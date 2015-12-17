《路透早报》--12月18日

[重大数据或新闻]

--美国初请失业金人口减少，经常帐赤字扩大

美国上周初请失业金人口从五个月高位回落，表明就业市场继续改善，可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在明年进一步加息。美国劳工部报告，截至12月12日当周，美国初请失业金人口减少1.1万，经季节性调整后为27.1万。这是初请失业金人口连续第41周保持在反应就业市场状况强劲与否的分水岭30万之下，为1970年代初以来持续时间最长的势头。另外，商务部公布的数据显示，第三季经常帐赤字急增11.7%，至1,241亿美元，为2008年第四季以来最高水平，因美元走强重压出口和跨国企业的获利。

数据公布后，美国股市下滑，美国公债价格上扬，美元兑一篮子货币大涨。

--阿根廷解除外汇管制后，披索暴跌逾26.5%

阿根廷披索周四暴跌逾26.5%，此前该国新政府解除外汇管制，允许披索浮动，这是其旨在刺激迟滞经济的一系列自由市场改革行动的一部分。这样的跌幅是数十年来最大的单日贬值幅度。披索贬值获益最大的是潘帕斯草原作物种植带的农户，他们将开始以更强劲的美元出售作物，而一般的消费者有可能面临购买力下降。阿根廷央行发布声明称，在新政策实施首日，周四其没有干预外汇市场支撑披索。

--欧洲央行月报预计欧元区将继续稳步温和增长

欧洲央行(ECB)在经济月报中表示，欧元区经济近期将继续稳步增长，之后两年料获得进一步的成长动能，但前景也依然存在下行风险。ECB表示，家庭消费将继续是推动经济成长的力量，受益于就业市场的改善，并且企业投资的力度也有所加强。“欧元区增长前景所面临的风险仍偏于下档，”ECB表示，“特别是与全球经济发展和地缘政治风险扩大所引发的不确定性相关,”并称这些风险可能令全球成长及欧元区出口的外需承压，也会冲击更广泛的信心。

--中国央行称RQFII试点地区扩大到泰国，投资额度500亿元人民币

中国央行周四表示，人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到泰国，投资额度为500亿元人民币。央行网站刊登的新闻稿称，RQFII试点地区扩大到泰国，是两国在金融领域深化合作的重要体现，有利于拓宽境外投资者人民币资产配置渠道，扩大境内资本市场对外开放，也有利于促进双边贸易和投资便利化。

此外，央行称近日与俄罗斯联邦中央银行签署合作谅解备忘录，推动双边本币结算发展，并为对方在另一方发行以本币计价的债券提供便利。央行网站新闻稿并显示，备忘录旨在发展两国央行在共同关心领域的合作，继续开展支付及银行卡领域的合作，并加强在信用评级领域的合作。

--韩国11月PPI较上年同期下跌4.6%，连跌第16个月

韩国央行周五公布的数据显示，11月生产者物价指数(PPI)较上年同期下跌4.6%，连续第16个月下跌。10月经修正后也是下跌4.6%。全球油价下跌是拖累PPI自去年以来一路下跌的主要原因，工业产品PPI分类指数的跌幅最大。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市下跌，受对全球经济增长放缓的持续担忧拖累，能源和材料股领跌，逆转昨日美联储升息后的大涨势头。

道琼工业指数收跌253.25点，或1.43%，至17,495.84点；标准普尔500指数回落31.18点，或1.5%，收报2,041.89点；Nasdaq指数收挫68.58点，或1.35%，至5,002.55点。

--欧洲股市上扬，因投资人认为美联储升息及对未来收紧政策的展望体现出对美国经济的信心。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨1.3%，报1,434.48点，盘中触及一周高位。

英国富时100指数上扬0.68%，收报6,102.54点。德国DAX指数大涨2.57%，报10,738.12点。法国CAC指数收高1.14%，报4,677.54点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币徘徊在两周高位附近，此前美联储进行了近十年来的首次升息，市场认为美联储此举会令美国资产更具吸引力。

欧元兑美元跌1%，至1.08020美元的一周半低点，尾盘持于该水准附近，报1.08070美元。美元指数盘中触及两周高位99.294，尾盘升1.4%，报99.232。美元兑日圆触及逾一周高位122.880日圆，英镑兑美元触及约八个月低点1.48685美元。离岸人民币兑美元跌至逾四个月低点6.5705，在岸人民币兑美元触及四年半最低的6.4842，连跌十日，为历来最长跌势。

债市:

--美国长债价格扩大涨幅，收益率曲线呈现明显多头趋平，因投资者消化美联储加息，且他们愈发怀疑美联储是否有能力实现明年的预期升息幅度。

两年期公债价格最新升1/32，收益率从周三尾盘的1.005%下降至0.992%。指标美国10年期公债价格尾盘上升17/32，收益率从周三尾盘的2.289%跌至2.230%。美国30年期公债尾盘大涨1-13/32，收益率报2.93%，低于周三尾盘的3.00%。

--欧元区公债收益率下滑，因美联储在近十年来首次加息后承诺将逐步收紧货币政策且要取决于经济数据表现，令投资人感到鼓舞。货币市场和短期公债收益率没有马上作出反应，显示投资人预计美联储的行动不会改变欧洲央行政策前景，欧洲央行应乐见欧元走软。

10年期德国公债收益率下滑6个基点至0.61%，其它欧元区公债收益率多数跌3-6个基点。希腊10年期公债收益率跌21个基点，报8.20%。

油市:

--油价下挫逾1%，全球指标布兰特原油结算价离2004年低位不远，此前美国原油期货交割地库欣的供应再度增加，加重对全球供应过剩的忧虑。

布兰特原油结算价跌0.33美元，报每桶37.06美元，较2004年低位36.40美元高不到1美元。美国原油期货收跌0.57美元，或1.6%，报每桶34.95美元，盘中低见34.63美元。

金属市场:

--金价急跌2%，录得五个月来最大单日跌幅，并下探2010年低位，因周三美联储近10年来首次升息，并暗示明年将进一步上调利率后美元大涨。

现货金盘中一度下跌2.4%，至日低1,047.25美元，较本月稍早触及的近六年低位只高1.40美元。金价之后削减跌幅，1946 GMT，下跌1.9%，报每盎司1,051.80美元。美国2月期金收跌2.5%，报每盎司1,049.60美元。

--期锌下跌至近六年半来最低水准，其他工业金属也下跌，因美联储实施近10年来首次升息推高美元。

LME期铜收跌1.4%，至一周低位每吨4,543美元。LME期锌收低1.1%，报每吨1,495美元，在触及2009年7月来最低水准1,474美元后缩减跌幅。期铅收跌2.9%，报1,617美元，为逾两周低位。(完)