行且产能过剩仍难消化，弱势格局暂难改观，仍需要供需两端发力予以支持。中国国家统计局周六公布，11月规模以上工业增加值同比增长6.2%，优于路透调查预估中值5.6%且为五个月来最高；当月社会消费品零售总额同比增11.2%，略高于预估的11.1%并创下年内高点。1-11月固定资产投资同比增速持平于上月的10.2%，亦好于预期。

--中国推出新的汇率指数，避免市场过于关注人民币/美元

中国已经开始发布人民币兑一篮子货币汇率，意在让投资人不要只专注于人民币兑美元的汇率波动。中国外汇交易中心周五晚间宣布，已经推出一新的人民币贸易加权汇率指数，11月30日该指数报在102.93，较2014年底上升2.93%，同期人民币兑美元下跌3%。中国外汇交易中心在声明中说，此举是“为便于市场从不同角度观察人民币有效汇率的变化情况”。

--假日季开始，美国消费者显露花钱冲动

假日购物季伊始，美国消费者显露一些实力。这显示美国经济具备充足的动能，可以支持美联储下周进行近10年来的首次升息。周五公布的数据还显示，12月初消费者信心微升，也提振消费支出前景。美国商务部公布，11月扣除汽车、汽油、建筑材料与食品服务的零售销售增长0.6%，10月为增长0.2%。另一份报告显示，密西根大学12月美国消费者信心指数初值升至91.8，11月为91.3。

--欧洲央行执委科尔称，新兴市场放缓是欧元区面临的头号风险

欧洲央行(ECB)执委科尔周五表示，新兴市场放缓仍然是欧元区经济面临的头号风险，但对于价格下跌以及自我增强式通缩性预期的担忧已减弱。欧洲央行上周延长资产购买计划以对抗通胀持续偏低问题。科尔表示，央行仍有灵活性，随时准备必要时调整量化宽松计划。

--陶氏化学与杜邦达成合并协议，可能诱发产业整并潮

陶氏化学和杜邦两大化工巨头同意以全股票方式合并，此宗交易规模达1,300亿美元。之后将分拆成三家单独的企业。此举让维权投资者感到高兴，并可能引发行业整并潮。合并后将带来成本与税负方面的节省效应。双方表示，在优先股转换之后，陶氏化学股东将拥有新公司的52%股权。合并后的公司将拆分成材料科学、专业产品与农用化学品，可能在合并完成后的18至24个月内进行。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五大幅收跌，标普500指数录得8月以来最大单周跌幅，因油价重挫加剧了投资者的焦虑情绪，美国将在下周进行近10年来首次升息的预期已经让投资者如坐针毡。道琼工业指数收跌309.54点，或1.76%，至17,265.21点；标准普尔500指数收低39.86点，或1.94%，至2,012.37点；Nasdaq指数下跌111.71点，或2.21%，至4,933.47点。本周，道指劲跌3.3%，标普500指数下挫3.8%，为8月21日当周来最大周度百分比跌幅，NASDAQ指数本周大跌4.1%。

-- 欧洲股市走低，因担忧中国人民币走软可能拖累全球经济，另外，油价急挫加重了下周市场广泛预期的美国升息前的低迷情绪。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数劲挫2.14%，收报1,397.49点，为约两个月最低，且本周表现为8月以来最差。英国富时100指数急跌2.22%，收报5,952.78点。德国DAX指数大跌2.44%，报10,340.06点。法国CAC指数重挫1.84%，报4,549.56点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币走软，因美股和商品价格重挫，盖过了美国零售销售和消费者信心数据强劲的提振。这些数据可能促使美联储下周升息。美元指数下跌0.4%，报97.560。本周下跌0.8%，因美股本周表现低迷。美元兑瑞郎和欧元盘中均回落多达0.7%。兑瑞郎尾盘回落0.5%，报0.9823瑞郎。兑欧元尾盘下挫0.45%，报1.0989美元。美元兑日圆跌0.45%，报121.04日圆，本周跌幅达1.9%。

债市:

--美国长债收益率跌至数周低位，因油价持续下跌和股市下滑，引发投资者买入相对安全的政府公债。指标10年期美债收益率降至五周低位，30年期美债收益率跌至六周低点。纽约尾盘，美国10年期公债价格上涨28/32，收益率从周四的2.237%降至2.137%。美国30年期公债价格上涨逾一个大点，收益率从周四的2.969%降至2.877%，为逾两个半月来最大单日跌幅。

--德国公债收益率走低，本周录得7月以来最大单周跌幅，因在上周欧洲央行放宽政策的力度让市场大失所望后，油价续跌扶助大幅拉低借贷成本。10年期德债收益率周五下跌2个基点，所有其他欧元区公债收益率为持稳至小跌。

油市:

--油价延续自由落体式下跌，迫近11年低位，此前国际能源署(IEA)警告称全球供应过剩的局面可能在明年恶化。近月布兰特原油期货盘中跌穿38美元，为2008年12月来首次，收低1.80美元，或4.5%，报每桶37.93美元。近月美国原油收在35美元区域，为2009年2月来首次。该合约收低1.14美元或3%，报35.62美元，盘中触及日低35.35美元。

金属市场:

--金价反弹，削减稍早跌幅，因美元和美国公债收益率走低，但本周仍可能是过去八周中第七周下跌，因投资者根据美国下周将升息的预期进行布仓。现货金盘初走低，后反弹，1920 GMT，上扬0.7%，报每盎司1,078.76美元。本周可能下跌0.7%。现货银盘中跌至2009年8月以来最低的13.76美元。现货铂金周五下跌0.8%，报每盎司842美元。现货钯金上扬0.6%，报盎司541.56美元。

--期铜升至两周高位，因美元走低和中国官员讲话称经济可能正在改善，促使投资者结清空头头寸。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2.5%，报每吨4,703美元，此前触及11月26日来最高水准。(完)