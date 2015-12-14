《路透早报》--12月15日

[重大数据或新闻]

--中国经济明年坚持稳中求进总基调，保持经济运行在合理区间--政治局会议

中国中共中央政治局周一召开会议称，中国经济运行总体平稳，稳中有进、稳中有好，完成了今年主要目标任务。明年要坚持稳中求进总基调，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，保持经济运行在合理区间。

新华社报导称，2016年要适应经济发展新常态，坚持改革开放，实行宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的总体思路，保持经济运行在合理区间。

--欧洲央行总裁德拉吉称将达到通胀目标，不会有不当延迟

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，在欧洲央行本月稍早进一步放宽政策后，欧元区通胀将达到近2%的目标，“不会有不当延迟”，且央行在必要时刺激物价上涨的作为不会有所限制。

--英国央行副总裁：需要见到薪资持续增长，才会支持升息

英国央行副总裁夏菲克表示，她希望见到薪资持续增长推升通胀后，才会支持升息，但届时利率上调速度可能快于市场预期。夏菲克表示，决策者仍纠结于英国经济在金融危机过后的表现。她指称，近来获利增长趋平就是最好的例子。

--独家新闻：中投计划最早明年初将北美总部由多伦多迁至纽约--消息

知情消息人士透露，中国主权财富基金--中国投资有限责任公司准备明年初把北美总部由多伦多转至纽约，表明其正将关注点转向美国投资以及更广泛的全球视角。一位消息人士称，由于油价和金属价格下跌波及能源和矿业企业，中投在加拿大的主要投资都表现不佳，所以中投在考虑减少这类投资，可能最早在3月1日迁至纽约。中投对美国投资的兴致可能招致华盛顿的政治审视。中投拒绝就此置评。

--中国11月央行口径外汇占款创第二大单月降幅，短期资本外流压力不小

中国11月央行口径外汇占款减少3,158亿元人民币，创历史第二大单月降幅，仅次于8月的减少3,183.51亿元。分析人士认为，短期内外汇占款或将出现波动，但资本出现持续大规模外流的可能性不大。(Full Story)

另外，中国11月财政收入增速回升至四个月高位，支出有所放缓但仍保持较快增长，预算执行力度亦高于去年同期。不过受工业、投资等增速的放缓，今年前11月财政收入增速较去年有所回落。

--中国与阿联酋将设立一个100亿美元的共同战略投资基金

阿联酋与中国在阿联酋国家新闻机构WAM发表联合声明称，两国推出了一个共同战略投资基金，规模为100亿美元。声明称，该基金将由阿布扎比国家投资基金Mubadala和中国国家开发银行的一个下属机构管理。双方出资额相同。推出该基金的目的，是为了建立一个平衡型基金，包含多元化商业投资并覆盖多个成长型领域。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一挽回盘初跌势收涨，得益于油价上升；投资者等待美联储本周稍晚可能采取的加息举措。标准普尔500指数盘中稍早下跌，午后实现反弹，全日走势震荡。

道琼工业指数收高103.29点，或0.6%，至17,368.50点；标准普尔500指数收升9.57点，或0.48%，至2,021.94点；Nasdaq指数上涨18.76点，或0.38%，至4,952.23点。

--欧洲股市跌至两个半月低位，因布兰特原油跌至2008年来最低水准。能源股大跌2.6%，但跌势不限于油气股，STOXX Europe 600指数各板块均下挫至少1%。中国经济数据扶助欧股开盘上涨，但泛欧绩优股指FTSEurofirst 300指数回吐早盘升幅，收跌1.8%，报1,371.76点。

英国富时100指数急跌1.32%，收报5,874.06点。德国DAX指数大跌1.94%，报10,139.34点。法国CAC指数下挫1.68%，报4,473.07点。

汇市:

--美元上涨，受助于油价反弹，但投资者对美联储会议后将发表的声明措辞感到焦虑不安，限制了美元涨幅。市场广泛预计美联储将在这次会议上宣布升息。美国原油在下午交易中反弹，使风险意愿有所改善，引发对瑞郎等传统避险货币的一些卖盘，且扶助美元兑日圆缩减跌幅。

在纽约尾盘，美元兑一篮子货币升0.1%，报97.685，美元兑日圆持平在121.02日圆。美元兑瑞郎稍早跌至七周低位，但在下午交易中反弹，上涨0.3%，报0.9860瑞郎。欧元兑美元无甚变动，报1.0991美元。

债市:

--美国公债价格略微下跌，盘中走势震荡，交易商观望美联储是否会在本周三宣布进行逾九年来首次升息。公债收益率从上周五触及的数周低位反弹，但涨幅受限，因Third Avenue的高收益基金和信贷基金Stone Lion Capital不让投资者回赎后，对债市不安情绪加剧，使投资者对进入高收益债券市场也心存芥蒂。

美国10年期公债价格下跌25/32，收益率报2.227%，高于上周五尾盘的2.13%。美国30年期公债价格回落1-19/32，收益率从上周五尾盘的2.877%上扬至2.958%。

--欧元区公债收益率上涨，投资者无视法国和西班牙的政局过渡，在本周伊始削减仓位，因本周美联储可能近10年来首次升息。

德国10年期公债收益率上涨3个基点，至0.57%，盘中短暂下跌，因油价降至新低。法国10年期公债收益率上涨5个基点，报0.92%，西班牙10年期公债收益率触及1.72%的一周位。

油市:

--美国原油上涨近2%，盘中逼近11年低位后小幅反弹，但分析师和交易商称，若说油市已触底仍是言之过早。布兰特和美国原油期货在早盘最多下跌4%，至2008年金融危机开始以来的最低水准，之后在午盘前后中由跌转升。

1月布兰特原油期货结算价跌0.01美元，报每桶37.92美元。美国原油涨0.69美元，或1.94%，报每桶36.31美元。

金属市场:

--金价下跌1%，因市场预期美联储将在本周稍后宣布进行近10年来首次升息。投资者因预期美联储升息而削减黄金头寸，年内迄今金价累积下跌约10%。

1956 GMT，现货金跌0.8%，报每盎司1,065.10美元。美国2月期金收跌1.1%，报每盎司1,063.40美元。

--期铜走低，因油价跌向11年低位，以及在美联储升息前市场风险意愿低迷，不过，中国经济数据强于预期给铜价提供底部支撑。

LME三个月期铜收跌0.5%，报每吨4,678美元，三个月期铝收涨0.6%，报每吨1,491.50美元。三个月期铅收高0.6%，报每吨1,737美元，盘中触及10月底以来最高1,739.50美元。(完)