《路透早报》--12月16日

图为交易员在纽交所内工作。 REUTERS/Lucas Jackson

[重大数据或新闻]

--美联储展开为期两天政策会议

灾难性衰退后的八年，开启了美国宽松货币政策时代，而美国联邦储备委员会(美联储/FED)周二开始的为期两天的政策会议，料将让货币政策转向，在经济日趋正常的情况下升息。

市场周二对美联储即将可能出现的历史性转变做出正面反应。美股上涨约1%，债券收益率(殖利率)上升，分析师称市场已经为此做了好几周的准备，倘若美联储最终意外决定不升息，则将产生更具破坏力的影响。

--美国11月核心通胀小幅攀升，美联储本周升息更有底气

11月美国基础通胀压力攀升，可能使美联储更有底气在周三升息，不过，汽油价格再度回落，使美国整体消费者物价通胀受到抑制。

美国劳工部周二公布，不包括食品和能源价格在内的核心消费者物价指数(CPI)11月上扬0.2%，为连续第三个月以同样的幅度增长。11月核心CPI同比增长2.0%，为2014年5月以来最大增幅。

数据公布后，美国公债价格跌至日低，美元兑一篮子货币走强。

--独家：中粮集团就完全拥有来宝集团的农业部门进行谈判--消息

三位消息人士称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正就完全拥有来宝集团的农业部门进行深入谈判，将以约7-7.50亿美元收购余下的49%股份。此举将强化中粮在全球农业市场的实力，并有助于支持来宝的资产负债表。中粮集团于2014年4月以15亿美元收购了新加坡上市企业来宝集团旗下农业部门的51%股份。来宝集团在新加坡交易所声明中确认，其正在与潜在买家就出售农业部门49%持股和其他策略交易进行深入协商。目前不能立即联系到中粮集团进行置评。

--摩根大通遭香港证监会谴责及罚款3,000万港元，因违反监管规定

香港证监会周二称，对JP MORGAN(摩根大通)辖下三间机构作出讉责及罚款共3,000万港元，因违反监管规定。证监会的声明称，调查发现摩根大通未能对其在香港的机构证券业务实施足够的系统和监控措施，涉及范围包括卖空活动、利便客户及自营交易业务以及黑池(dark pool)交易服务的营运。

--加拿大央行金融系统稳定评估报告称楼市脆弱性上升，但应会回稳

加拿大央行发布金融系统稳定评估，最重要的金融系统风险是加拿大经济严重衰退，失业率大幅攀升，由此产生的影响将会很大，但发生的可能性仍然较低；金融系统面临的其他风险包括，全球风险溢价上升的可能性，以及中国和新兴市场压力造成的影响。报告称，楼市的脆弱性小幅上升。

央行总裁波洛兹称基础情境假设预计家庭债务失衡的状况将出现有利的发展，评估称金融系统具有韧性。楼市活动应会稳定下来，与经济成长保持一致步调；上周五出台的政府房贷新政应会扶助降低楼市风险。波洛兹称,预计明年及至2017年加经济动能将增强，预计美加货币政策背离。

--路透专访：全球经济恢复正常还需五到十年，中国仍处于战略机遇期--国家智库

全球经济低增长弱复苏、各国央行货币政策分化，国家级智库--国家金融与发展实验室理事长、原中国社科院副院长李扬就此指出，新衰退的趋势已经较为明显，预计全球经济还需要五到十年，甚至更长的时间才能恢复正常。他在接受路透专访时认为，全球经济低迷状态下，中国经济进入结构性减速通道，面临很多不利和约束条件，但中国仍处于战略机遇期，降速的同时增长的质量、效益都可以提高。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二普遍上扬，但收盘脱离日高，市场静待周三美联储宣布利率决定。11月美国基础通胀压力攀升，可能使美联储更有底气在周三升息。有望得益于升息的银行股涨幅居前，标普金融股指数上扬2.4%。

道琼工业指数收高156.41点，或0.9%，至17,524.91点；标准普尔500指数收升21.47点，或1.06%，至2,043.41点；Nasdaq指数上涨43.13点，或0.87%，至4,995.36点。

--欧洲股市从之前两日的大跌中强劲反弹，因能源股跟随油价走强，且在欧盟执委会对中国和俄罗斯进口钢采取行动后，钢铁生产商类股大涨。泛欧绩优股指FTSEurofirst 300指数大涨2.9%，报1,411.68点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数升3.3%。

英国富时100指数大涨2.45%，收报6,017.79点。德国DAX指数劲升3.07%，报10,450.38点。法国CAC指数收高3.16%，报4,614.40点。

汇市:

--美元兑欧元从约六周低位反弹，此前数据显示美国11月通胀压力攀升，巩固对美联储周三升息的预期。

纽约尾盘，欧元兑美元从稍早触及的约六周高位1.10600美元回落，降至约一周低位1.09050美元。美元指数升0.69%，报98.263。美元兑日圆涨0.59%，报121.760日圆。美元兑瑞郎触及近一周高位0.99255瑞郎，最新涨0.61%，报0.99175瑞郎。

债市:

--美国公债价格下滑，因美股上涨令避险公债吸引力降低，且消费者物价稳定，支持了美联储周三将升息的观点。

美国10年期公债跌13/32，收益率报2.227%，周一尾盘报2.225%。在美国公布CPI数据后，10年期公债收益率触及2.289%的日高。美国30年期公债价格回落20/32，收益率从周一尾盘的2.962%上扬至2.994%，日高为3.019%。

--投资者担心美国近10年来的首次升息可能导致大量高杠杆公司违约，这种担忧已开始削弱市场对部分欧洲低评级主权债的信心。短期意大利和西班牙公债收益率与同期德国公债收益率之差周二升至五个月来最高水平，尽管欧洲央行根据资产购买计划购买了数以十亿计欧元区公债。

意大利两年期公债收益率上升3个基点，报0.17%，西班牙两年期公债收益率上升3个基点，报0.14%。德国两年期公债收益率小幅上升，至负0.32%。

油市:

--油价连升第二日，因空头回补和技术性支撑遏制了油价滑向11年低位的颓势，但交易商和分析师称，供应过剩使市场基本面仍然疲弱。布兰特原油期货收涨逾1%，而美国原油期货大涨近3%，油市空头压低油价至七年低位之下的努力再度受挫。

布兰特原油期货结算价涨0.53美元，报每桶38.45美元，日高为39.41美元。美国原油期货结算价升1.04美元，报每桶37.35美元。

金属市场:

--金价在上日下跌1%后持稳，为期两日的美联储会议已开始，预料将在近十年来首次升息。分析师表示，在美联储宣布加息后，随着市场的焦点从首次升息的时间转向未来收紧政策的步伐，金价将可能上涨。

在1929 GMT，现货金下跌0.1%，报每盎司1,061.25美元。美国2月期金收低0.2%，报每盎司1,061.60美元。其他贵金属方面，现货钯金升幅最大，劲升3.1%，报每盎司561.48美元。

--期铜触及一周低位，因美元走强，以及投资者担忧美国近10年来首次升息可能引发高杠杆矿商的违约潮。其他金属也走低，受累于尽管生产商减产，但供应仍然过剩。

LME三个月期铜收跌2.4%，报每吨4,565美元，盘中触及一周低位4,554美元。三个月期铝收跌1.4%，报每吨1,471美元。三个月期镍重挫2.3%，收报每吨8,550美元。三个月期锌大跌3.2%，收报每吨1,504美元，为11月中以来最低。(完)