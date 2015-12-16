《路透早报》--12月17日

[重大数据或新闻]

--美联储近10年来首次升息，指称美国经济持续复苏

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊癒。美国联邦公开市场委员会(FOMC)将指标利率上调25个基点至0.25%-0.50%，为关于经济是否强健到足以承受更高借贷成本的冗长争论划下句点。该央行明确表示，此次升息是尝试启动“循序渐进的”紧缩周期，并称在决定下一步行动时，将着重监测通胀形势。叶伦表示，随着经济继续复苏，决策者希望利率缓慢上升，但要让美联储的行动先于形势发展。她强调，即使升息后利率仍低，接近经济学家认为适合衰退时期的水平。美联储决策者仍预期2016年联邦基金目标利率中点为1.375%，暗示明年将升息四次，每次25个基点。

联储升息后，美股应声大涨，部分因为联储表明后续的紧缩步伐将偏缓。美国公债收益率上升，美元指数基本持稳。油价则在大跌后缩减跌幅。

--美国房屋开工跳增表明经济强劲，但工业生产下滑

美国11月房屋开工自七个月低位反弹，建筑许可升至五个月高位，展现经济强劲迹象。商务部表示，11月经季节调整后的房屋开工跳增10.5%，年率为117万户。建筑许可则增加11%至年率129万户，为6月以来最高。虽然房市欣欣向荣，但工业部门继续受到强势美元、库存投资下降、以及能源企业因应油价持续低迷而削减支出的打击。另一报告中表示，11月工业生产下滑0.6%，因天气异常温暖，导致公共事业需求大幅下降。

数据公布后，房屋建筑类股大涨。

--日本首相安倍晋三可能推迟上调消费税，再度提前举行选举

一些顾问和政府消息人士透露，日本首相安倍晋三可能推迟上调消费税，并在明年夏天提前举行众议院选举，和参议院选举同时举行，仿效一年前采用的获胜策略。此举将令其所在的自民党财政保守派人士感到不安，财务省官员担心国内的巨额公共债务和社会福利成本。在被问及这些可能的举动时，首相办公室发言人表示，“目前关于选举还没有计划和决定，至于上调消费税，计划没有改变。”

--惠誉下调巴西评等至BB+，展望为负面

惠誉下调巴西评等至BB+，展望为负面，反映经济衰退加剧，财政向不利的方向发展，且政治不确定性上升。惠誉称，巴西的外部环境仍然艰困，商品价格下滑、中国成长放缓以及国际金融状况，巴西经济状况转弱的背景下财政状况持续恶化，而启动对总统罗塞夫的弹劾程序又增加了不确定性。惠誉预计，失业率攀升以及经济进一步下滑可能导致明年面临更严峻的政治和治理挑战。

巴西财长称丧失投资级评等后果“很严重”，表明政府未尽全力，仍相信经济会恢复成长。巴西央行称有充足的流动性和外汇储备来应对评等降至垃圾级别后引发的市场波动。

--英国11月薪资增长放缓，但失业率意外下降

英国国家统计局周三公布，截至10月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业人口减少11万至171.3万人，为2014年截至9月的三个月来的最大降幅，失业率为5.2%，为2008年截至5月的三个月来最低；截至10月的三个月平均每周薪资所得(不包括奖金)较上年同期增加2.0%(预估为增加2.3%)，为2月以来最低增幅。

数据公布后，英镑兑美元跌至1.4983美元，为12月8日以来最低。英镑兑欧元触及当日低位0.7298英镑。[nL3S1453P8]

--新西兰第三季经季调后GDP较前季成长0.9%，高于市场预期

周四公布的官方统计数据显示，新西兰第三季经季节调整后国内生产总值(GDP)较前季成长0.9%，主要受服务业和制造业带动。当季经季节调整后GDP较上年同期成长2.3%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市上涨，此前美联储宣布近十年来首次加息，显示对美国经济有信心。市场认为美联储政策声明的措辞温和，这支持了包括股市在内的风险资产。

道琼工业指数收高224.18点，或1.28%，至17,749.09点；标准普尔500指数收升29.66点，或1.45%，至2,073.07点；Nasdaq指数涨75.78点，或1.52%，至5,071.13点。

--欧洲股市小涨，投资者静待美联储重要的议息会议结果，以获取市场短期走向的线索。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.29%，报1,415.72点。

英国富时100指数上扬0.72%，收报6,061.19点。德国DAX指数升0.18%，报10,469.26点。法国CAC指数收高0.22%，报4,624.67点。

汇市: --美元兑一篮子主要货币小涨，交投震荡，此前美联储近十年来首次升息，且交易商认为美联储对未来升息步幅的预估反映美联储对通胀的立场强硬。

欧元兑美元纽约尾盘跌0.24%，报1.09070美元。美元指数尾盘升0.21%，报98.426，之前触及逾一周最高的98.558。美元兑日圆升0.45%，报122.20日圆，之前触及一周高位122.430日圆。美元兑瑞郎跌0.07%，报0.99065瑞郎

债市: --美国公债收益率上扬，此前美联储上调指标利率25个基点，为近十年来首次升息。美联储声明发布后，五年期公债收益率升至日高，五年期/30年期公债收益率差缩窄至125个基点。两年期公债收益率则触及五年高位1.021%。

指标美国10年期公债跌7/32，收益率报2.288%，周二尾盘报2.266%。美国30年期公债价格回落10/32，收益率从周二尾盘的2.991%上扬至3.00%。

--在美联储政策会议前，欧债市场的关注焦点在于欧洲央行对这一利率决定可能有何反应。欧元区公债基本持稳，但较低评等二线国家公债收益率下滑。不过分析师表示，由于美联储决议前的仓位调整动作大多已经完成，走势并非受大量资金流的影响。

德国10年期公债收益率小涨至0.67%。较低评等的西班牙和意大利公债收益率跌1-2个基点。

油市: --油价一度大跌5%，结束两日的反弹势态，此前美国政府数据显示上周美国原油库存意外增加，且美联储升息。

1月布兰特原油期货在周三到期，结算价下挫1.26美元，或3.3%，报每桶37.19美元，盘中跌至37.11美元的低位，较2004年低位相差不到1美元。2月布兰特原油合约收报37.39美元，下挫1.34美元。美国原油期货收跌近5%，或1.83美元，报每桶35.52美元。

金属市场: --金价持坚，之前美联储近10年来首次升息，与市场预期一致，且明确表示，这只是“逐步”收紧政策周期的开始。

1940 GMT，现货金上扬1.2%，报每盎司1,072.71美元，低于日高1,078.20美元。在美联储声明公布前，美国2月期金收涨1.4%，报每盎司1,076.80美元。现货银急升3%，报每盎司14.16美元。

--期铜从上日触及的一周低点回升，因美元涨势减弱，且金属投资者在预期中的美国加息前回补空头头寸。